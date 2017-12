Prague-n-Play - čo pre nás chystá 1C Company

Minulý týždeň sa v Prahe uskutočnila akcia Prague-n-Play, na ktorej predstavila spoločnosť 1C Company niekoľko titulov. Na prezentácii sme nemohli chýbať ani my a tento článok vám predstaví niekoľko hier, ktoré nás možno prekvapia.

11. máj 2007 o 11:50 Ján Kordoš

Cesta do Prahy prebehla pokľudne a hoci únava spraví svoje, napokon po ubytovaní sa v luxusnom hoteli a oživení žlatým mokom sa začalo všetko rozbiehať. Prezentácia prebehla v Jágr´s Bare, nechýbalo občerstvenie, príjemné hostesky, tombola a dokonca sa predstavil aj žonglujúci barman. Niektoré kúsky mu síce nevyšli, ale v konečnom dôsledku pobavil a my sa o podobné kúsky radšej nebudeme pokúšať ani s pollitrovými plastovými fľaškami. Na začiatku prebehla všeobecná prezentácia pre všetkých zúčastnených, ktorá však ku koncu už mierne uspávala, ale aspoň sme sa dozvedeli, čo všetko nás čaká a neminie. Po zahraní, naplnení žalúdkov všetkým možným sa unavené telá novinárov v noci preniesli do postelí. O to zaujímavejší bol piatkový odchod – ako sme si povedali s Junkerom so Sectoru, už nikdy nebudeme kupovať spiatočné lístky na poslednú chvíľu. Cesta z Prahy do Bratislavy sa dá zvládnuť za štyri hodiny (samozrejme bez prestávky, takže skrehnuté kosti si užili svoje), demonštrácie študentov proti maturite mali trochu iný nádych ako u nás a dobré pivo v miestnom podniku nie je nikdy zlé. Dosť však rečí, ktoré nikoho nezaujímajú, poďme sa pozrieť na samotné hry, objekt nášho i vášho záujmu. Bolo z čoho vyberať. Pod názvom hry nájdete vývojára, žánrové zaradenie a predpokladaný dátum vydania

CRYOSTASIS

Action Forms – FPS – 2008

Ako prvý titul si predstavíme obrovskú neznámu, z ktorej sa napokon vykľulo najväčšie prekvapenie akcie. Ak si odmyslíme stratégov-vytrvalcov okupujúcich počítače niekoľko hodín pri fantasy ťahovkách, tešili sa stroje s Cryostasis najväčšej aktivite. Teda až kým jednému neodišiel harddisk. Veľká neznáma si získala rešpekt už pri prezentácii. Hlavnou postavou je meteorológ Alexander Nesterov, ktorý zavíta na ľadoborec North Wind. Ten za neobjasnených príčin ukončil svoju púť v ľadovej krajine. Prečo sa tak stalo, je práve vaša úloha, pričom lukratívnosť zvoleného prostredia hre vyčítať nebudeme. Dej je zasadený do roku 1968, čiže obdobia, kedy boli viaceré veci utajené pred okom bežnej verejnosti a na svetlo sveta nemohli preniknúť informácie o tajomnom projekte. Dramatické napredovanie je podtrhnuté tým, že nemáte žiadny ukazovateľ zdravia, jediným a najdôležitejším je omrznutie. Čím dlhšie sa preháňate vonku vo fujavici, tým vám ubúda „zo života“ a vašou jedinou snahou je hľadanie akéhokoľvek zdroja tepla. Putovanie po ľadoborci nie je okorenené desiatkami potvoriek, prostredie vzbudzuje pôsobivú atmosféru už len svojou prázdnotou a snahou hlavného hrdinu prežiť v treskúcej zime. Záchranou sa tak stanú svietiace žiarovky, z ktorých vysávate teplo alebo iné nezamrznuté objekty. Fyzikálny a poveternostný systém pomerne reálne simuluje skutočné hodnoty, takže husto padajúci sneh je pre hráča neprehľadný a vietor sa s telom hrdinu doslova pohráva. Na scénu samozrejme nastúpia aj nepriatelia, ktorých bude celkovo 15 druhov a použijete proti nim celkovo osem autentických typov zbraní, no nepôjde o pravidelné stretnutia a protivníkov rozhodne nenájdete v žiadnej encyklopédii. Je len na vás, aby ste zistili, čo sa vlastne na ľadoborci stalo. K tomu vám pomôže 7 NPC postáv, ktoré poodhalia rúško tajomstva nad zapeklitou (alebo zamrznutou) situáciou. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou charakteru je takzvaná Mental Echo schopnosť. Ak nájdete mŕtve telo, pomocou tejto vlastnosti sa môžete prevteliť do zosnulej osoby, prežiť niekoľko minút pred jej smrťou a zabrániť katastrofe, ktorá sa jej stala. Rozhodne zaujímavý prvok, ktorý nepredstavuje nutnosť v postupe hrou, no výrazne oživuje dianie na obrazovke. Vynikajúci nápad výborne vysvetlí niektoré hluché miesta v príbehu a dovolí vám ponoriť sa viac do depresívneho prostredia. Samotná akčná zložka nie je príliš frenetická, čo je dané aj staršími zbraňami, ktoré potrebujú omnoho dlhší čas na nabíjanie. Hra tým získava „pomalý spád“ – ťažko opísateľný, no výborne fungujúci. S grafickým spracovaním sa vývojári ešte určite pohrajú, veď nám bola prezentovaná veľmi ranná verzia hry, takže musíme len a len držať palce.

