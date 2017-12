Príjmy Telekomunikačného úradu dosiahli vlani 562 miliónov

11. máj 2007 o 9:40 TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 milióna Sk, čo bolo oproti plánovanému príjmu o 247,3 milióna Sk viac. Najvyšší podiel na príjmoch úradu - 509 miliónov Sk - tvorili poplatky súvisiace so správou frekvenčného spektra. V sume je započítaná aj úhrada za pridelenie frekvencií pre 3. mobilného operátora vo výške 150 miliónov Sk. Vyplýva to z verejného odpočtu TÚ za rok 2006, o ktorom TASR informoval hovorca úradu Roman Vavro.

Výdavky úradu predstavovali v minulom roku 114 miliónov Sk, z toho 103 miliónov Sk tvorili bežné výdavky. Podľa odhadov TÚ si náklady na reguláciu a dohľad nad trhom vyžiadali 70 % z celkových výdavkov úradu. Správa frekvenčného spektra si vyžiadala 20 % zo zdrojov úradu. Na ostatné činnosti vynaložil TÚ 10 % zo svojich rozpočtových prostriedkov.

V minulom roku vykonal úrad analýzu 9 telekomunikačných trhov a vydal 9 rozhodnutí, ktorými určil významné podniky na trhoch. Zároveň týmto podnikom určil povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž na telekomunikačnom trhu.

Úrad ku koncu roka zamestnával 183 ľudí, z toho 86 žien. Vysokoškolské vzdelanie malo 57 % zo zamestnancov, ktorý na TÚ v minulom roku pracovali. Takmer 40 % pracovníkov má úplné stredoškolské vzdelanie.