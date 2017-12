Akcie ST by mal získať rezort hospodárstva alebo financií

Minoritný 34-percentný balík akcií spoločnosti Slovak Telekom, ktoré má v portfóliu ministerstvo dopravy, by mal prejsť do správy ministerstva financií alebo hospodárstva.

11. máj 2007 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Minoritný 34-percentný balík akcií spoločnosti Slovak Telekom (ST), ktoré má v portfóliu Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT), by mal prejsť do správy ministerstva hospodárstva alebo financií. Agentúre SITA to potvrdili dva zdroje blízke transakcii. Aj keď rezort dopravy vykonával strategické rozhodnutia aj za Fond národného majetku SR (FNM), ktorý vlastní ďalších 15 % akcií ST, fond podľa jedného zo zdrojov ostane v transakcii “mimo hry“. “Ministerstvo dopravy zatiaľ nebude tieto informácie komentovať,“ povedal agentúre SITA hovorca MDPT Marián Jánošík.

Práve rezort dopravy v marci plán na presun akcií ST zo svojho portfólia oznámil. MDPT vtedy vyhlásením reagovalo na ďalšiu kritiku Európskej komisie (EK) o nedostatočnej nezávislosti slovenského Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Ten je totiž financovaný z rozpočtovej kapitoly MDPT, ktoré je zároveň 34-percentným akcionárom ST. Situáciu, kedy ministerstvo platí zo svojej kapitoly regulačný telekomunikačný úrad a zároveň je akcionárom významnej telekomunikačnej firmy, už kritizuje EK aj slovenskí alternatívni operátori niekoľko rokov.

Majoritný balík 51 % má Deutsche Telekom. Skupina Slovak Telekom zaevidovala v prvom štvrťroku tohto roka výnosy v objeme 7,729 mld. Sk. Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., RK Tower, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o., TBDS, a.s. Súčasťou spoločnosti Slovak Telekom, a. s. sú i jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o. z. a Call Services, o.z. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovak Telekom koncom apríla schválilo vyplatenie dividend akcionárom v celkovom objeme 2 mld. Sk. Deutsche Telekom AG tak ako 51-percentný akcionár získa dividendy v objeme 1,02 mld. Sk. MDPT dostane 680 mil. Sk a FNM 300 mil. Sk. Termín výplaty dividend je do 31. mája 2007.