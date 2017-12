Obloha v máji

Po západe Slnka sa k odchodu pod obzor chystá Orión. Vľavo od neho nízko na juhozápade svieti Sírius z Veľkého psa. Po zotmení na juhu dominujú Lev a Panna, neskôr sa presunú k západu. Vysoko nad obzorom ich postupne nahrádzajú súhvezdia s charakteristic

3. máj 2007 o 0:00 Štefan Gajdoš

kými obrazcami. Vedie ich od východu sa dvíhajúci Pastier nasledovaný lichobežníkom Herkula. Medzi nimi je malý nedokončený krúžok Severnej koruny. V stredných výškach pod nimi putuje rozložitý Hadonos.

Nízko nad obzorom konajú svoju nočnú púť od juhovýchodu k juhozápadu štíhly Škorpión a po polnoci aj hviezdnatý Strelec. V tom čase sa už na juhovýchode formuje tzv. letný trojuholník tvorený najjasnejšími hviezdami troch výrazných súhvezdí: Deneb, Vega a Altair. Svoju hlavnú úlohu ozdobu oblohy začnú plniť Labuť, Lýra a Orol až počas teplých letných nocí. Na východe až juhovýchode sa nadránom vynoria Pegas, Kozorožec i Vodnár. Za nimi nasledujú Androméda a stuhou spojené Ryby. Pozornosti určite neujdú ani malé skvosty nočnej oblohy: Delfín a Šíp. Na SV sa smelo dvíha cirkumpolárna Kasiopeja. Spod severného obzoru trčí kúsok Perzea. Horizont kopíruje hviezda Capella a horná časť obrazca súhvezdia Povozník. Po celonočnej ceste klesá k severu Veľký voz, ktorý bol večer v zenite. Medzi ním a Malým vozom sa prepletá dlhý Drak.

Merkúr bude pozorovateľný až koncom mesiaca, bude sa dvíhať večer po západe Slnka nad ZSZ obzorom. Venuša zostáva brilantným objektom večernej oblohy hneď po západe Slnka. Prechádza Býkom vo veľmi peknej časti oblohy: spočiatku vedľa Blížencov a pod Povozníkom. Večer je vysoko nad západom a zapadá okolo polnoci.

Mars je objektom rannej oblohy. Vychádza pred Slnkom nízko nad VJV obzorom. Jasný Jupiter je v nízkej polohe pod Hadonosom a vychádza neskoro večer na JV. Pri jeho kulminácii nad juhom si vpravo/vľavo pod ním všimnite súhvezdia Škorpión a Strelec. Saturn medzi Levom a Rakom je vďačným objektom. Zapadá po polnoci, ale už večer ho môžeme pozorovať aj s jeho prstencami vysoko nad JZ obzorom. Ranná pozorovateľnosť Uránu vo Vodnárovi sa s jeho stále skorším východom postupne zlepšuje, ale na jeho pozorovanie v astronomickom súmraku použite radšej triéder. To isté sa týka i Neptúna v susednom Kozorožcovi, no ten je menej jasný.

V máji pozorujeme maximum meteorického roja Eta Akvaridy, ktoré by malo nastať 6. 5. pred poludním. Je to jeden z dvoch rojov periodickej kométy 1P/Halley, druhým sú jesenné Orionidy. V návratoch Eta Akvaríd nedávno našli dvanásťročnú periodicitu spôsobenú Jupiterom; ich vyššia aktivita by sa mala prejaviť v rokoch 2008 - 2010.