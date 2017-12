Castle Wolfenstein a Metal Gear Solid 4 až v roku 2008

14. máj 2007 o 15:10 Ján Kordoš

Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots patrí medzi najočakávanejšie konzolové projekty. Solid Snake sa v réžii Konami v tento rok na PS3 napokon podľa severoamerický internetových obchodov neobjaví. Samotní tvorcovia síce nikdy presný termín vydania neoznámili, no akosi sme všetci dúfali, že ešte v tento rok si vyskúšame posledné Snakeove dobrodružstvo. Nič to – orientačný dátum padol na prvého marca 2008, čo je ešte pekných pár mesiacov, tak by nás dovtedy mohli vývojári lákať aspoň obrazovým alebo videomateriálom.

Zdroj: Firingsquad