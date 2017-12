Novela zákona o elektronických komunikáciách má vraj len pracovný charakter

Pripravovaná novela zákona o elektronických komunikáciách podľa Smeru nie je dôvodom na diskusiu, lebo ide o pracovný návrh. Opozícia však tvrdí, že to tak nie je.

7. máj 2007 o 10:18 (tasr, ik)

Bratislava 5. mája (TASR) - Pripravovaný zákon, ktorý by dovolil bezpečnostným službám online nepretržitý vstup do databázy telekomunikačných operátorov a poskytovateľov, ešte podľa podpredsedu parlamentu a Smeru Miroslava Číža nie je dôvodom na diskusiu. Povedal to v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.

"Takáto diskusia je oprávnená až vtedy, keď je takýto materiál predložený do vlády. Materiál má pracovný charakter a v súčasnom štádiu je len na ministerstve dopravy," argumentoval Číž.

Návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý predložilo ministerstvo dopravy, vzniká ako implementácia smernice EÚ, ktorá má aj pomáhať v boji s terorizmom a organizovaným zločinom. V praxi to znamená, že vyšetrovatelia, polícia a tajná služba budú mať právo nepretržite vedieť, kto, s kým, kde, kedy, ako dlho a odkiaľ telefonuje, pričom tieto osoby vôbec nemusia byť teroristi, mafiáni ani inak podozriví.

Podľa predsedu poslaneckého klub SDKÚ Stanislava Janiša toto už nie je pracovný návrh a netreba zľahčovať situáciu, keďže pôvodný návrh ministerstva dopravy neobsahoval paragrafy upravujúce tieto postupy.

"Silové zložky nepredložili žiadnu právnu analýzu, prečo takéto opatrenia žiadajú, ani nevieme, čo ich viedlo k tomu, aby čím ďalej tým viac vstupovali ľuďom do súkromia bez kontroly," dodal Janiš.

Proti návrhu sa postavili aj operátori mobilných a fixných sietí.