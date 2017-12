Genesis Rising: The Universal Crusade - krv a gény vo vesmíre

Vesmírnym stratégiám akoby odzvonilo a umieračik znie už len kdesi v pozadí. A pritom niekoľko rokov dozadu to vôbec nevyzeralo až tak zle. Vráti Genesis Rising tento žáner na výslnie a pripomenie nám jeho zlaté časy?

16. máj 2007 o 12:50 Ján Kordoš

Príbeh vám buď sadne alebo ho budeme akceptovať a považovať za aspoň nejakú náplasť na dôvod putovania. Ľudská rasa dominuje celému univerzu, má pod palcom mnohé iné spoločenstvá a jediné, čo jej ešte chýba, je potvrdenie božského statusu. To viete, my ľudia sme boli vždy neskutočne skromní. Takže tu máme hrdinu pátrajúceho po tajomnom artefakte Heart of Universe, ktorý dá vlastníkovi nesmrteľnosť. Lenže kapitán materskej lode je len poslom prenikajúcim do posledného sektoru, ktorý je potrebné preskúmať. Má svojim nadriadeným priniesť božskú moc. Dovoliť im nastolenie bizarného utopistického vládnutia vybraných jedincov, ktorí sa nebudú nikomu zodpovedať. Trochu filozofický podtón je však vystriedaný monotónnym plnením podobných misií. Keďže je ľudská rasa dominantná, nesnaží sa prežiť alebo unikať pred nebezpečenstvom, ale expanduje. Tempo hry tak nemusí sadnúť úplne každému, a dokonca sa ani tejto pomerne originálnej zápletke nevyhla riadna dávka klišé, avšak na mnohých miestach to rozhodne neškodí. Ostatné rasy sa diametrálne odlišujú od vašich plavidiel, no základ majú rovnaký. Gény.

To je rozhodujúci prvok, výrazne odlišujúci Genesis Rising od konkurencie. Plavíte sa pustým vesmírom, dostanete úlohu preskúmať neznáme plavidlo. Navoliť kurz a poďme na vandrovku. Prídete k objektu a špeciálna loď začne vysávať gény a krv. Dobre vidíte, gény a krv. Na rozdiel od iných stratégií je základnou zložkou manažmentu krv. Vytvárate z nej lode, opravujete poškodené plavidlá a kupujete si za ne gény. Ak neuštedríte nemobilnému a neškodnému plavidlu ranu z milosti, môžete ju použiť ako gigantickú ampulku krvi, ktorú postupne vysajete. Gény zas predstavujú základný materiál pre vytvorené lode. Na začiatku totiž nič nedokáže, teda pokiaľ nie je špecificky zameraná (ako napríklad laboratórium alebo krvný transportér). Vytvoríte si bojové plavidlo, ale bez vložených génov je v boji zbytočné. Gény získavate z nepriateľských ukoristených plavidiel – každé nejaký obsahuje a ak nie je niektorý druh vo vašej zbierke, určite obohatí už i bez toho dostatočne bohatú vitrínku. Druhov je viacero, nezameriavajú sa len na rôzne druhy zbraní, ale majú aj obrannú či podpornú funkciu. Po získaní nového génu si ďalší vyrábate v génovom labáku a preto je jediným problémom rozhodnutie, ktoré DNA kam investovať. Každá loď má totiž obmedzený počet slotov, navyše je počet všetkých plavidiel podstatne zúžený a operovať budete vždy s malým počtom jednotiek. Je len na vás, či chcete mať vyváženú flotilu rovnakých bojovníkov alebo stavíte na rozmanitosť. Príjemné však je, že môžete hocikedy gény vyberať a následne si ich odložiť do zásoby, takže po nevhodnej investícii neľutujete, len sa prispôsobíte vzniknutej situácii.

