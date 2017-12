O2 už ponúka predplatené balíčky s telefónmi

O2 začal ponúkať predplatené balíčky, v ktorých získa záujemca SIM kartu, telefón a extra kredit. Okrem toho začal O2 ponúkať balíčky s predplatenými SMS správami a minútami.

4. máj 2007 o 10:26 (o2, ik)

Nováčik na trhu, O2, ponúka od 1. mája v balíčkoch Rozbaľte a volajte kredit 1200 korún a telefóny Nokia 2610 za 2494 korún, Sony Ericsson K320i za 3944 korún a Nokia 6230i za 5944 korún. Ku každému telefónu je pridaná SIM karta s profilom O2 Narovinu a kreditom 50 korún.

Zákazník získa aj kredit vo výške 1200 korún, ktorý získava postupne počas jedného roka. Každý mesiac mu teda k jeho kreditu bude pripísaných 100 korún. Platnosť tohto kreditu je jeden mesiac a pri volaní a esemeskovaní sa využíva prednostne. To znamená, že ak má zákazník na karte aj svoj zakúpený kredit, v danom mesiaci čerpá najskôr 100 korunový kredit a svoj si môže preniesť do ďalšieho mesiaca.



Od 2. mája Telefónica O2 ponúka svojim zákazníkom aj dva typy Top balíčkov s predplatenými minútami alebo SMS správami. Prvý obsahuje 50 SMS správ za 129 korún, v druhom je 50 minút za 249 korún. Zákazník si môže vybraný balíček aktivovať, ak pošle SMS správu na číslo 99222 v tvare M50 alebo S50. Akcia trvá do 31.augusta 2007.

Všetky ceny sú s DPH.