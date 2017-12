Magio trpí detskými chorobami

Na Slovensku je už štyri mesiace služba Magio, ktorá je ochutnávkou toho, ako bude vyzerať televízne vysielanie po prechode na digitálny systém niekedy okolo roku 2012.Umožňuje zastavenie sledovaného programu, automatické nahrávanie seriálov či kúpu filmo

v priamo cez televízor.

T-com je s predajom služby Magio spokojný, aj keď pripúšťa, že službu si zatiaľ objednávajú skôr technologickí nadšenci. Očakáva však, že v najbližších týždňoch sa začne zvyšovať aj záujem bežných domácností s nižšími príjmami.

„Záujem je väčší, ako sme očakávali,“ povedal šéf projektu Martin Kurinec. „Jediný problém je s pokrytím.“ Magio dnes využíva asi 1400 domácností, ďalších 4 - 5 tisíc však čaká v poradovníku na zavedenie služby. Služba je totiž zatiaľ dostupná len v krajských mestách a v Martine, ani tieto mestá však zďaleka nie sú pokryté celé. T-com napríklad predpokladal 70-percentné pokrytie Bratislavy, ale po spustení služby zistil, že stav je horší.

„Niekedy napríklad zistíme, že na treťom poschodí paneláku Magio funguje a na piatom už nie pre staré káble v stupač­kách,“ hovorí Kurinec.

Problémy so zariadeniami

Pokrytie nie je jediným problémom Magia. T-com priznáva, že mnohí zákazníci sa sťažujú na hlučnosť prístrojov na zaznamenávanie programov, ktoré pri vypnutom televízore pôsobia v obývačke rušivo. Prístroje totiž majú pevný disk, ktorý sa na rozdiel od bežného počítača nevypne, ani keď zariadenie nepoužívate. Okrem zbytočnej spotreby energie a hluku tak často dochádza aj k ich prehrievaniu a obraz „zamŕza“. Podľa T-comu výrobca o probléme vie a bude odstránený s ďalšou aktualizáciou softvéru, ktorý dodáva Microsoft. To však bude najskôr o niekoľko mesiacov.

„Na svete sa vyrábajú len dve zariadenia, z ktorých sme si mohli vyberať,“ vysvetľuje Martin Kurinec z T-comu s tým, že rovnaké prístroje sa používajú napríklad aj v Nemecku. Zatiaľ spoločnosť zákazníkom odporúča nechať okolo zariadenia dostatok voľného miesta, aby sa čo najlepšie vetralo.

Chcú pre balíčky

Podľa prieskumu T-comu si ľudia objednávajú Magio pre iné služby, než ktoré nakoniec skutočne využívajú. Hlavným dôvodom výmeny káblovej televízie za Magio je podľa firmy možnosť vybrať si z programových balíčkov len tie, ktoré divákov zaujímajú. Druhým dôvodom na kúpu Magia je pre ľudí možnosť zastaviť prezeraný program. Po nainštalovaní Magia však už ľudia využívajú najmä možnosť nahrávať celé série programov s pomocou digitálneho sprievodcu.

Magio umožňuje aj kúpu filmov na želanie, ktoré si môže divák okamžite pozrieť. Na jedného diváka však zatiaľ pripadá len 0,8 kúpeného filmu za mesiac. „Je to spôsobené najmä kvalitou filmov,“ priznáva Michal Korec z T-comu - filmové trháky si podľa neho T-com zatiaľ nemôže dovoliť. V objednávaných filmoch absolútne dominuje pornografia, hoci takýchto titulov je len šesť. Znamená to, že si niektorí ľudia kupujú stále znova a znova ten istý pornografický film? „Vyzerá to tak,“ hovorí Korec.

Ako funguje Magio Televízny signál Magia k vám putuje cez telefónny kábel, rovnako ako internet a hlas. Signál spracúva Magio box, počítač veľkosti DVD prehrávača. Magio ovládate pomocou menu na obrazovke televízora, kde sa pohybujete len diaľkovým ovládačom.