DAWN OF MAGIC

SkyFallen Entertainment – akčné RPG – 2007

Akčných RPG máme pomerne málo a na každé nové sa tešíme, no s ruskej tvorby vzíde vždy niečo originálne a práve preto predstavovalo Dawn of Magic jednu z najlukratívnejších hier. Obrovská škoda, že sme si nemohli vyskúšať hrateľnú podobu, preto sa musíte uspokojiť so známymi faktami. Mágiou nasiaknutá Zem musí vzdorovať nesmrteľnej postavičke menom Modo, ktorá sa rozhodla zničiť našu planétu raz a navždy. Príbeh nepochádza z rodiny extrémne pútavých, ale na pieskovisku vedľa Diabla a podobných nemusí okamžite zaniknúť, veď o duchaplné zápletky v podobných tituloch vonkoncom nejde. Dawn of Magic je akčné RPG snímané z pohľadu vyššie umiestnenej kamery, kde zohráva miesto tradičných zbraní základnú úlohu mágia. Všetky typy hrdinov tak pochádzajú z magického sveta a nenašli by ste medzi nimi klasického barbara či iného ozembucha. Rozhodne zaujímavý prístup, ktorý sa osvedčí v tom, že sa tvorcovia môžu naplno zaoberať magickou zložkou.

Je len na vašich pleciach, ktorú školu mágie si vyberiete a budete sa v nej zdokonaľovať. Zaradenie medzi tradičné zložky kúziel sú obohatené kombináciami rozličných kúziel, takže ak hru znovu rozohráte, máte pred sebou nové pole pôsobenia a stačí sa zamerať iným smerom. Nepriateľov bude mnoho druhov, prostredie žiari pestrosťou, nebude chýbať obrovské množstvo zbraní a kúziel. Všetko bude oblečené do príjemného grafické spracovania. K dispozícii sme dostali aj internú hrateľnú demoverziu, no o zážitkoch z nej vás budeme informovať až o niekoľko dní. Vychutnajte si preto zatiaľ „iba“ príjemný trailer a kopec nových screenshotov.

