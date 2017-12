Genji: Days of the Blade - samuraj, ktorého budete nenávidieť

Mnohí zahraniční recenzenti označovali druhý diel Genjiho s podtitulom Days of the Blade za typický príklad launch titulu – čiže hry, ktorá sa zvezie na práve vydaného Playstationu 3 a hviezda zapadne skôr, než začne byť na nočnej oblohe žiarivo viditeľná

9. máj 2007 o 9:50 Ján Kordoš

Príbeh plynulo nadväzuje na predošlé dobrodružstvo, no k pochopeniu primitívneho deja ho poznať nemusíte. Vďaka šialeným japonským menám sa našinec stratí i keby mal všetko naštudované. Na scéne sa znovu objavuje Yoshitsune ako zástupca klanu Genji, ktorý dlhé roky bojuje proti nepriateľskému Heishi zoskupeniu. Samozrejme stojíte na strane dobra, veď inak by to ani nešlo a po ukradnutí cennosti (ide o meč) z posvätného chrámu a jeho podpálení musíte stopnúť démonmi nadupanú zostavu – keď už sme tým hokejom tak trochu lapnutí. Zápletka nemusí stáť za úžasným sledovaním každého dialógu, avšak primitívnosť deja je na zaplakanie, pretože i zvratov je pomenej, odhalenie nikoho neprekvapí a všetko sa vezie na príjemnom umiestnení príbehu. Orientálne ladené lokácie nás minule príjemne prekvapili, no vstúpiť druhýkrát do takmer vyschnutej rieky o niečom napovedá. A pritom je japonská kultúra bohatá na mnoho zákutí, ktoré by oživili nejedno rozprávanie. Netreba taktiež chodiť ďaleko pre príklad, i keď platforma je iná. Dvomi slovami, Jade Empire.

Charakterizovať Days of the Blade je jednoduché: tradičná hack&slash akcia videná z pohľadu staticky umiestnenej kamery. Postavička máva svojou zbraňou, kde tu okúzli kombom, nepriatelia padajú po desiatkach a všetko sa deje v rýchlom slede, aby hráč náhodou nepocítil nudu. Tej sa nevyhne a monotónnosť sa dostaví prirýchlo, no nechajme si to na hodnotiacu časť. Z minulého dielu zostalo zbieranie liečivých bylín, nových a účinnejších zbraní, jednorázových power-upov, honba za Amahagane kryštálmi, ktoré prepožičiavajú majiteľovi nadprirodzenú silu (pomôcka: v rukách Heishi borcov to nebude správna vec) a extra bonusové vyvražďovačky pri spomalenom čase. Tu sa to nazýva Kamui efekt, prostredie okolo vás sa ponorí do farebnej hmly a v pravý moment musíte stlačiť príslušné tlačidlo na Sixaxis ovládači, inak po magickom čardáši zostanú protivníci bez úbytku zdravia sekať do nášho hrdinu. Nič prekvapujúce, žiadne zmeny. Teda niečo by sa tu našlo, veď dvojica hrateľných charakterov sa zdvojnásobila, dokonca musíte v pravý moment zvoliť vhodnú postavu, inak sa ďalej nedostanete, no veľké terno to rozhodne nie je. Yoshitsune je známy chlapík oháňajúci sa dvojicou krátkych mečov a vyskočí vyššie, než ostatní, čím umožní hravé prekonanie nezdolateľnej prekážky. Benkei je nemotorný tank s obrovskou bakuľou v rukách a svoju silu predvádza pri posúvaní ťažkých objektov. Slečna Shizuka má akési čepele pripevnené na reťaziach, čím sa nápadne podobá na krutého Kratosa a využíva svoju rýchlosť. Buson sa štýlom najviac podobá Yoshitsunemu, no ako zbraň využíva kopiu, takže príliš mnoho akrobatických kúskov s ním nezažijete, hoci sa chudák chlapec snaží.

A novinkám je koniec, tradičnému spôsobu hrania svieti zelená. Keby boli aspoň tieto základné prvky prevedené do dokonalosti, ani okom by sme nežmurkli a užívali si jednoduchú zábavu v štýle sadni si, hraj a bav sa. Taktiež podobných projektov zatiaľ na PS3 mnoho nie je, takže by sme nemuseli zbytočne nahadzovať zamračené tváre... lenže prečo chodiť okolo horúcej kaše, poďme si pekne porozprávať, prečo sa nie raz stalo, že sme znechutení vypínali hru.

