Agent na voľnej nohe Sam Fisher sa vracia

9. máj 2007 o 11:01 Ján Kordoš

Ako v poslednom dobrodružstve i v Splinter Cell: Conviction sa bude dej odohrávať za denného svetla a pátranie sa rozpúta v pomerne husto zaľudnených oblastiach. Napredovanie tak začne pripomínať viac konkurenčného Hitmana, takže sme nesmierne zvedaví ako sa tento skok prejaví na hrateľnosti. Zásadným prvkom nového dielu bude interakcia s okolím. Takmer všetky objekty, ktoré na scéne zhliadnete, budete môcť využiť. Fyzikálny engine tak umožní použiť mnohé nekonvenčné zbrane na svoju obranu a mnohé situácie vyriešite síce bez technologických vychytávok, no o to rýchlejšie. Postáv na scéne bude neúrekom a zvoliť kompromis medzi utajením a splnením úlohy bude tvoriť dilemu, čoho sa chopiť. Umelá inteligencia charakterov tak bude musieť dostať riadnu dávku ľudskosti, aby dav nepôsobil príliš umelo, ale pružne reagoval na vzniknutú situáciu. Nechajme sa prekvapiť, ide o prvé čriepky pomerne zaujímavého dobrodružstva, ktoré poukazuje na postupné vnášanie, do inak hrdinských hier, ľudských prvkov a morálnych rozhodnutí. Niečo naznačil Double Agent, no zrejme až Conviction to dovedie do dokonalosti.

Zdroj: Gamers Report