DEATH TO SPIES

Haggard Games – stealth akcia – 2007

Od tohto projektu sme si sľubovali pomerne hodne, no napokon sa z neho nevykľulo nič extrémne. To však neznamená, že nepôjde o zaujímavý projekt, len neoslnila ničím novátorským. Obdobie Druhej svetovej vojny je všetkým hráčom dobre známe a v tejto špiónskej hre sa ho pokúsime prežiť v koži v uniforme kapitána sovietskej armády. Hlavnou úlohou je ochraňovať Červenú armádu pred nenápadným napádaním zvonku, zneškodňovať zradcov, napádať dezertérov, získavať dôležité informácie z nepriateľských opevnení či zabíjať nemeckých vysoko postavených dôstojníkov. Prestavte si Hitmana v krvavom konflikte a máte približnú predstavu, čo všetko vás vlastne čaká. Do nebezpečných operácií nastupujete osamotene a musíte sa vyhnúť pohľadom nemeckých hliadok a čo najtichšie sa dopracovať k cieľu. Po nechcenom odhalení vášho hrdinu nenastáva automaticky koniec, len sa musíte so situáciou okamžite vysporiadať, najlepšie zdekovať sa niekam do úzadia a prečkať v niektorej skrýši nepríjemné chvíle. Svojho avatara sledujete z pohľadu spoza postavičky a získavate tak prehľad o dianí okolo vás.

Misie budú pozostávať z viacero úloh, pričom ich plnenie na seba logicky nadväzuje a plynulo zvyšuje obtiažnosť. Umelá inteligencia niektorých hliadok trochu pokrivkávala v logickom zmýšľaní no neefektívnosť vynahrádzala svojim počtom. Nesmie chýbať vymieňanie uniformy, no základom je, že dotyčnú osobu nesmiete zastreliť, pretože jej na uniforme zostane krvavý fľak a to by bolo pre ostatných priveľmi nápadné. K uskutočneniu svojich plánov máte neobmedzenú slobodu a za cieľom sa môžete vybrať ktorýmkoľvek smerom – nič nemáte vopred nalinkované a ciest k riešeniu situácie je viacero. Plynulé striedanie interiérov a exteriérov je síce trochu degradované slabším grafickým spracovaním, no atmosfére tichého zabíjania to až tak nevadí. Neostáva nič iné ako spomenúť už dobre známe akcie, ktoré náš hrdina zvládne: zakrádanie sa, plazenie, vrhanie nožov, tiché uškrtenie zozadu, odkladanie mŕtvych tiel, zamínovanie tela alebo oblasti, ostreľovanie, otváranie zámkov... Nesmie chýbať ani používanie vozidiel, pričom my sme mali možnosť osedlať motorku – zaujímavý dopravný prostriedok, ale tichý rozhodne nebol. A pri testovaní sme ho nedostali do vody, no na predné koleso sme ho o strom opreli – to sme však už skúšali všetko možné a nevenovali sa samotnej úlohe. Autentické zbrane pozostávajú zo známych kúskov, takže jediné, čo ešte hra potrebuje, je vyladiť hrateľnosť a máme tu príjemný nadpriemerný kúsok.

FANTASY WARS

Ino-Co – ťahová fantasy stratégia – 2007

Medzi ďalšie, pomerne tradične charakteristické rysy ruských hier patria úsmev vzbudzujúce názvy titulov. Áno, sú síce výstižné, ale chcelo by to aspoň trochu fantázie. O čom asi Fantasy Wars môžu byť? Textová sci-fi adventúrka to zrejme nebude, takže sa ponoríme do fantastického, mágiou opradeného sveta, kde proti sebe stoja štyri národy: ľudia, orkovia, elfovia a trpaslíci. Všetkých poznáme a práve títo zástupcovia tradičných fantasy rás stoja proti sebe v ťahovke Fantasy Wars. Známym štýlom posúvania jednotiek po hernej mape, boji na špeciálnych plánikoch sa stretávajú rôznorodé armády. Jednotiek bude v hre až 70, pričom sa dajú rozdeliť medzi 9 unikátnych tried. Víťazstvo vám nezaručí vybudovanie armády z najsilnejších jednotiek s množstvom skúseností (jednotky sa postupne zlepšujú), ale vyvážená skupina bojovníkoch, schopných prispôsobiť sa rozmanitému prostrediu. Aj to bude mať totiž vplyv na výsledok bojov. Pri jednotkách však ešte ostaneme, pretože pri prezentácii nás zaujalo zlatučké malé dieťatko, pchajúce si do brušnej dutiny jednotky ako na bežiacom páse. Miesto guľatého pupku mal totiž prerastený kojenec zubatú tlamu. V podobnom štýle by sa mali niesť i iné špeciálne jednotky.

