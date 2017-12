Potrebujete nový webový imidž?

Imidž, aký máte na webe, môže rozhodnúť o vašom zamestnaní i partnerských vzťahoch. Viaceré firmy už ponúkajú možnosť priplatiť si za jeho vylepšenie.

16. máj 2007 o 0:00 (reuters)

Postava v novom románe Christophera Buckleyho zarobí kopu peňazí vďaka vynálezu nazvanému Pavúčí repelent. Ide o softvér, ktorý prehľadáva web a zmaže z neho všetky negatívne zmienky o svojom majiteľovi. „Bolo to také jednoduché,“ píše, „že sa čudoval, prečo to nikomu nenapadlo skôr.“

Žiaľ, Pavúčí repelent existuje len v románe, a tak keď napíšete svoje vlastné meno do Googlu alebo Yahoo, stále môžete objaviť zmienky, ktoré by ste radšej zniesli zo sveta. Pre ľudí, kto­rých znepokojujú ich nelichotivé fotky, zápisky na blogoch či videoklipy potulujúce sa po webe, však stále existuje nádej.

Nielenže môžu podniknúť niečo na vylepšenie svojho online imidžu, ale niekoľko firiem im je ochotných v tom pomôcť – za cenu, ktorá sa môže vyšplhať až na štvrť milióna korún.

Výsledok neistý

„Ľudia robia rozhodnutia o iných na základe toho, čo o nich nájdu na webe – ešte predtým, ako ich stretnú naživo. Platí to pre všetky oblasti, ktoré považujeme za dôležité: kariéru, romantické vzťahy,“ hovorí Michael Fertik, riaditeľ firmy Reputation Defender, v preklade Obranca reputácie (www.reputationdefender.com).

„Je dôležité vedieť, čo všetko sa o vás na webe dá nájsť, a pokúsiť sa získať kontrolu nad čo najväčším množstvom tohto obsahu,“ dodáva. „Buď vlastnými silami, alebo s pomocou služby ako tá moja.“

Jeho firma začala minulý rok ponúkať produkty MojaReputácia a MojeDieťa. Za približne 10 dolárov (250 korún) mesačne urobí hĺbkový webový prie­skum, ktorý by skúsenému internetistovi zabral asi tri až štyri hodiny času.

Klient sa potom môže rozhodnúť, či požiada o odstránenie menej lichotivých záznamov z webu – každý jeden ho už vyjde asi na 700 korún. A zďaleka nie vždy sa to podarí.

„Pri klasických správach a vládnych záznamoch sa o to ani nepokúšame,“ hovorí Fertik, ktorý vyštudoval právo na Harvarde. „Dokážeme pomôcť pri bežných záznamoch – možno pamiatkach na vaše roky vysokej školy alebo debaty v diskusných fórach.“ Pre vysokopostavené osoby či korporácie ponúka firma aj produkt MyEdge, ktorý im za 10-tisíc dolárov umožní úplne zmeniť ich webovú identitu.

Založte si blog

Najjednoduchší spôsob, ako kontrolovať svoj obraz na webe bezplatne, je založiť si blog alebo osobnú webovú stránku. Tak môžete najľahšie ovplyvniť, čo sa objaví vo vyhľadávači ako prvé ľuďom, ktorí budú hľadať informácie o vás.

Pravda, ak budete publikovať s rozumom a myslieť na to, že príspevky môže ešte o niekoľko rokov čítať váš potenciálny zamestnávateľ alebo partner.

Pre ľudí, ktorí si blog nevedia alebo nechcú vytvoriť, vytvorili dvaja doktorandi z univerzity v Severnej Karolíne systém nazvaný claimID (www. claimid.com). Nápad dostali, keď si uvedomili, že ako učiteľov ich budú googlovať aj ich vlastný žiaci. ClaimID umožňuje z jedného miesta kontrolovať profily v rôznych službách a tiež zálohuje osobné informácie, aj keď z webu zmiznú. Podobne funguje aj ďalšia služba naymz.com, kde si môžete vytvoriť profil s odkazmi na všetky vlastné stránky a Naymz potom zabezpečí vysoké postavenie profilu v Google vďaka plateným odkazom.

„Naša online identita je čoraz dôležitejšia,“ hovorí spoluzakladateľ firmy Tom Drugan. „Najmä pre profesionálov by to mala byť priorita a mali by pozorne sledovať, čo sa o nich na webe hovorí.“