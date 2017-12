Europoslanci požadujú zavedenie širokopásmového internetu do odľahlých oblastí

Ak má byť Európska únia svetovým lídrom medzi znalostnými ekonomikami, je potrebné zaviesť širokopásmový internet aj do odľahlých a vidieckych európskych regiónov, vrátane gréckych ostrovov či hornatých častí španielskej Andalúzie.

7. máj 2007 o 0:00 (tasr)

Iniciatívna správa predkladá návrhy opatrení, ktoré treba prijať na prekonanie "digitálnej priepasti" medzi mestskými a vidieckymi regiónmi. Podľa výboru práve v menej rozvinutých oblastiach môže širokopásmový internet prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho systému, či zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vzdelávania a poradenstva na diaľku.

Správa vyzýva členské krajiny EÚ, aby podporovali zavedenie širokopásmového pripojenia do každej školy, na všetky univerzity a do každého vzdelávacieho centra v EÚ, aby tak v budúcnosti "žiadne európske dieťa a žiaden jednotlivec zapojený do vzdelávacích programov nezostali mimo".

Koncom minulého roka malo širokopásmový internet 28 % všetkých domácností v celej EÚ. Medzi jednotlivými členskými krajinami však pretrvávajú veľké rozdiely. Zatiaľ čo napríklad v Dánsku či Holandsku je širokopásmový internet bežný, v Grécku, Rumunsku, na Cypre či na Slovensku má k nemu prístup len málo domácností.