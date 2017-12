Nazeranie do základov hmoty

Výrazným príkladom európskej vedeckej spolupráce je synchrotrón v metropole francúzskych Álp - Grenobli; Slovensko však zostáva mimo.

17. máj 2007 o 0:00 Marián Babic

Unikátne vlastnosti žiarivých lúčov

Synchrotrón je supermikroskop, ktorý skúma štruktúru hmoty na úrovni molekúl, atómov, alebo až na subatomárnej úrovni. To znamená, že rozmer lúča sú desatiny nanometra, pričom jeden nanometer je miliardtina metra. O čo je však lúč tenší, o to je žiarivejší. V porovnaní s klasickým röntgenovým lúčom používaným v nemocniciach až tisícmiliárdkrát.

Synchrotrón v Grenobli je jedným z troch najväčších vo svete. Jeho srdcom je kruhový urýchľovač elektrónov s impozantným obvodom 844 metrov (tzv. akumulačný prstenec), kde sa urýchľujú elektróny až na energiu 6 miliárd elektrónvoltov. Výsledkom je silné elektromagnetické žiarenie v rovine prstenca s vlnovými dĺžkami od ultrafialovej cez röntgenovú až po gama oblasť.

Unikátne vlastnosti využíva 40 meracích staníc, do ktorých už prichádzajú lúče tenké ako ľudský vlas. Hrubšie však netreba.

Čo skrývajú atómy a molekuly

Prečo to všetko? Ukázalo sa, že zodpovedať mnohé otázky modernej vedy nie je možné bez hlbokých znalostí najmenších detailov štruktúry hmoty na atómovej a molekulárnej úrovni. V tomto smere majú synchrotróny významné miesto, lebo umožňujú získať neoceniteľné informácie fyzikom, chemikom, biológom, lekárom, ale aj meteorológom, geofyzikom, astronómom, archeológom. Synchrotrón slúži aj na výskumy pre priemyselné aplikácie, najmä vo farmácii, kozmetike, petrochémii a mikroelektronike.

Hlavným poslaním Európskeho zariadenia pre synchrotrónové žiarenie (ESRF) je poskytovať merací čas, technický servis a odbornú asistenciu vedcom z rôznych krajín, prichádzajúcim vykonávať unikátne merania na meracích staniciach. Na to má ESRF stály technický a vedecký personál.

Vedci sa uchádzajú o pridelenie meracieho času na základe súťaže. Hoci synchrotrón je v prevádzke nepretržite, pracovný čas sa ujde len tretine žiadateľov pri priemernej dĺžke tri dni. Vedecko-výskumné tímy prichádzajú s pripravenými vzorkami a s jasnou koncepciou experimentu, v ktorej im pomáha na každej stanici skupina zamestnancov ESRF vrátane dvoch vedcov. Získané výsledky experimentov potom spracúvajú na svojich pracoviskách. Vznikajú tak nielen analýzy a rozbory, ale napríklad aj obrazy dvojrozmerného a trojrozmerného rozloženia atómov a molekúl, počítačové grafické vyjadrenia či matematické výpočty.

Skúmali aj prach z kométy

Takéto zariadenie na špičkovej úrovni si nemôžu dovoliť vybudovať a prevádzkovať samostatne ani vedecké pracoviská, ani jednotlivé štáty. Okrem toho spolupráca medzinárodných tímov prináša oveľa vyššiu efektivitu výskumu. Najznámejším prípadom z posledného obdobia je skúmanie prachu z kométy Wild 2, ktorý priviezla na Zem americká sonda Stardust. Analýza sa robila až na šiestich synchrotrónoch v celom svete. V Grenobli pôsobili dva nezávislé tímy vedcov jeden francúzsky, druhý nemecko-belgický. K dispozícii mali sedem vzoriek, ktoré analyzovali na troch meracích staniciach. Tajomstvá nášho slnečného systému boli pritom v zrnkách prachu o veľkosti desatiny priemeru ľudského vlasu.

Slovensko mimo hry?

Napriek všetkým výhodám, ktoré ESRF ponúka, Slovensko ako jediný stredoeurópsky štát nie je zatiaľ jeho členom. Našich vedcov a výskumníkov však v Grenobli dobre poznajú, lebo sa tam dostanú ako členovia tímov z členských krajín. Preto vedenie ESRF prišlo s iniciatívou na prijatie Slovenska za pridruženého člena a kontaktovalo Ministerstvo školstva SR a Slovenskej akadémie vied. SAV členstvo Slovenska podporila, rovnako tak aj obe veľké bratislavské vysoké školy - Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita.

Pokračovanie už urobených predbežných krokov však pribrzdila zmena slovenskej vlády po voľbách. Z celospoločenského hľadiska je to škoda, lebo pridružené členstvo by umožnilo slovenskej odbornej komunite využívať špičkové experimentálne a technologické zariadenia a pracovať s novými technikami viazanými na unikátne vlastnosti synchrotrónového žiarenia. Mohli by v neposlednom rade rozvinúť aj osobné kontakty s najlepšími odborníkmi v danej oblasti, čo by malo nepochybne aj význam pre aplikačnú sféru.

Európske zariadenie pre synchrotrónovú radiáciu

Sídlo: Grenoble, Francúzsko

Založenie: 1988

Začiatok prevádzky: 1994

Členovia: 12 riadnych - Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, Benysync (Belgicko, Holandsko), Nordsync (Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko), 5 pridružených - Portugalsko, Izrael, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko

Počet zamestnancov: 579, z toho 215 vedcov a inžinierov

Ročný počet užívateľov: 5500

Ročný počet testovaných aplikácií: 1600

Rozpočet: 80 miliónov eur

Predpokladaný podiel Slovenska: 0,2 %