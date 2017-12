Zlyhanie IT trvajúce 24 hodín by ohrozilo polovicu firiem

V rámci prieskumu o odolnosti podnikov, ktorý vykonala spoločnosť Economist Intelligence Unit (EIU), zaoberajúca sa biznis spravodajstvom a analýzami, až 47 % manažérov pre riadenie rizík uviedlo, že neplánované prerušenie prevádzky informačných systémov

13. máj 2007 o 23:55 (sita)

trvajúce 24 a viac hodín by mohlo vážne ohroziť ďalšiu existenciu ich podniku.

Ohrozenie vyplývajúce z prerušenia prevádzky IT systémov je jedným z viacerých faktorov, kvôli ktorým podniky venujú zvýšenú pozornosť vlastným prevádzkovým rizikám.

Ako sa ďalej konštatuje v správe o výsledkoch prieskumu, ktorú agentúre SITA poskytla spoločnosť KPMG Slovensko, 75 % respondentov uviedlo, že venujú viac času a zdrojov riadeniu prevádzkových rizík, a 71 % respondentov odpovedalo, že sa podobným spôsobom venujú programom zachovania kontinuity podnikania.

Na otázku, čo vnímajú ako najzávažnejšie ohrozenie v súvislosti s riadením prevádzkových rizík, najčastejšie uvádzali stratu dát (36 %) a zlyhanie ľudského faktora (35 %). Správu pod názvom "Odolnosť podniku: zaistenie kontinuity v meniacom sa prostredí" vypracovali analytici Economist Intelligence Unit (EIU) za podpory spoločností ACE, IBM a KPMG. Správa skúma škálu podnikateľských rizík a prístupy k riešeniu týchto problémov s cieľom zvýšiť celkovú odolnosť podniku.

"Výsledky prieskumu názorne ukazujú, do akej miery sa podniky spoliehajú na svoje IT systémy," povedal Rob Mitchell, editor správy. Zároveň podľa neho poukazujú na ničivé dôsledky, ktoré môžu vyplynúť aj z krátkodobej odstávky IT.

Diskusie o zachovaní kontinuity podnikania sa často sústreďujú na katastrofické udalosti ako napríklad teroristický útok alebo vypuknutie pandémie, ale prieskum Economist naznačuje, že najvážnejšími a najpravdepodobnejšími ohrozeniami pre organizácie sú omnoho prozaickejšie incidenty ako výpadok prúdu, ľudský faktor a neplánované odstávky.

Tieto výsledky prieskumu, poukazujúce na najpravdepodobnejšie zdroje hrozieb, korešpondujú so stavom na Slovensku. Podľa nedávno zverejnených výsledkov Prieskumu stavu informačnej bezpečnosti v SR realizovaného KPMG, Národným bezpečnostným úradom a časopisom DSM, najčastejšími incidentmi, ktoré môžu viesť k narušeniu kontinuity činností organizácie, patria výpadok elektrického prúdu, porucha hardvéru, počítačový vírus a chyba používateľa.

Bohužiaľ, porovnanie prístupu slovenských organizácií k príprave na nepredvídané situácie vyznieva pre Slovensko nelichotivo. Pavol Adamec z KPMG Slovensko, senior manažér pre služby v oblasti bezpečnostných rizík, k záverom oboch štúdií dodal: "Ak podľa prieskumu EIU sa až 71 % organizácií venuje príprave na nepredvídané situácie, v SR má podľa Prieskumu stavu informačnej bezpečnosti vypracované plány obnovy činností len 46 % organizácií."