GRAFIKA 6 / 10

Pôvodný Genji zaujal svojou farebnou štylizáciou, krikľavými filtrami, v ktorých dominovalo pestré farby – jednoducho typicky zaujímavým prostredím, na hony vzdialeným od šedých akčných titulov z budúcnosti, odohrávajúcich sa vo všetkých možných metropolách. Days of the Blade v tomto smere mierne poľavilo, stále však je na čo sa pozerať a v mnohých prípadoch pestrosť zobrazenia danej scény poteší srdiečko milovníka východných kultúr. Lenže týchto miest je pomenej, architektúra úrovní nenesie so sebou až tak podmanivé ukážky. A na next-gen hru je to jednoducho málo, dokonca to vyzerá tak, že druhý diel Genjiho bol pripravovaný ešte pre starú platformu, ale akosi sa to nestíhalo a na PS3 predsa len dosiahne väčší úspech. Tak sa zlepšila kvalita textúr, tu a tam (veľmi skromne) pribudol zaujímavý efekt, ohníky vyzerajú ako skutočné, no mnoho nešvárov zostalo. Obmedzená možnosť pohybu bez voľnosti je konceptom použiteľným len vtedy, ak je stále na čo hľadieť. Prvý problém, vážení a drahí. Nudné lokácie sa so zaujímavými pravidelne striedajú a oko hráča tak omnoho pružnejšie reaguje na miesta, ktorým sa tvorcovia veľmi nevenovali. Keby sa tak stalo raz za čas, slabá chvíľa dizajnérov by sa dala prepáčiť, lenže po celý čas máte dojem, akoby bolo jedinou snahou Game Republic vydať titul stoj čo stoj na trh s launchom. Dobre im tak. Druhou vadou na priemernej tvári je umelosť prostredia, respektíve minimálna interakcia s okolím. Občas síce natrafíte na drevenú bedňu, ktorej pevnosť pod vplyvom vašich zbraní povolí, ale to tu predsa bolo už aj minule! Niekto jednoducho zaspal dobu, pričom táto mŕtvosť úrovní len poukazuje na fakt, že niekto tu zaspal dobu.

Horekovanie však nie je pri konci. Animované sekvencie sú klasicky štýlové, rozprávanie príbehu graficky pútavé, postavy vymodelované precízne, no to je asi tak všetko. Modelov protivníkov je málo a rovnakých nepriateľov akoby jedna, sakra plodná, mater mala. Kým sa mlátia, nič zlé ešte neprenikne na povrch, no pohyb jednotlivých charakterov už neúnavne vráža päsť do tváre zhrozeného hráča. Hrdinovia neskutočne plávajú, pričom je to dosť veľké sústo i na akčný projekt. Keď robí Benkei gigantické kroky, pôsobí to komixovo a vtipne. Vlastne to už ani zábavné nie je. Preto sa dá grafika zhrnúť ako príjemná na obrázkoch, pretože tie ukazujú Days of the Blade v tom krajšom svetle vďaka dizajnu, no samotné scenérie unudia svojou statickosťou a minimálnou dávkou atmosféry.

INTERFACE 3 / 10

Chyby v ovládaní odhalíte hneď a nezbavíte sa ich do konca hrania. Samotné vyvolávanie úderov by sa ešte dalo zniesť, no po prvých krokov v ústrety protivníkovi odhalia zásadné vady. Nepriateľ sa nedá „locknúť“, čo znamená jediné. Začnete odvážne stláčať gombíky útoku v snahe vyvolať dychberúce kombo, no keď sa nepriateľ presunie či odskočí, mávate zbraňou do prázdna. Mnoho atakov prebieha v správnom zameraní na útočníka, mnohými výpadmi sa netrafíte a naopak schytáte peknú nakladačku. Prvé frustrujúce momenty sa začnú objavovať a v kombinácii s dementne zvolenou kamerou to je na zabitie. Alebo oplieskanie gamepadu o niekoho hlavu. Kamera je statická. Fajn, aspoň budeme mať filmový pocit, hoci niekedy to uškodí. Kamera je často príliš blízko postavy. Už menšie fajn, utrpí tým prehľadnosť, ale aspoň sa budeme kochať výstrihom Shizuki. Kamera často nezaberá útočníkov, ktorí vás napádajú z rohov obrazovky, netušíte odkiaľ príde ďalší výpad a tak len šialene krúžite a vyvolávate zmes útokov.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Ovládanie a z neho vyplývajúca náročnosť robí zo samotného hrania mnohokrát peklo so všetkým, čo k nemu patrí. Frustrácia, monotónnosť, absencia nových prvkov, zúfalé napredovanie bez akejkoľvek snahy niečím zaujať a minimálna zábava pri súbojoch. Ono to máte tak, jednotlivé výpady síce prvých pár minút pôsobia na samurajské ego príjemne, no po chvíli začnú nudiť a ich malý počet núti zamyslieť sa nad fantáziou tvorcov. Navyše ich vyvolávanie je v chumli nepriateľov neprirodzené, nedá sa plynulo nadviazať na ten ktorý útok a všetko to pôsobí príliš strojovo a hlavne nie celistvo. Vnorenie sa do dych berúcich súbojov sa tak vôbec nedostaví a vašou jedinou zábavnou vložkou bude naháňanie vybraného súpera a následné upižlanie jednoduchými útokmi, pretože tie zložité môže skupina bojovníkov veľmi rýchlo prerušiť. Technika boja je pre každý charakter iná, to je dané už i výberom zbrane, no nikto si nedal prácu s vybalansovaním jednotlivých postáv. Yoshitsune je istota, ktorá nikdy nesklame. Benkei je príliš pomalý a hoci toho zvládne pomerne dosť, zdravie mu vďaka nemotornosti dlho nevydrží. Shizuka je síce mrštná, ale zopár otcovských ju posiela do samurajského raja na večný odpočinok. A Buson je nevýrazný. Je síce pravdou, že môžete hocikedy (samozrejme ak sa skupina rozdelí, tak to nehrozí) vymieňať vami ovládaného hrdinu, ale to si nezaslúži ani vlažný potlesk. Budete to však robiť pri poklese zdravia danej postavy, využívaním magickej sily a občas pri plnení logických rébusov, avšak tých nie je toľko, že by kooperácia vynikala. Ďalšia premrhaná príležitosť ako zaujať hráča.

