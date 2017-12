LG KE970 Shine: zasvieťte

LG Shine je imidžový telefón, ktorý ponúka navyše aj pomerne slušnú funkcionalitu. Telefón nepatrí k najľahším, časti jeho tela sú totiž kovové.

LG Shine je imidžový telefón zo série Black Label Series, ktorý ponúka navyše aj pomerne slušnú funkcionalitu. V jeho výbave je MP3 prehrávač, bluetooth či kamera s automatickým zaostrovaním. Telefón nepatrí k najľahším, časti jeho tela sú totiž kovové.

Dizajn a klávesnica

LG Shine má výsuvnú konštrukciu, slider, a časť jeho tela je kovová. Rozmery Shine sú v zatvorenom stave 100 x 51 x 14 milimetrov a jeho váha je 118 gramov, čo je daň za kovový kryt. Vyššiu hmotnosť vo vrecku cítiť. Samotné otváranie telefónu nie je vyriešené najšťastnejšie. Palec sa nemá o čo oprieť a tak ho musí používateľ silnejšie pritlačiť o displej. To navyše zanecháva odtlačky na inak hladkom a zrkadlovom povrchu. Rovnaký problém je aj pri zatváraní telefónu. Ako opora pre prst sa dajú využiť ovládacie tlačidlá, no ich tuhosť je príliš malá, aby sa nestlačili. Pri otváraní musí používateľ vynaložiť pomerne veľkú silu. Elegantne pôsobí zadná strana, ktorá pripomína skôr fotoaparát, ako telefón.

V zatvorenom stave je na prednej strane dominantný displej, pod ktorým sú ovládacie tlačidlá a otvor mikrofónu. Na zadnej strane je kovový kryt batérie a objektív fotoaparátu s diódou a zrkadielkom na autoportréty. Na pravej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti slúchadla, spúšť fotoaparátu, tlačidlo na spustenie MP3 prehrávača a krytý systémový konektor na pripojenie dátového USB kábla či nabíjačky.

Po otvorení telefónu sa objaví klávesnica. Je podsvietená modrým svetlom, no nie úplne rovnomerne. V tme, kedy podsvietenie najviac treba, to však používateľ nepostrehne. Veľkosť aj tuhosť kláves je vyhovujúca.

Displej

Shine je vybavený QVGA displejom s rozlíšením 240 x 320 bodov a s uhlopriečkou asi 55 milimetrov. Zobrazí 262-tisíc farieb. Vďaka vysokému rozlíšeniu nie je vidieť jednotlivé body. Displej zobrazuje farby verne a je na slnečnom svetle dobre viditeľný.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži rolovacie tlačidlo, dvojica tlačidiel vedľa neho a dvojica kontextových tlačidiel. Okrem toho sa po vysunutí telefónu ukážu dve tlačidlá na ovládanie hovoru a tlačidlo na mazanie „c“. Rolovacie tlačidlo umožňuje pohyb smerom hore a dole a zároveň slúži na potvrdzovanie. Jeho citlivosť však nie je taká, ako by sme si predstavovali a nedá sa porovnať naríklad so štvorsmerným tlačidlom alebo s joystickom. V niektorých prípadoch sme totiž mali pocit, že už mal kurzor prejsť na ďalšiu položku, no nestalo sa tak.

Menu a operačný systém telefónu

LG Shine má uzatvorený operačný systém. Hoci sa hlavné menu môže zobrazovať ako matica ikon, vzhľadom na rolovacie hlavné tlačidlo je lepšie používať zoznam ikon. V hlavnom menu je ich deväť – profily, web, multimédiá, register hovorov, správy, kontakty, moje veci, nástroje a nastavenia. Menu tvorí ikona s popiskom. V prípade matice sa popis zobrazuje v riadku nad maticou ikon. V menu sa dá pohybovať aj stláčaním príslušných čísel. V každom riadku submenu je číslo a názov funkcie, okrem hlavného menu v iných nie sú ikony. Počas práce v menu sa stále zobrazuje horný stavový riadok s ukazovateľom sily signálu a batérie a s hodinami. Ikony v hlavnom menu sa neanimujú.

Funkcie

Telefón je vybavený štandardnými fuknciami, ktoré dnes nájdeme v telefónoch strednej a vyššej triedy. Za zmienku určite stojí možnosť otvárať dokumenty MS Office - textové dokumenty doc, excelovské tabuľky a powerpointové prezentácie. Telefón si poradí aj s PDF.

Telefónny adresár

Telefónny adresár ponúka všetky bežné možnosti, ktoré sa objavujú v dnešných telefónoch. Ku každému kontaktu sa dá uložiť niekoľko čísel, e-mailová adresa, obrázok, poznámka, vyzváňazí tón. Adresár vie pracovať aj so skupinami, je ich však len šesť a nedajú sa pridávať. Pri prezeraní kontaktov sa zobrazuje meno a číslo. V hornom riadku je vyhľadávací box.

Do adresára sa vojde tisíc kontaktov.

