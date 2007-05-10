Rebríček predajnosti za minulý týždeň vo Veľkej Británii

|1 SPIDER-MAN 3 ACTIVISION -
2 GOD OF WAR II SONY COMPUTER ENT. 1
3 THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION UBISOFT 3
4 BUZZ! THE MEGA QUIZ SONY COMPUTER ENT. 12
5 TIGER WOODS PGA TOUR 07 ELECTRONIC ARTS 9
6 VIRTUA TENNIS 3 SEGA 7
7 POKEMON RANGER NINTENDO 4
8 FIFA 07 ELECTRONIC ARTS -
9 FINAL FANTASY III SQUARE ENIX EUROPE -
10 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2006-2007 ELECTRONIC ARTS 14
11 TMNT: TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES UBISOFT 5
12 HARVEST MOON DS RISING STAR GAMES 6
13 LOTR ONLINE: SHADOWS OF ANGMAR CODEMASTERS 2
14 NEW SUPER MARIO BROS. NINTENDO 13
15 COMMAND & CONQUER 3: TIBERIUM WARS ELECTRONIC ARTS 11
16 DIDDY KONG RACING DS NINTENDO 10
17 SONIC AND THE SECRET RINGS SEGA -
18 CRACKDOWN MICROSOFT 19
19 PRO EVOLUTION SOCCER 6 KONAMI 16
20 MEDAL OF HONOR: VANGUARD ELECTRONIC ARTS 17
Zdroj:PR