A teraz babo raď! Keď nie je hranie ani za mak zábavné a ani prostredie nepôsobí až tak príťažlivo, ktoré prvky ešte môžu zaujať? Minimalistické zlepšovanie postavy nestojí za reč, neskutočné skoky a lozenie po strechách nemá grády. Špeciálne útoky sa začnú opakovať a vlastne nie sú až tak úchvatné, aby ste nad nimi slintali na fotku Jackieho Chana. Ak si myslíte, že pri bojoch využijete taktické prvky a pokúsite sa pružne reagovať na súboje, veľmi rýchlo na to zabudnete. Krúženie okolo vybraného protivníka nehrozí, všetko musíte vsadiť na kartu útočenie a spoliehať sa na to, že sa konečne trafíte. Nie sú tu ani špeciálne fatality, máme len základný koncept bez výrazného oživenia.

MULTIPLAYER

Chvalabohu ho tu nenájdeme a môžeme pokračovať ďalej.

ZVUKY 7 / 10

Možno je to podivná úchylka, ale podobné tituly si zásadne vychutnávam v japonskom dabingu. Atmosféra tým dostáva tie správne oživujúce adrenalínové injekcie a spätosť s prostredím je okamžite zvýraznená. Pre niekoho môže predstavovať japonský dialekt s pomerne monotónnym a rýchlym prejavom zásadný problém, ale anglická vrava sa sem príliš nehodí, veď postačia aj titulky. Ostatné zvukové efekty však stoja za fajku. Mieru. Občas niekto vzdychne, občas vykríkne, inak úplne priemerné efekty prostredia. Nie je to až tak výrazné, no v mnohých prípadoch je cítiť slabšiu schopnosť reakcie na určité činy. Všetky zvuky vám budú po chvíli zrejmé a ich pomerne žalostný počet radšej ani nevnímate.

HUDBA 9 / 10

Na hudobnú vložku sa nedá povedať jediné krivé slovo. V tých najlepších momentoch sa spustí orientálna melódia z dychových a strunových nástrojov, pričom výrazne podtrhuje vzniknutú situáciu a adekvátne na ňu reaguje. Keď sa na obrazovke roztočí kolotoč smrteľných výpadov za zúrivého bubnovania a následné mŕtve telá na hromádke ukončí jednoduchý tón na akejsi píšťalke, človek od radosti vyskakuje z kože. Faktom však ostáva, že hudba to z biedy nevytrhne.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,2 / 10

Od Days of the Blade sme rozhodne veľa nečakali, no aspoň zábavu totožnú s predchodcom by sme privítali s otvorenou náručou. Z prvej pätice hier je však druhý Genji vyložene najslabším kúskom. Prvý diel sa dal užiť a hoci sme nehovorili o super hitovke, stále nás niečo tlačilo vpred a nenápadne nútilo ešte raz to skúsiť. Days of the Blade ide na to úplne inak, fungujúce prvky boli spotvorené, ničím nevychádzajú v ústrety hrateľnosti a akoby nenápadne varovali a pripomínali, prečo tu dotyčný stráca ešte čas. Akčné hack&slash projekty musia mať povestnú príťažlivosť a chytľavosť, ktorej sa v tomto prípade rozhodne nedočkáte. A spoliehať sa na absenciu konkurencie? Keby aspoň všetko fungovalo tak ako má, dalo by sa nad tým polemizovať. Takto tu máme kopec frustrácie – akoby sme jej nemali dosť v skutočnom svete.