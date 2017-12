IBM bude pracovať na znížení spotreby elektriny počítačových centier

Spoločnosť IBM si vytýčila cieľ výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie počítačov a počítačových centier. Ako uvádza agentúra DPA, "Projekt Big Green" si bude vyžadovať miliardové investície.

14. máj 2007 o 12:50 (tasr)

Spoločnosť IBM si vytýčila cieľ výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie počítačov a počítačových centier. Ako uvádza agentúra DPA, "Projekt Big Green" si bude vyžadovať miliardové investície.

Ročne by sa tak mala ušetriť zhruba 1 miliarda USD, v prepočte 24,829 miliardy SKK. Predovšetkým vo veľkých podnikoch a organizáciách s veľkými počítačovými zariadeniami narastá spotreba elektriny.

Energetická efektívnosť je v tejto oblasti "kritickým faktorom", uvádza sa v správe IBM, pričom úsporný potenciál je tu enormný.

V priemerne veľkej počítačovej hale (2500 m2) by sa mohlo ušetriť až do 42 % elektrickej energie. To zodpovedá zníženiu emisií CO2 zhruba o 7 400 ton.

Na "zelenom" projekte IBM bude pracovať zhruba 850 špecialistov IBM, ktorí budú vyvíjať nové technológie a služby, aby tak pokryli rastúcu potrebu energetickej úspornosti.

Informovala agentúra DPA.

(1 USD = 24,829 SKK)