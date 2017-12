Aj fantasy sa dočká svojej grotesky

15. máj 2007 o 12:34 Ján Kordoš

Už z rozprávania zápletky musí byť každému skúsenejšiemu hráčovi zrejmé, že s vážnou tvárou to jednoducho vývojári myslieť nemôžu a ani tomu tak chvalabohu nie je. Pod každým rozhovorom nájdete skrytý vtip alebo narážku a sarkastické komentovanie situácie paroduje mnohé známe situácie. Roger sa musí pridať na stranu dobra, no nie je to až tak jednoduché, pretože „tí kladní“ rozhodne nepozerajú na nášho hrdinu ako jedinú spásu a musí sa najprv dostať cez ignorovanie a rasové predsudky. Sľubuje to hromadu šialených gagov a úsmevných situácií, no dokým neuvidíme niektoré zábery priamo z hry, ostávame mierne na pochybách, pretože od prepracovaného vtipu k trápnemu žartu je mnohokrát nebezpečne blízko. Navyše chce Silent Dreams ohromiť mohutným príbehom, ktorý nenechá hráča v niektorých prípadoch bezmocne blúdiť obrovským, no často nekonzistentným svetom. Sľuby sú to pekné, všakže.

Zdroj: PR