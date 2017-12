Rebríček predajnosti za minulý týždeň vo Veľkej Británii

1 SPIDER-MAN 3 ACTIVISION -

2 GOD OF WAR II SONY COMPUTER ENT. 1

3 THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION UBISOFT 3

4 BUZZ! THE MEGA QUIZ SONY COMPUTER ENT. 12

5 TIGER WOODS PGA TOUR 07 ELECTRONIC ARTS 9

6 VIRTUA TENNIS 3 SEGA 7

7 POKEMON RANGER NINTENDO 4

8 FIFA 07 ELECTRONIC ARTS -

9 FINAL FANTASY III SQUARE ENIX EUROPE -

10 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2006-2007 ELECTRONIC ARTS 14

11 TMNT: TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES UBISOFT 5

12 HARVEST MOON DS RISING STAR GAMES 6

13 LOTR ONLINE: SHADOWS OF ANGMAR CODEMASTERS 2

14 NEW SUPER MARIO BROS. NINTENDO 13

15 COMMAND & CONQUER 3: TIBERIUM WARS ELECTRONIC ARTS 11

16 DIDDY KONG RACING DS NINTENDO 10

17 SONIC AND THE SECRET RINGS SEGA -

18 CRACKDOWN MICROSOFT 19

19 PRO EVOLUTION SOCCER 6 KONAMI 16

20 MEDAL OF HONOR: VANGUARD ELECTRONIC ARTS 17