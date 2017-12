Týždeň vo vede

(10 . - 16. 5. 2007)

17. máj 2007 o 0:00 Zdeněk Urban

Časť organických molekúl, ktoré sfarbujú smogovitý opar, zahaľujúci Saturnov mesiac Titan (na obrázku), vzniká oveľa vyššie v atmosfére tohto mesiaca, ako sa myslelo. Pomocou meraní sondy Cassini to preukázal Jack Waite z Juhozápadného výskumného ústavu (USA) s kolegami. (Zdroj: Science)

Tím Merava Ophera z Univerzity Georgea Masona (USA) zistil pomocou sond Voyager a 3-D počítačového modelovania, že naša slnečná sústava so svojím magnetickým poľom vstupuje do miestneho medzihviezdneho magnetického poľa pod uhlom 60 stupňov a má tvar vystrelenej guľky. Miestne medzihviezdne magnetické pole nie je paralelné so špirálovými ramenami Mliečnej cesty, ako je to v jej iných oblastiach.

Podľa Shannon LaDeauovej zo Smithsonovského inštitútu (USA) spôsobil Západonílsky vírus (WNV), niekedy smrteľný aj pre ľudí, zavlečený do Severnej Ameriky v roku 1999, úpadok siedmich tamojších vtáčích druhov, najmä vrán (na obrázku). Ubudlo ich o 45 percent. (Zdroj: Nature)

Tím Georgea Cotsarelisa z Pennsylvánskej univerzity (USA) ukázal, že dospelé myši vedia regenerovať vlasové folikuly a srsť na poranenej pokožke. Kľúčom je aktivácia Wnt génov. Konečne reálna liečba vypadávania vlasov a iných kožných chorôb?

Tím Elwyna Simonsa z Dukeovej univerzity (USA) našiel južne od Káhiry lebku predka opíc, ľudoopov a ľudí z druhu Aegyptopithecus zeuxi, ktorá dopĺňa nález z roku 1966. Tvor žil pred 29 miliónmi rokov (na obrázku vľavo stará, vpravo nová lebka s objaviteľom). Nová malá lebka ukazuje, že primátom našej línie sa zväčšil mozog až neskôr. (Zdroj: PNAS)

