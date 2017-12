Zem neovláda človek, ale hmyz

10. máj 2007 o 0:00

Na Zemi nevládne človek, ale hmyz. Spracúva organický materiál, z ktorého môžu vznikať trebárs nové rastliny, a celkovo reguluje veľké systémy recyklácie a výroby hmoty. Bez tejto činnosti by sa náš ekosystém zrútil. Upozornili na to vedci na kongrese entomológov, paleontológov a znalcov ekosystému v španielskej Vitorii.

Americký paleontológ David Grimaldi vyzdvihol napríklad vplyv mravcov, ktorí sa objavili pred 110 miliónmi rokov a spôsobili doslova revolúciu. Poukázal aj na nezastupiteľnú úlohu termitov: "Keby vymreli, nastal by neuveriteľný ekologický chaos. Pralesy by skolabovali a my by sme sa stali svedkami obrovskej krízy." Systém by sa však zrútil i bez hmyzu, ako sú muchy či šváby, ktorých larvy tiež spracúvajú ohromné množstvá zvyškov organického materiálu.

Bernhard Misof zo zoologického múzea v Bonne pripomenul, že z dvoch miliónov druhov hmyzu, ktoré už vedci opísali, poznáme evolúciu iba u dvadsiatich percent, čiže je stále na čom pracovať. (čtk, ač)