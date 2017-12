Za tri roky bude polovica notebookov bez pevného disku

V roku 2009 by mala byť viac ako polovica novo predaných notebookov vybavená nejakou formou flash pamäti alebo hybridného disku, ktoré nahradia klasický pevný disk. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti iSuppli, ktorú citoval internetový server DigiWeb.

7. máj 2007 o 14:15 (čtk)

Hlavným dôvodom prechodu na flash pamäte má byť podľa štúdie iSuppli klesajúca cena, väčšia rýchlosť a taktiež väčšia odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

Počítačové firmy začínajú notebooky vybavovať novými typmi pamätí už teraz. Napríklad spoločnosť Dell minulý týždeň oznámila, že bude disky typu SSD (solid state drive), založenými na báze pamäti flash, ponúkať na prenosných PC Latitude D420 a počítači D620 ATG.

Technické skúšky Dellu ukázali, že SSD disky majú až dvakrát väčšiu odolnosť proti otrasom než klasické mechanické disky. Navyše sa predpokladá, že v porovnaní so štandardnými mechanickými diskami bude pravdepodobnosť zlyhania pri týchto diskoch 3,5krát nižšia. To pomôže znížiť náklady spojené s poruchami pevných diskov a to je podľa analytickej spoločnosti Gartner jeden z dvoch hlavných zdrojov zlyhania systému pri notebookoch a pripadá na ne až 45 percent všetkých hardvérových porúch.