Prostredie je typicky plne trojrozmerné, animácie jednotiek pri pohybe či boji zvládnuté do detailov, pri boji nás oslnia rozmanité efekty. Nechýba ani vyvolávanie podporných kúziel, nájdenie špeciálnych predmetov v truhliciach rozhodených po mape, pokročilý systém vylepšovania jednotiek, ktorý vám umožní vytvoriť si na určité činnosti zameranú armádu. Príbeh zrejme extrémne originálny nebude a ponesie sa v tradičnom duchu fantasy povedačiek, ale na to sme si už predsa zvykli a nečakáme žiadne realistické prvky ako napríklad u Zaklínača. Pestré farby ešte viac podtrhujú fakt, že hlavným súperom Fantasy Wars bude Heroes of Might and Magic V, hoci sa tomu samotní tvorcovia bránia zubami a nechtami. Nechajme sa prekvapiť – aj keby boli všetky prvky okopírované, stále máme obrovskú nádej, že drobnými vylepšeniami dokonca tento titul prekoná svojho predchodcu. Taký čierny kôň stojaci v pozadí, dajte si na neho pozor!

KING´S BOUNTY: THE LEGEND

Katauri Interactive – real-time / ťahová stratégia s RPG prvkami – 2007

Začíname sa dostávať k tradičnému miš-mašu žánrov, no s troškou skromnosti sa dá prehlásiť, že v prípade King´s Bounty vyzerá ešte celý nápad zaujímavo, aj keď sa trochu obávame klasickej ruskej komplikovanosti a nedokonalosti všetkých zakomponovaných prvkov. Aby sme to vzali skrátka, začneme z ostra: predstavte si klasický rozprávkový svet obohatený o fantasy – máme tu múdrych kráľov, nebojácnych bojovníkov, zlých mágov a... princezné. Do toho vhupne hráč ako hrdinský zástupca jednej z rás (bojovník, paladín a mág) a hor sa vylepšovať svojho avatara (RPG prvky). Celý herný svet sa dá nazvať všelijako, len nie statický. Protivníci na vás nikde nečakajú a krajina si žije svojim životom i bez vášho pričinenia. Občas pomôžete, začnú vás mať domáci radi, no na podobné rozprávkové klišé sme si už zvykli a berme ho rovnakú samozrejmosť ako pivo k cigánskej. Ak teraz hútate nad rozdelením na ťahovú a real-time časť, predstavíme si aj tieto prvky, no ešte je slušné podotknúť, že zápletka bude epická a dočkáme sa mnohých zvratov. Akoby sme to nečakali.

Hra v reálnom čase sa dá popísať aj ako dobrodružná - no len do momentu, kedy začnete bojovať. Z pohľadu tretej osoby vidíte svojho hrdinu a putujete rôznorodým svetom. Samozrejme sa nevyhnete množstvu súbojov a získavaním skúseností vylepšujete svoje skily. Za príjemné plus môžeme ohodnotiť možnosť vyvolania vlastných potvoriek, ktoré budú stáť po vašom boku. Prostredie bude rôznorodé, takže neprídeme o zelené pláne, zasnežené pustiny, lávové polia či temné kobky. Ťahová časť sa sprístupní taktickejšie zmýšľajúcim hráčom, ktorí radi ovládajú vojská. Rôzne légie jednotiek budete mať pod palcom na prehľadnom plániku a stanete sa tak vládcom vo veľkom merítku. Navyše v tomto špeciálnom móde prichádza bonus v podobe morských bitiek s mnohými lodičkami. Námorné súboje tu predsa nemáme v každej tretej hre, takže aspoň akú-takú radosť nám King´s Bounty spôsobilo. Predstavili sme vám však len zlomok, hojne by sa dalo básniť o dobrodružnej časti, no jednoducho i tento krátky zoznam stačí na to, aby sme sa obávali, že toho bude jednoducho mnoho.