Mierna skepsa môže nastať pri zmienke malého počtu jednotiek – skutočne ich budete ovládať minimálne množstvo, zabudnite na gigantické armády a epické prestrelky. Aj vaša materská loď je pomerne obyčajná a hoci má nepomerne väčšiu palebnú silu, až tak veľa toho nevydrží. Zdalo by sa, že vyhrávať začne taktická zložka nad posielaním obrovského počtu jednotiek na istú smrť, no po pár sekundách hrania príde vytriezvenie. V Genesis Rising sa lode pohybujú v dvoch rozmeroch. Vľavo, vpravo, od vás a k vám. Žiadne nahor a nadol, žiadny Homeworld, žiadna taktika. Veď práve v tom bolo čaro neobmedzeného vesmíru, útočiť sme mohli zo všetkých strán, nedalo sa skryť do rohu mapy, odkiaľ nemohol prísť útok. A teraz príde Genesis Rising s touto spiatočníckou myšlienkou. Navyše pôsobia komorné boje príliš staticky, jediná možnosť spočíva vo vybraní sa oproti protivníkovi a spoliehať sa na silnejšie lode. Môžete síce vybrať špeciálnu zbraň, dlhšie sa nabíjajúcu, no vo svojej podstate devastujúcu, ale zvládať všetky funkcie je pri absencii pauzy alebo výrazného spomalenia hry takmer nemožné. Strategická zložka je iba chabou záplatou na zaujímavé prostredie. Rozdielnosť lodí si volíte sami a dorastanie génových vylepšení, ale stíhať všetko je o hubu. Oplatí sa preto strácať s Genesis Rising čas?

video //www.sme.sk/vp/528/

GRAFIKA 5 / 10

Grafické spracovanie vyzerá na obrázkoch príjemne, no je dokonale mätúce. Tvári sa trojrozmerne, avšak plochosť vynikne po niekoľkých minútach. Do popredia sa začne drať prázdnosť, keďže mnohé planéty tvoria len pozadie, chýba tu väčšie množstvo objektov v podobe meteoritov alebo hviezdneho prachu. Akoby sa tvorcovia báli, že potom bude na obrazovke príliš mnoho objektov. Tento extrém však vyložene budí dojem strohosti. Nie je sa čím kochať a pestré hmloviny nezachránia situáciu, len zvýrazňujú minimalizmus zobrazenia.

Modely lodí sú vskutku príjemné, dorastanie nových častí je viditeľné, ale znovu tu máme menší problém. Pri pohľade na hernú plochu nedokážete vždy rozlíšiť danú loď a musíte ich manuálne voliť z panelu lodí. Bližšie priblíženie síce odhalí veľké množstvo detailov, no nikdy nie je dosť času na obdivovanie textúr. Grafické efekty pulzných striel alebo laserov nevybočujú z priemeru a nadávať na ne nebudete, no uchvátený nebude nik. Jediným spestrením sú nenormálne krvavé výbuchy a explózie všeobecne. Červená tekutina zahalí takmer celú obrazovku a gejzíry krvi doslova stekajú po monitore. Na niekoho to môže pôsobiť morbídne a rozhodne to je riadne preexponované, avšak pridáva to na dojme, že máte pod prstom skutočne živé lode. Pri výbuchoch sa zahalí celý obraz do bielej farby, explózie sú vo svojej podstate monštrózne, ale po chvíli podmanivé opojenie pominie. Animované sekvencie sú vytvorené v engine hry a okrem tradičných dialógov sa odohrávajú na palube lodi pri rokovaniach so zástupcami ostatných rás. Žiadne veľké divadlo to nie je a znovu je cítiť strohosť prostredia, hoci žijúce steny korábov by mali vytvárať opačný dojem.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie pomocou myši prebieha tradične s menu po stranách i mapou, pričom môžete všetky položky skryť a užívať si tak prostredie, no už vyššie je zmienené, že až taká výhra to nie je. Všetky položky sú rozložené prehľadne, žiadne zbytočné komplikovanie zbytočnými funkciami. Ovládanie by preto malo byť rýchle, no v strategických projektoch mali vývojári z Metamorf Studios myslieť aj na niektoré maličkosti. Často totiž nestíhate všetko, čo by ste chceli a pre úspešný boj aj mali. Pomôžu klávesové skratky, poteší jednoduhosť rozloženia, ale v bojoch strácate zbytočne prehľad. Keby sme tu mali more jednotiek, ktoré môžete obetovať a poľahky ich nahradiť novými, nič by sa nestalo, ale mierna topornosť trochu obmedzuje, lebo každá jednotka je potrebná a jej strata vás môže stáť mnoho. Ovládanie kamery vám prejde do krvi pomerne rýchlo a nechýbajú rýchle presuny k vybranej lodi, ale stále máte nepríjemný pocit, že taktické rozloženie formácie je neprehľadné, ťažkopádne si vytvoríte správne rozvrstvenie plavidiel.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Po celý čas hrania sme mali nepríjemný pocit, že je toho jednoducho málo, aby sme Genesis Rising považovali za dlhodobú zábavu - hoci je to vskutku dlhá hra. Chýba tomu ten správny náboj a náhrada génov zdvihne náladu len čiastočne. Navyše sa začnú situácie opakovať a príbeh nemá dostatočne silné obrátky, aby úplne vtiahol a donútil konať na hranici svojich možností či sa vžil do situácie kapitána. Lode pôsobia ako malé hračky a komorné súboje taktiež nemožno považovať za tú pravú zábavu. Keby sa Genesis Rising odohrával v ťahovom režime, určite by sme neprotestovali. Postupne sa začnete nudiť, nemáte až tak veľkú chuť dotiahnuť hru do absolútneho záveru a zbaviť sa dojmu vlažnosti. Pocity z prostredia sú zaujímavé, no veľmi rýchlo začnú opadávať a keby sa boj odohrával na povrchu akejkoľvek planéty, veľký rozdiel by ste nespozorovali. Možno tomu chýba epickosť a tiesnivá atmosféra, hlavná ingrediencia Homeworldu. A možno sme čakali príliš veľa. Takto len hráte ničím nevynikajúcu stratégiu, ktorá začne dokonca frustrovať. Každý nezdar je totiž odmenený reštartom od najbližšieho uloženia pozície – avšak to vy neovplyvňujete. Taktická zložka nemá v niektorých prípadoch potrebné pozadie, o ktoré by ste sa mohli oprieť. Jednoducho musíte všetkých poslať do útoku a čakať na výsledok. Máme znovu opakovať malé množstvo jednotiek? Preto si z hrania Genesis Rising zapamätáte jediné: pomerne dlhý presun na tvorcami zvolené miesto (kľudne budete lode sledovať aj niekoľko minúty), následný boj, lízanie si rán a znovu opakujúci sa kolotoč. To, že si živé jednotky môžete preniesť do ďalšej úrovne a nemusíte začínať úplne od začiatku, je síce príjemné, ale nikdy nebudete mať obrovskú armádu. A hlavne jednotky nezískavajú žiadnu skúsenosť a sú definované len génmi. Máte veterána, ktorý zvládol hodiny lietať a strieľať po vašom boku, no nie je nijakým spôsobom zvýhodnený a keby ste vytvorili novú loď, investovali do rovnakých génov, máte tu nerozlíšiteľnú dvojicu. Na lodiach vám teda až tak nezáleží. Mierne deptá aj nemožnosť vydýchnuť si a dočerpať zásoby krvi. Nalinkovaný príbeh nepustí a mŕtve torzá korábov musíte opustiť. A aká by to bola parazitická hostina.

