Protiteroristické kvasinky?

17. máj 2007 o 0:00

Americkí vedci geneticky modifikovali pivné kvasinky tak, aby výrazne ozeleneli, keď okolitý vzduch obsahuje molekuly výbušnín. Kvasinky saccharomyces cerevisiae, používané ako základ droždia v pekárňach a pivovaroch, vedci geneticky zmenili pripojením génu z krysy, ktorý reaguje na prítomnosť molekúl dinitrotoluénu, DNT. Ten je vedľajším produktom výroby výbušniny (TNT) a je v nej obsiahnutý. Policajné psy na vyhľadávanie výbušnín sú vlastne cvičené na vyhľadávanie DNT, pretože ten zanecháva výraznejšie pachové stopy.

Samo pridanie krysieho génu do kvasníc by však nestačilo. Aby sa prítomnosť molekúl výbušniny zistená krysím génom prejavila, pridali vedci do kvasníc ešte ďalší gén, ktorý im umožňuje meniť farbu, v tomto prípade na zelenú, ktorá svetielkuje. Protiteroristické kvasnice vyvinul tím Templovej univerzity vo Philadelphii vedený Dannym Dhanasekaranem. V zverejnenej štúdii vedci zdôraznili, že vec je stále ešte v experimentálnom štádiu. Domnievajú sa však, že nový biosenzor bude čoskoro schopný zisťovať prítomnosť výbušnín a chemických zbraní. (čtk)