Orange predstavil skupinu nových Super paušálov

4. máj 2007 o 10:54 (orange, ik)

Orange predstavil novú skupinu tzv. Super paušálov, ktoré ponúkajú za porovnateľnú cenu viac, ako pôvodné paušály. Klient dostane viac predplatených minút, oddychové hovory už aj pred vyčerpaním paušálu a prenosné minúty automaticky a bez ďalších poplatkov. Orange sľubuje aj jednoduchší cenník.

Kolekcia mesačných programov Paušál 70, Paušál 100, Paušál 150, Paušál 300 a Orange VIP 600 prináša za porovnateľnú cenu viac predplatených minút na volania do všetkých sprístupnených sietí na Slovensku. Oddychové hovory v rámci Super paušálov zahŕňajú dvojnásobok predplatených minút, ktoré je možné čerpať od prvej sekundy už pred prevolaním predplatených minút na volania na účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko v pracovné dni od 22:00 do 7:00 hod. a počas víkendov a sviatkov celých 24 hodín. Automatickou súčasťou Super paušálov sa stávajú prenosné minúty. Neprevolané predplatené minúty Super paušálov Orange automaticky a bez dodatočných poplatkov prenesie do ďalšieho fakturačného obdobia.

Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú ešte jednoduchší spôsob spoplatňovania služieb, prináša Orange možnosť aktivovať si k Super paušálom doplnkovú službu Jednotné hovory za jednorazový aktivačný poplatok 22,60 Sk s DPH. Po prečerpaní predplatených, resp. prenesených alebo oddychových minút tak budú môcť telefonovať na účastnícke čísla do všetkých národných sietí SR v ktoromkoľvek čase za jednotnú sadzbu 6,55 Sk s DPH/min. Jednotné hovory je možné kedykoľvek deaktivovať a znova si aktivovať. Služba je aktivovaná a deaktivovaná vždy k začiatku fakturačného obdobia po žiadosti o aktiváciu/deaktiváciu.



Názov paušálu Paušál 70 Paušál 100 Paušál 150 Paušál 300 Orange VIP 600 Predplatené minúty 70 100 150 300 600 Oddychové hovory v sieti Orange 140 200 300 600 1200 Mesačný poplatok 476 Sk 654,50 Sk 952 Sk 1 666 Sk 2 737 Sk Hovory v sieti Orange a do pevných sietí v silnej prevádzke 9,52 Sk 8,33 Sk 7,14 Sk 4,76 Sk 2,38 Sk Hovory v sieti Orange a do pevných sietí v slabej prevádzke 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk Hovory do ostatných mobilných sietí v silnej prevádzke 10,71 Sk 10,71 Sk 10,71 Sk 10,71 Sk 10,71 Sk Hovory do ostatných mobilných sietí v slabej prevádzke 4,76 Sk 4,76 Sk 4,76 Sk 4,76 Sk 4,76 Sk SMS správy do siete Orange 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk 2,38 Sk SMS správy do ostatných sietí v SR 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk 2,98 Sk

Všetky ceny sú s DPH, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.