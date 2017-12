Skupina Slovak Telekom mala v 1. štvrťroku výnosy 7,7 mld. korún

Skupina Slovak Telekom mala v prvom štvrťroku tohto roka výnosy v objeme 7,729 mld. korún. Dosiahnutý výsledok predstavuje medziročne lepší výsledok o 5,5 percenta.

11. máj 2007 o 9:40 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Skupina Slovak Telekom zaevidovala v prvom štvrťroku tohto roka výnosy v objeme 7,729 mld. Sk. Dosiahnutý výsledok predstavuje medziročne lepší výsledok o 5,5 %. Konsolidovaný čistý zisk skupiny bol na úrovni 1,1 mld. Sk. K medziročnému rastu konsolidovaných výnosov prispel predovšetkým 8,8 percentný medziročný rast segmentu mobilných služieb. Pozitívne sa vyvíjala aj oblasť služieb pevnej siete, ktorej tržby v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 0,8 %. Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., RK Tower, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o., TBDS, a.s. Súčasťou spoločnosti Slovak Telekom, a. s. sú i jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o. z. a Call Services, o.z.

"Konsolidované výsledky našej skupiny za prvý štvrťrok 2007 potvrdili celosvetovo neutíchajúci záujem o služby mobilnej siete a služby širokopásmového internetu v pevnej sieti. Na tento trend chceme reagovať uvedením nových dátových služieb a kvalitu ich poskytovania podporíme v najbližších mesiacoch investíciami v objeme pol miliardy korún do technológií ADSL2 a ADSL2+," uviedol predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekomu Miroslav Majoroš. Investičné náklady v prvom štvrťroku za celú skupinu pritom predstavovali 0,770 mld. Sk.

Kľúčová oblasť podnikania Slovak Telekomu - oblasť pevných liniek - zaznamenala v prvom kvartáli obrat, keď výnosy z tohto segmentu prestali klesať a medziročne vzrástli o 0,8 % na 3,974 mld. Sk. Nárast výnosov súvisí predovšetkým so zvýšením tržieb zo služieb širokopásmového internetu, ktoré pri náraste takmer 36 % predstavovali 0,600 mld. Sk a tiež z dátových služieb, vďaka ktorým sa spoločnosti podarilo kompenzovať pokračujúci pokles výnosov z hlasových služieb. Výnosy z hlasových služieb vo výške 1,828 mld. Sk však zaznamenali počas prvých troch mesiacov tohto roku medziročný pokles o 10,5 %. Oblasť pevných liniek zahŕňa produkty a služby T-Com, služby Call Services, Rádiokomunikácie a aktivity Zoznam a Zoznam Mobile.

Výnosy T-Mobile Slovensko boli na úrovni 4,062 mld. Sk pri medziročnom raste o 8,8 %. Mobilný operátor mal ku koncu štvrťroka 2,223 milióna zákazníkov. Majoritným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.