MULTIPLAYER

Nebol testovaný z dôvodu nenájdenia spoluhráča.

video //www.sme.sk/vp/529/

ZVUKY 6 / 10

V tomto hodnotení vás nič prekvapujúce nečaká – teda až na občasné vypadnutie dabingu. Lasery svištia, motory hučia, rozpadnuté lode začvachtajú, no vo vesmíre je stále až príliš veľké ticho. Komornosť by sme mohli skloňovať takmer pri každom hodnotení.

HUDBA 8 / 10

Škoda, že hudobná vložka sa neozýva častejšie, v prípade chorálov by neuškodilo ani opakovanie rovnakých melódií. Do niektorých žánrov sa jednoducho určitá hudba neskutočne hodí a pri správnom namiešaní pôsobí tajomne, vyzývavo i podmaňujúco zároveň. Odľahlé kúty vesmíru tak získavajú aspoň mierne príjemný nádych a dojem z objavovania nového prostredia má šmrnc tajomna. Orchester to utiahne.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Náročnosť je značná kvôli nemožnosti ukladania pozície v momentoch, kedy to chce hráč sám. Keby sa hralo výrazne na taktickú strunu, dalo by sa to akceptovať, ale časté skony vďaka pomalšiemu reagovaniu trochu deptá. Súperove jednotky sa snažia z niektorých situácií vykľučkovať, no nedeje sa tak často a boje prebiehajú tradične: pália oni, pálite vy. Na taktické obiehanie a útoky zozadu nie je čas a vlastne je i zbytočné, pretože... spomínali sme už malý počet jednotiek? Chýbajú formácie, chýba voľba správania sa jednotiek, chýba automatické nastavenie používania špeciálnych zbraní. Všetko musíte zvládnuť sami a náročnosť tým stúpa. Neužije si to klasický klikač, ktorý je schopný označiť more jednotiek a poslať ich na protivníka. Hra nemá tempo, pomalosť je však spôsobená nutnosťou zvládať všetko možné. Nie je to inteligencii, je to o náročnosti ovládania. Nezdarené pokusy predlžujú hranie, ale či je to šťastné riešenie, nemusíme komentovať.