NECROVISION

The Farm 51 – FPS – 2007

Chytľavá strieľačka, pri ktorej môžete bez obáv vypnúť a spoliehať sa len na svoj postreh. Keby nebolo neskutočne dlhého nahrávania (kľudne ste si čakali i dlhšie než minútu – zatiaľ sme však aspoň dopĺňali zásoby tekutín) a niektorých frustrujúcich momentov, mohli sme rázne prehlásiť, že máme pred sebou nástupcu Painkillera či Serious Sama. Nádej umiera posledná a preto veríme, že novo vyprofilovaný vývojársky tím vyladí hrateľnosť a potom sa máme na čo tešiť. Poďme však poporiadku. Rok 1916 si všetci automaticky spájame s Prvou svetovou vojnou, ktorá je v hernom svete ešte pomerne zaujímavým javom. Lenže ruskí tvorcovia si povedali, že skutočný konflikt by bol nudný a preto nechali nášmu hrdinovi, príslušníkovi anglickej armády, len tradičné zbrane. Neskôr sa síce dostanete i k rôznym fantastickým kúskom, no už teraz musíte cítiť zradu, výrazný odklon od reality. Na rozdiel od iných klasických strieľačiek nebudete pumpovať olovo do nacistických zadníc, ale zomierať budú rôzne pekelné beštie, z temnoty vyvrhnuté potvory a vampírmi odkojené prízraky. A bude to riadna mela. Bojový systém si nezakladá na ničom reálnom, teda ak neberieme do úvahy autenticky pomalé nabíjanie zbraní. Základom je jedno: šípka ukazuje, ktorým smerom máte bežať, tak tam bežať budete, cestou vykosíte desiatky potvoriek. Je to nádherne akčné, príjemne brutálne a hlavne to má neskutočný spád. Kašľať na naskriptovanosť, po celý čas hrania sa budete baviť, až zistíte, že často je jedinou schodnou cestou vopred vedieť, kedy a kde na vás niekto vybafne, pretože na zvýšenie atmosféry použili tvorcovia srabácku taktiku objavenia protivníkov za vašim chrbtom. Sú tupí, to áno, ale keď vás napadnú odzadu, stojí vás to niečo zdravia. Úrovne sú pomerne rozsiahle a ich charakter sa mení z fantasy na realistický až hororový štýl. Záverečný bossovia sú značne tuhí a užijete si s nimi množstvo neúspešných pokusov, kým im prídete na kobylku. Je to neskutočne adrenalínová záležitosť, ale keď sme museli po každej smrti (to jest 5 minút hrania) čakať niečo cez minútu na nahranie úrovne, nepridalo nám to na optimizme. Niekedy boli nepriatelia až príliš dômyselne ukrytí a príliš splývali s prostredím. Je to však pomerne zaujímavá akcia, ktorá by po niekoľkých mesiacoch ladenia mohla príjemne prekvapiť.

RIG ´N´ ROLL

SoftLab-NSK – simulácia života šoféra kamiónu – 2007

Pre niekoho titul, ktorý je hodný odsúdenia už po jeho žánrovom zaradení, no netreba hádzať hneď flintu do plnej nádrže. V roku 2024 prichádza do Kalifornie mladý muž s jediným snom: ovládnuť dopravný trh v krajine, kde má doprava truckmi pomerne bohatú históriu a stále sa teší obrovskej obľube. Začnete s jedným (samozrejme najlacnejším a najpomalším) truckom bez akýchkoľvek vylepšení, ale o to bude vaša radosť s prvého zárobku väčšia. Nebude to však naftu lízať, pretože tvorcovia preniesli do virtuálnej podoby tisícky míľ ciest, pričom k dispozícií budú všetky väčšie mestá Severnej Ameriky. Prevážať sa tak budete zo San Francisca Los Angeles alebo San Diega. Základné črty komunikácií by mali zostať zachované s dôrazom na hrateľnú podobu. Tak napríklad Golden Gate budete poznať určite všetci a to je len jeden z viditeľných príkladov. Okolie trate bude pestré, rôznorodé – jednoducho tak, ako to je v skutočnosti. Samozrejmosťou bude dodržiavanie dopravných predpisov, inak vás lapia ochrancovia zákona a minimálne mastná pokuta vás neminie.

