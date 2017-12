Lacnejší roaming v lete je neistý

Európska komisia, parlament a členské krajiny únie majú v utorok poslednú šancu pred letom na dohodu o roamingu.

14. máj 2007 o 10:11 TASR

Európska komisia, parlament a členské krajiny únie majú zajtra poslednú šancu pred letom na dohodu o roamingu.

BRUSEL. Členské krajiny Európskej únie by mali reagovať kladne na kompromisný návrh Európskeho parlamentu pre reguláciu cien roamingových hovorov, ak chcú, aby bol roaming lacnejší už v lete. Povedal to v piatok poslanec europarlamentu a predkladateľ správy o roamingu Paul Rübig. Europarlament mal pôvodne hlasovať o návrhu na zníženie cien roamingu na minulotýždňovom miniplenárnom zasadnutí.

Vzhľadom na pretrvávajúce spory medzi parlamentom, komisiou a členskými krajinami, týkajúce sa dôležitých bodov návrhu, sa však hlasovanie odložilo na koniec mája.

Nevyriešenou zostáva základná otázka súvisiaca s cenovým stropom pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory, a sporné tiež zostáva, či majú tieto cenové stropy platiť automaticky pre všetkých zákazníkov, alebo či o ne musia požiadať.

„V snahe dostať sa zo slepej uličky urobil europarlament významné ústupky Rade EÚ, ponúkajúc kompromis vo všet­kých zásadných otázkach. Rada by mala reagovať pozitívne na túto ponuku, ak majú byť nové ceny v platnosti pred letom,“ tvrdí europoslanec.

Rübig upozorňuje, že trojstranné rokovania 15. mája ponúkajú poslednú šancu na dohodu, aby sa tak mohlo uskutočniť hlasovanie v parlamen­tnom výbore pre priemysel podľa plánu 21. mája a následne aj hlasovanie v pléne 24. mája.

To by umožnilo ministrom telekomunikácií schváliť definitívne znenie textu na zasadnutí 7. júna, a teda by bolo možné zaviesť nové ceny pred letnými prázdninami tak, aby z nových pravidiel mohli európski zákazníci profitovať už počas tohtoročných dovoleniek.