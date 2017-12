V Česku vraj nie je miesto pre štvrtého operátora

10. máj 2007 o 14:39 (čtk, ik)

Praha 10. mája (ČTK) - V ČR nie je miesto pre vstup plnohodnotného štvrtého mobilného operátora, ktorý by mohol ponukou služieb GSM a UMTS úspešne konkurovať súčasným prevádzkovateľom. V rozhovore pre ČTK to povedal predseda Českého telekomunikačného úradu Pavel Dvořák. "My sme za to, aby sa podobne ako v niektorých ďalších krajinách urobilo prerozdelenie frekvencií medzi súčasných operátorov tak, aby mohli rozvíjať a zaistiť robustné pokrytie signálom a zvýšili kvalitu svojich služieb. Potom môžeme uvažovať o tom, či máme dostatok frekvencií pre kvalitného štvrtého operátora," povedal. Doplnil, že stále platí rozhodnutie vlády, podľa ktorého majú v ČR pôsobiť traja poskytovatelia mobilných služieb.

Za plnohodnotného mobilného operátora, v tom zmysle, ako doteraz vnímajú zákaznici mobilných operátorov, nie je možné zatiaľ podľa Dvořáka označiť ani firmu MobilKom, ktorá chce v polovici mája začať ponúkať služby CDMA pod značkou U:fon. "Tento operátor bude ponúkať mobilné dátové služby a prípadne doplnkové hlasové služby, ale zrejme nie v kvalite porovnateľnej s operátormi GSM/UMTS, napríklad z hľadiska pokrytia, dostupnosti rovnakých mobilov a podobne. Všetko však ukáže reálny vstup na trh a zájuem zákaznikov," dodal.

Podľa Dvořáka z regulačného hľadiska nič nebráni vstupu tzv. virtuálnych operátorov, ktorí nemajú vlastnú infraštruktúru, musia sa však dohodnúť na využívaní siete s niektorým z troch prevádzkovateľov mobilných sietí GSM. Ani v tejto oblasti ale nevidí príliš veľkú šancu virtuálneho operátora na úspech s výnimkou modelu, kedy by si virtuálneho operátora ako ďalšiu značku vytvoril priamo jeden zo súčasných operátorov, aby získal väčší podiel na trhu.

Svojho času niečo podobné tvrdil aj minister dopravy Gabriel Palacka. Vraj na Slovenskom trhu nie je dostatok miesta pre tretieho operátora. Tretí operátor Telefónica O2, na Slovensko nakonieco o 7 rokov prišiel a hneď získal 400-tisíc klientov. Trh však už bol oveľa viac nasýtený.