Do virtuálnej podoby prevedené trucky na našich cestách nenájdete, avšak ide o reálne vymodelované stroje podľa reálnych predlôh vrátane interiérov. Každý kolos sa bude chovať podľa pripravovaného modelu a kupovaním nových súčiastok meníte vlastnosti kamiónu. Zmeniť môžete aj výzor vášho obrovského maznáčika, možností je mnoho. Postupne si zlepšujete schopnosti, zvyšujete rating, nakupujete lepšie trucky, až napokon si najmete iných vodičov a rozbehnete vlastnú firmu vo veľkom. Plánujete svojim zamestnancom trasy, získavate lukratívne zákazky a na istý čas sa môžete posadiť do koženého kresla a užívať si silu svojho impéria s drahým alkoholom v ruke. Občas môžete naskočiť do luxusného tiráku, ale podnik si zarobí na seba aj bez vášho pričinenia. Postupne tak začnete likvidovať konkurenciu a splníte si svoj sen. Lenže kým sa tak stane, ubehne mnoho hodín čistého hrania, pretože z jedného konca pobrežia na druhé neprejdete behom niekoľkých minút, ale vyhradíte si slabú hodinku. A to je už je výzva. Musíte však mať v krvi „obyčajné“ jazdenie po bežných cestách s obrovským návesom za zadkom.

THE TOMORROW WAR

CrioLand – vesmírny simulátor s RPG prvkami – 2007

Tento projekt zostane možno zabudnutý a hráčmi neobjavený, hoci predstavuje možno najjagavejšie zlato medzi predvádzanými projektmi. Vesmírnych simulátorov nemáme toľko, že by sme ich mohli rozdávať, a práve The Tomorrow War vyzerá k svetu, avšak málokto oň zakopne. Príbeh sa odohráva v 27.storočí, na Zemi vládne mier, ľudstvo už pred niekoľkými stovkami rokov kolonizovalo nielen Slnečnú sústavu, ale aj okolité vesmírne systémy. Počas svojej expanzie sa vytvorilo zoskupenie The United Earth Empire a všetko by bolo bez väčších problémov, keby sa pred 300 rokmi neoddelili niektorí kolonisti, nevytvorili vlastné náboženstvo (konkrétne Zoroastrianism, ak vás to teda zaujíma) a nezaložili nový národ Konkordia. Ako už býva zvykom, menšie potýčky boli bežným javom a medzi frakciami vládlo neustále napätie. To napokon prerástlo až do galaktickej vojny epických rozmerov, ktorej sa zúčastní aj samotný hráč, čoby práve vyštudovaný pilot. Konkordia totiž nepredstavuje žiadneho trpaslíka, má pod sebou už tri desiatky planét a je reálnou hrozbou.

Príbeh je prvým dielom z chystanej trilógie, založenej na novelách ruského (a u nich úspešného a uznávaného) spisovateľa Alexandra Zoricha. Posúdiť nemôžeme, ale podľa všetkého dokáže tento autor veľmi dobre popísať obrovské galaktické bitky, takže s rozprávaním by problém byť nemal, dokonca hra umožní zvoliť si medzi prepracovaným simulátorom a akčnou arkádou, takže si pri vesmírnych letoch príde na svoje každý. Čakajú nás gigantické bitky i miestne súboje, no výborne vyzerá možnosť štartovať či pristávať na planétach. Plynulý prechod medzi dvomi rozličnými prostrediami je vskutku zaujímavou novinkou. Tvorcovia sa spoliehajú aj na rýchly, no zároveň kvalitný engine, takže sa nemusíme obávať nepríjemného grafického spracovania. Nesmie chýbať ani možnosť zvoliť si svoj koráb z mnohých možností, postupne si ho vylepšovať k obrazu svojmu a samozrejme sa ho naučiť správne ovládať, pretože každá vesmírna loď vyžaduje odlišný prístup. Ešte si stále myslíte, že The Tomorrow War je béčko?

