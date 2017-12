HP uvádza novú éru biznis technológií

Spoločnosť HP oznámila uvedenie nových riešení a služieb, zameraných na zužitkovanie ďalšej fázy vývoja technologického odvetvia – biznis technológií. Posúva sa za rámec informačných technológií a jej hodnota sa dá merať jedinou metódou: akým spôsobom pri

10. máj 2007 o 9:37 (hp)

náša biznis výsledky.

Zjednotením optimalizácie technologického prostredia podnikov s biznis výsledkami spoločnosť HP dáva riaditeľom pre IT do rúk nástroje, potrebné na ich užšie prepojenie s rozhodovacími procesmi v oblasti strategického podnikového plánovania.

Výskum uskutočnený spoločnosťou HP poukazuje na vyššiu mieru zosúladenia medzi riadiacimi pracovníkmi zo sféry biznisu a technológií. Prevažná väčšina podnikových riaditeľov a riaditeľov pre IT sa domnieva, že technológia je integrálnou súčasťou úspechu ich spoločností. Avšak len 32 percent podnikových riaditeľov prizýva svojich riaditeľov pre IT na prípravu strategického plánovania!



Spoločnosť HP na konferencii Technology@Work v Berlíne predstavila nové riešenia a služby v rámci svojho portfólia pre optimalizáciu biznis informácií, optimalizáciu biznis technológie a adaptívnu infraštruktúru. Určené sú pre potreby riešenia kľúčových podnikateľských výsledkov v oblasti riadenia rizika, zrýchlenia rastu a zníženia nákladov jej zákazníkov.

Business Information Optimization

Portfólio spoločnosti HP pre optimalizáciu biznis informácií pomáha podnikom prijímať lepšie rozhodnutia a manažovať kritické informácie počas ich životného cyklu. Portfólio je založené na dvoch kľúčových riešeniach: riadenie business intelligence a informácií počas ich životného cyklu.

V tlačovej správe, ktorá je dostupná na stránke www.hp.com/go/hpbiorelease spoločnosť HP oznámila, že ponúka všeobecne dostupné riešenie HP Neoview, nepretržite pracujúci 24x7 dátový sklad budúcej generácie, ktorý je vybudovaný na integrovanej platforme pre hardvér, softvér a služby.

Okrem toho spoločnosť predstavila štyri nové služby z oblasti business intelligence, ktoré pomôžu organizáciám riešiť ich najakútnejšie problémy s manažmentom informácií, vyplývajúcim z masívneho množstva údajov a komplikovaného dátového prostredia. Pomôžu priniesť lepšie hospodárske výsledky tým, že umožnia zlepšiť rozhodovací proces a tak získať konkurenčnú výhodu. Medzi tieto služby patria: stratégia a plánovanie, integrácia informácií, poskytovanie informácií a kvalita informácií.

Business Technology Optimization

Portfólio spoločnosti HP pre optimalizáciu biznis technológie využíva podnikové aplikácie a manažovací softvér a služby, aby zákazníkom pomohlo zosúladiť svoj biznis s IT, riadiť IT služby a komplexne zautomatizovať zmeny.

Dodnes si už stovky zákazníkov na celom svete kúpili kombináciu produktov HP OpenView a Mercury, ktorá je od ukončenia akvizície spoločnosti Mercury v novembri 2006 súčasťou softvérového portfólia BTO spoločnosti HP.

Nový balík služieb HP Service Management spoločne so softvérom od HP pomáha zákazníkom dosahovať trvalé zosúladenie medzi biznisom a IT a tiež poskytovať IT služby s definovanou úrovňou, kvalitou a nákladovými cieľmi. Medzi tieto služby patria: riadenie dopytu a portfólia, riadenie prechodu aplikácií, riadenie biznis služieb, tradičné riadenie IT služieb a operácie vyplývajúce zo služieb.

Adaptive Infrastructure

HP Adaptive Infrastructure zahŕňa väčšinu z portfólia spoločnosti HP a ponúka platformu pre dátové centrum budúcej generácie. Zákazníkom pomáha prejsť z nákladných IT síl na nízkonákladové, spoločne využívané IT aktíva s cieľom optimalizácie svojej infraštruktúry, zníženia nákladov a zrýchlenia rastu.

HP ďalej ponúka:

Nové referenčné architektúry a priamo nasaditeľné ponuky pre aplikačné prostredia Microsoft Exchange Server 2007, Oracle a SAP. Tieto kapacity spoločnosti HP a jej partnerov sú integrované, vopred otestované ponuky, ktoré spájajú všetky prvky hardvéru, softvéru a služieb, potrebných pre nákladovo efektívne, vhodné opatrenia, znižujúce riziko.

HP Adaptive Infrastructure Maturity Model, špecifickú účtovnú službu, ktorá využíva vopred otestované ponuky na zníženie rizík a organizáciám pomáha získať prístup k infraštruktúre svojich dátových centier. Poskytuje postupný, pragmatický, na činnosti orientovaný súbor odporúčaní, osobitne zameraných na konkrétneho zákazníka. Rozšírený produkt IT Shared Services (spoločne využívané IT služby) je škálovateľný a poskytuje viac flexibility na rast alebo presunutie zdrojov podľa potrieb podniku.



Viac informácií o produktoch, službách a riešeniach biznis technológie od spoločnosti HP je k dispozícii na on-line zozname tlačových správ na internetovej stránke www.hp.com/go/betterbusinessoutcomes.