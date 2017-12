Pokračovanie rely pre chudobných

Ponuka špecializovaných rely hier nie je na obrazovkách PC práve široká. Tomuto odvetviu automobilových hier prakticky bez konkurencie kraľujú dve série. Pred pár rokmi však príjemne prekvapilo arkádové spracovanie tohto motošportu nazvané Xpand Rally. Dn

9. máj 2007 o 0:00 Michal Gardian

es sa autori znažia o comeback s pokračovaním s podtitulom Extreme.

Nijaké extrémne zmeny však nečakajte. Opäť ide o odľahčené spracovanie rely pretekania, do ktorého tentoraz autori vsunuli aj simulačný mód. Autá sa v ňom však príliš realisticky nesprávajú. Pochváliť však treba ich slušnú ponuku rozdelenú do viacerých tried. Zábavné sú najmä mohutné 4 x 4 terénne špeciály, ktoré síce nemajú nič spoločné s WRC, ale dá sa s nimi krásne „vyblbnúť“ vo voľnom móde. Okrem neho vás čaká aj klasická ponuka šampionátu, kde si za výkony v rýchlostných skúškach zarábate na nové a nové autá a ich vybavenie. Na každé preteky môžete konfigurovať rôzne vlastnosti auta či vybrať pneumatiky, ale priveľký vplyv na jazdu to nemá.

Veľmi dobre sú na tom veľmi živé trate plné variabilných prostredí a hromady miesta na vybláznenie. Zároveň nehádžu zákerné polená pod nohy, tak ako je to typické u konkurencie. Príjemná je aj možnosť nastaviť počasie a denný čas pretekania. Celkom sa vydarilo aj modelovanie poškodenia auta vo funkčnom, ale aj vizuálnom zmysle.

Grafika je, žiaľ, trocha rozporná. Nekladie veľké nároky na počítač, ale rozhodne nepôsobí extra moderne. Pár efektov (paradoxne najmä v opakovaných záberoch) síce dojem zlepšuje, ale aj neskúsené oko vidí málo detailov a slabšie textúry. Nejde však o nijakú tragédiu. Navyše, celkový dojem zlepšujú vydarené zvuky vrátane často podceneného hukotu motora.

Xpand Rally Extreme teda nie je nijaká bomba, ale je viac ako sympatické, že sa veľkým menám žánru dokáže postaviť aj chudobnejší príbuzný. Príjemná je aj nižšia cena oproti štandardu nových hier.

xtreme.xpandrally.com

Viac o počítačových hrách nájdete na hry.sme.sk.