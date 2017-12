Penta nevylučuje úvahy o rozšírení mobilných telekomunikačných služieb i mimo ČR

Finančná skupina Penta nevylučuje, že by sa v budúcnosti mohla zamerať aj na iné európske trhy, vrátane Slovenska. Minimálne do konca roku 2007 o tom ale neuvažuje.

14. máj 2007 o 17:00 TASR

Praha 14. mája (TASR) - Finančná skupina Penta, ktorej dcéra MobilKom dnes v Česku oficiálne spustila pilotný projekt mobilných telekomunikačných služieb nazvaný U:fon, nevylučuje, že by sa v budúcnosti mohla zamerať aj na iné európske trhy, vrátane Slovenska. V dohľadnom čase, minimálne do konca roku 2007, o tom ale neuvažuje.

"My sme dnes spustili pilotnú komerčnú prevádzku siete U:fon pre Českú republiku. Potvrdenie alebo vyvrátenie našej prípadnej expanzie do iných krajín, alebo priamo na Slovensko, je v tejto chvíli veľmi predčasné," povedala pre TASR hovorkyňa Penty Jana Studničková.

O nástupe projektu U:fon v ČR sa hovorí ako o príchode štvrtého mobilného operátora. A to aj napriek tomu, že zatiaľ bude spoločnosť ponúkať iba dátový prenos a obdobu "pevnej" linky. Klasické mobilné služby pribudnú na budúci rok, ale zákazníci budú kvôli inému štandardu potrebovať nový prístroj. To platí aj v prípade "pevnej" linky.

Na rozdiel od doterajších troch mobilných operátorov, spoločností Telefónica O2, Vodafon a T-Mobile, ktorí svoje služby v Česku ponúkajú v pásme GSM, nový operátor U:fon ponúka dátové a hlasové služby na báze technológie CDMA. Keďže nová technológia pracuje na frekvencii iba 430 MHz, potrebuje v porovnaní s GSM - aj oveľa menej základových staníc.

Sieť U:fonu už funguje v Prahe a niektorých krajoch, ale do júla by mal signál pokrývať polovicu českej populácie a do augusta až 70 %.

Telekomunikačný projekt Penty môže nalákať nových zákazníkov cenami aj rýchlosťou pripojenia. Prenosová rýchlosť môže byť až 3,1 Mb/s pre sťahovanie a 2 Mb/s pre odosielanie dát, s mesačným limitom 2Gb.

Prvé informácie o plánoch MobilKomu, respektíve Penty, sa v Česku objavili už v januári. Telekomunikačný expert Patrick Zandl vtedy prognózoval, že príchod štvrtého operátora môže viesť nielen k poklesu cien, ale aj k zavedeniu nových telekomunikačných a dátových produktov. To potvrdzujú plány Mobil Komu zaviesť novšiu "B" verziu technológie CDMA v rokoch 2008-2009, čo by umožnilo sťahovanie dát do počítačov rýchlosťou až 14,7 Mb/s.

V Česku doteraz technológiu CDMA používal iba jeden operátor O2, ale výhradne na dátové prenosy. V zahraničí nie sú hlasové služby v pásme CDMA ničím výnimočným. Najrozšírenejšie sú v Japonsku, na juhu Kórejského polostrova a v USA.

Upozornenie:

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) gl