Nové projekty: Serious Sam III a Paradise Eve III

14. máj 2007 o 14:53 Ján Kordoš

Druhá hra poteší všetkých majiteľov osobných počítačov – hlavne milovníkov akčnejších strieľačiek z vlastného pohľadu. Ak vám padla do noty arkáda Serious Sam 2 od chorvátskeho CroTeamu, poteší vás oficiálne potvrdenie tretieho dielu. Pracuje sa na ňom už pomerne dlhú dobu, pobeží na novom engine a spoločne s brutálnou akciou sa objaví z južných dielní aj zatiaľ nepomenovaný projekt výrazne taktickejšieho charakteru. Nič viac známe nie je, no aspoň sa môžeme radovať, že si znovu poriadne zastrieľame so Serious Samom 3.

Zdroj: Blues News