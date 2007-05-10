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Rebríček predajnosti za minulý týždeň vo Veľkej Británii

10. máj 2007 o 11:56 Ján Kordoš

Znovu máme pre vás pripravený rebríček najpredávanejších titulov za posledný týždeň vo Veľkej Británii. Z jediného dôvodu: nádherne je vidno, čo spraví s ľuďmi mediálna masáž. Stačí sa pozrieť na prvé miesto, ktoré okupuje tretí Spider-Man a máme vymetené všetky pavučiny. K druhému Kratosovi netreba nič dodávať, za všetko hovorí naša nedávna recenzia. Zastúpenie majú všetky platformy a prekvapením nie je ani vysoké umiestnenie futbalových titulov od EA. Je to predsa futbalom žijúce Anglicko. Záverečné číslo predstavuje umiestnenie v predošlý týždeň.
1 SPIDER-MAN 3 ACTIVISION -
2 GOD OF WAR II SONY COMPUTER ENT. 1
3 THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION UBISOFT 3
4 BUZZ! THE MEGA QUIZ SONY COMPUTER ENT. 12
5 TIGER WOODS PGA TOUR 07 ELECTRONIC ARTS 9
6 VIRTUA TENNIS 3 SEGA 7
7 POKEMON RANGER NINTENDO 4
8 FIFA 07 ELECTRONIC ARTS -
9 FINAL FANTASY III SQUARE ENIX EUROPE -
10 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2006-2007 ELECTRONIC ARTS 14
11 TMNT: TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES UBISOFT 5
12 HARVEST MOON DS RISING STAR GAMES 6
13 LOTR ONLINE: SHADOWS OF ANGMAR CODEMASTERS 2
14 NEW SUPER MARIO BROS. NINTENDO 13
15 COMMAND & CONQUER 3: TIBERIUM WARS ELECTRONIC ARTS 11
16 DIDDY KONG RACING DS NINTENDO 10
17 SONIC AND THE SECRET RINGS SEGA -
18 CRACKDOWN MICROSOFT 19
19 PRO EVOLUTION SOCCER 6 KONAMI 16
20 MEDAL OF HONOR: VANGUARD ELECTRONIC ARTS 17

 

 

Zdroj:PR

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