THEATRE OF WAR

1C Company – vojnová stratégia – Q2 2007

Priamo od 1C Company, tvorcov výborných simulátorov Il-2 Sturmovik alebo Pacific Fighters, prichádza taktická stratégia z prostredia Druhej svetovej vojny, ktorá nás ňou prevedie od úplného začiatku až po neblahý záver. V prvom rade sa vývojári spoliehajú na maximálne možný stupeň realizmu, takže nečakajte nudné posúvania panákov alebo tankov, každý krok si musíte premyslieť, inak sa nevyhnete vysokým stratám a veľmi skoro skončíte svoju púť na generálskom poste. Celkovo čaká na hráčov 40 prepracovaných, historicky presných misií a detailný manažment jednotiek. Tých bude ohromné množstvo, hovorí sa dokonca o stovkách rozličných kúskov, pričom každý druh bude iný, avšak všetky jednotky vychádzajú z reálnej predlohy. Klasikou sa stáva získavanie skúseností a následné zlepšenie niektorých vlastností a povyšovanie dotyčnej jednotky. Militaristi sa môžu tešiť na pechotu, tanky, artilériu, dopravné vozy, lietadlá – všetko, čo sa v Druhej svetovej objavilo. V reči čísel tu máme 5 kampaní (Sovietsky Zväz, Nemecko, Poľsko, Francúzsko), 30 do najmenších detailov podľa historických podkladov prepracovaných máp, 150 druhov vozdiel, 200 druhov uniforiem a mnoho ďalšieho. Hardcore stratégia pre skutočných fanúšikov a na rozdiel od wargamingu vyzerá grafika k svetu.

XIII CENTURY: DEATH OR GLORY

Unicorn Games Studio – stredoveká stratégia – 2007

Na tomto projekte pracujú skutoční nadšenci. Aspoň v tomto duchu sa vyjadroval zástupca spoločnosti 1C Company pri prezentácii hry. Rozprával o neskutočných detailov, fanatizme tvorcov pri vytváraní napríklad uniforiem či skutočných zbraní. Na prvý pohľad pripomína XIII Century Medieval: Total War, lenže na rozdiel od úspešnej stratégie sa vývojári rozhodli spracovať všetko s brutálnym dôrazom na realitu. Mnohí históriou opantaní hráči totiž Medieval vyčítali mnohé nedostatky, pričom nič také by sa pri XIII Century nemalo stať. Všetko korešponduje s historicky podloženými faktami, takže tu máme 30 skutočných bitiek odohrávajúcich sa v stredoveku, ktoré sú rozdelené do piatich kampaní. Historicky presnú rekonštrukciu bojov už pripomínať netreba. Okrem rôznych typov jednotiek (pričom sú pre každý národ špecificky odlíšené) nás čaká na bojisku aj 60 skutočných vojvodcov, ktorých si možno ešte pamätáte z učebníc dejepisu. Každá jednotka je charakterizovaná v obrovskej databáze podľa spôsobu boja a pri príjemne stvárnených bitkách sa máloktorý taktický ťah môže spoliehať na prvok náhody.

YOU ARE EMPTY

Digital Spray Studios / Mandel Art Plains – FPS – 2007

Táto strieľačka z vlastného pohľadu je vo vývoji už toľko rokov, až prestávame veriť, že nás niekedy skutočne poteší svojou prítomnosťou. Svojim žánrovým zaradením sa blíži skôr k arkádovejším kúskom, ale to nič neberie na zaujímavosti tohto počinu. Dej sa odohráva v neorealistickej štylizácii sveta za Železnou oponou v Sovietskom zväze, kde sa dejú zverstvá, z ktorých sa dvíha žalúdok i nám, slovenskou politikou oboznámeným borcom. Holt, keď robíte pre spoločnosť, vydávajúcu denník, čo-to sa na vás nalepí. Totalitný režim dal vzniknúť rôznym formám mutácie a na vás samozrejme je, aby ste sa tým svinstvom prestrieľali. Najlepšie urobíte, ak si pozriete videoukážku, ktorá vám toho povie najviac. My radšej už len budeme dúfať, že You Are Empty už konečne príde na trh, pretože engine za tie roky zostarol a nemusí zaujať.

P.S. Dík Junkerovi za DVD.