Správy

Na textovú komunikáciu môže majiteľ LG Shine využiť SMS, MMS a e-mailové správy. Pri ich písaní má k dispozícii slovník T9. Editor SMS správ je štandardný a okrem textu zobrazuje aj počet napísaných písmen v danej správe a ich maximálny počet. Okrem toho sa zobrazuje aj počet SMS správ, do ktorých bude text rozdelený. Ľuďom, ktorí píšu rýchlo, však bude editor pripadať pomalý.

Tvorba MMS správ je intuitívna. Po zvolení novej MMS sa najprv vypĺňa predmet správy, ktorý môže byť aj prázdy. Až potom nasleduje samotné písanie správy a vkladanie obrázkov, videí či melódií. Maximálna veľkosť správy je 300 kilobajtov.

Editor e-mailov je pomerne jednoduchý. K správe sa dajú pripájať aj prílohy a dajú sa otvárať aj prílohy z prijatých e-mailov. Maximálna veľkosť e-mailu je 300 kilobajtov. Nie je možné nastaviť automatické kontrolovanie schránok.

Multimédia

V telefóne je MP3 prehrávač, ktorý si poradí s formátmi MP3, AAC, eAAC, eAAC+ a WMA. Hudobné skladny si môže používateľ ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, kam ich vojde podstatne viac. Samotný prehrávač je jednoduchý, no splní účel. Skladby netriedi a zobrazuje ich len podľa názvu v zozname. Na zlepšenie hudobného výstupu je k dispozícii ekvalizér s desiatimi uloženými nastaveniami. Nechýba opakovanie skladieb a prehrávanie v náhodnom poradí. Pri prehrávaní sa zobrazuje poradové číslo skladby a celkový počet skladieb, názov skladby (ID3 tag), celková dĺžka skladby a odohraný čas, grafický ukazovateľ pozície v skladbe, stereo/mono, režim prehrávania a hlasitosť. Okrem toho sa zobrazuje aj grafický tzv. vizuálny efekt. Ide vlastne o grafický ekvalizér. V nastaveniach si možno zvoliť skutočné alebo falošné spektrum. V balení je adaptér pre 3,5 mm jack na pripojenie klasických slúchadiel.

V telefóne chýba FM rádio.

Java

LG Shine podporuje java aplikácie a hry. V telefóne sú prednahraté hry BubbleSoccer a Fishing Mania.

Dáta

Na prenos dát slúži v telefóne GPRS a EDGE triedy 10 (4+2), čo znamená maximálnu rýchlosť na sťahovanie dát okolo 230 kilobitov za sekundu. Telefón nepodporuje UMTS/3G.

Na prenos dát na krátku vzdialenosť slúži bluetooth 1.2 a USB kábel. Chýba zastaraný infraport.

Pamäť

V telefóne je 50 megabajtov vnútornej pamäte, ktorá je rozšíriteľná kartami microSD. Slot pre pamäťové karty je pod krytom batérie, nie je však pod batériou a kartu je možné meniť aj za behu.

Fotoaparát

LG Shine je vybavený 2 megapixelovým fotoaparátom Schneider-Kreuznach. Jeho hlavnou devízou je automatické zaostrovanie. Vďaka tomu sú fotografie použiteľné aj na počítači, aj keď by sme ich s kvalitnejším fotoaparátom radšej neporovnávali. Poteší aj makro mód, samospúšť (3, 5 alebo 10 sekúnd), fotenie v sérii (3 alebo 6 záberov), nastavenie dĺžky expozície (svetlosť obrázku). Funkcia na zmenu merania svetelných podmienok (metering) sa tak často v mobiloch nevyskytuje. Používateľ má na výber kombinované a vycentrované meranie svetla. Pri fotení možno využiť aj farebné efekty – negatív, čiernobiela a sépia. Nastaviť sa dá aj vyváženie bielej. Zvuk spúšte sa dá v nastaveniach vypnúť. Dvojnásobný zoom je k dispozícii len pri nižších rozlíšeniach.

Batéria

Telefón je vybavený štandardnou Li-ion batériou s kapacitou 800 mAh. Výrobca udáva maximálnu výdrž batérie na úrovni desať dní pohotovosti a 3 hodiny hovoru. V reálnych podmienkach sme však telefón nabíjali každý tretí deň.

Celkové hodnotenie

LG Shine je veľmi pekný imidžový telefón, ktorý veľmi nezaostáva za technologickými hračkami iných výrobcov. Po funkčnej stránke priemernému používateľovi mobilného telefónu vystačí. Jednou z mála chýb, ktorá vytŕčala pri testovaní najviac, je otváranie telefónu. Ide to ťažšie a navyše sa nemá palec o čo oprieť. Okrem toho sa zapacká aj spodná časť displeja. Na druhej strane veľmi pozitívne hodnotíme fotoaparát s automatickým zaostrovaním. Aj keď ide len o fotoaparát v mobile, v niektorých prípadoch dokáže nahradiť klasický fotoaparát.