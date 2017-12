Gangs of London - jatky nad Temžou

Jediná séria, ktorá sa kedy mohla priblížiť svojou populárnosťou sérii Grand Theft Auto v tomto osobitom žánre, bola bezpochyby hra The Getaway. Dnes máme pred sebou jej debut v prenosnej verzii určenej exkluzívne pre PSP, ako dopadol, sa dočítate v dnešn

Napriek skvelému enginu hry prebiehajú príbehové animácie vo forme akéhosi komiksu, teda sled udalostí sleduje na rôznych kresbách ohraničených bielymi prúžkami. Nesmú chýbať ani typické textové bublinky. Nakoniec budete tomuto spôsobu vyrozprávania príbehu aj naklonený. Enginovou grafikou by sa až do takej mieri ako na obrázkoch nedali vyjadriť emócie a navyše ako sa hovorí, “papier znesie všetko“, a tak o krvavé scény nebude núdza. S ničím však netreba preháňať. Obzvlášť nie v dobe, kedy sú hry napádané za ich vplyv na dnešnú mládež. Žiadne detailné nákresy popráv a povaľujúcich sa vnútorností sa preto nekonajú, čo mne osobne ani pri najmenšom neprekáža a môžem len dúfať, že so mnou väčšina v tomto smere súhlasí. Obrázky vždy len vnuknú predstavu a nechajú pracovať vašu fantáziu.

GRAFIKA

7 / 10

INTERFACE 8 / 10

Za široké možnosti GoL by sa nemusela hanbiť ani akákoľvek hra na dnešných konzolách. Herné ponuky zahŕňajú rýchle a zábavne “krčmové“ minihry, medzi ktoré patrí napríklad hádzanie šípiek do čiernobieleho terča, alebo biliard.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

To čo by malo byť gro každej hry, v tomto prípade pokuľháva. Aby sme však neostali len pri kydaní, treba hneď v úvode povedať, GoL obsahuje niekoľko výnimočných nápadov a zábavných prvkov. Žiaľ dobré jadro zrážajú slabé základy. Našťastie nie do takej miery, aby sa hra samotná dala nazvať nepodarok. V úvode hry si hráč vyberá z gangov, pričom každý z nich sa líši nielen vzhľadom, ale aj používanými autami a zbraňami. V herný misiách, kde je hlavnou náplňou, či už chrániť vozidlo alebo niektoré zničiť za pomoci svojho, hra dosahuje takmer kvalít konzolového brata. Dopravné prostriedky sa ovládajú jednoducho a vďaka stále prítomnej inteligentnej šípke, ukazujúcej najrýchlejšiu možnú cestu k cieľu i príjemne. GoL navyše obsahuje veľkú mapu celého Londýna, tak ako je zapracovaný do hry. Problém s orientáciou by tak mal predstavovať najmenší problém. Neodmysliteľnou súčasťou je možnosť z poškodeného auta vystúpiť.

MULTIPLAYER 7 / 10

Ťažko tomu uveriť, ale Gangs of London obsahuje, aj keď nie plnohodnotný, multiplayer. Hráči nemôžu prechádzať jednotlivými levelmi vo dvojici, namiesto toho môžu spolu hrať niektoré z minihier alebo misii. Hra pre viacerých hráčov prostredníctvom gamesharingu umožňuje hrať aj keď je k dispozícii len jedno UMD s hrou, pričom zaujímavosťou je, že hráči obdržia odlišný, unikátny level.

ZVUKY 7 / 10



HUDBA 6 / 10

Hudobný doprovod predstavuje na možnosti PSP mierne sklamanie. Dokopy žiadne poriadne skladby, nič čo by hráča skutočne oslovilo a čím by sa v konečnom dôsledku mohla zvýšiť hodnota samotnej hry. Veď vysoko kapacitné UMD dokáže pohltiť omnoho väčší počet dát, než je tomu v prípade Nintendo DS.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10