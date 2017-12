Good bye, Darwin?

Kreacionizmus, ktorý je na nože s evolúciou, nezomrel, iba si prezliekol kabát; aj v prestrojení sa však pohybuje na veľmi tenkom ľade a je zrelý do truhly.

3. máj 2007 o 0:00 Michal Ač

Charles Darwin nebol naivný človek. Celkom logicky predpokladal, že vedecké vysvetlenie evolúcie sa môže v nábožensky založenom viktoriánskom Anglicku stretnúť s tvrdým odporom. Preto sa vo svojej prvej a základnej knihe O pôvode druhov prírodným výberom (1859) vyhýbal narážkam na to, odkiaľ sa na Zemi vzal človek. Iba na konci prvej kapitoly napísal, že štúdium evolúcie osvetlí pôvod človeka a jeho históriu a predpovedal, že vo vzdialenej budúcnosti bude výskum ľudskej psychiky stáť na nových základoch.

Darwina, samozrejme, odhalili. Jedna dobová karikatúra z časopisu Hornet ho zobrazuje ako opicu.

Kansas, Petrohrad, Varšava

Kniha, pojednávajúca o vzniku druhov, sa stala bestsellerom a vypredali ju ešte v ten istý deň. Odvtedy ju hojne vydávali a vydávajú po celom svete. Súperenie medzi evolucionistami a kreacionistami, ktorí neuznávajú postupný vývoj, ale veria v stvorenie, nech už v akejkoľvek podobe, však pokračuje. Presvedčí nás o tom letmý pohľad do agentúrneho spravodajstva prvých štyroch mesiacov roku 2007.

Petrohradská študentka Marija Šrajberová žiada pred okresným súdom vyškrtnutie evolúcie z osnov. Dôvod - uráža jej náboženské cítenie. Sudca argumenty o urážlivosti evolúcie odmieta, jej otec to však poženie k vyššej súdnej inštancii: "Našou úlohou zostáva zosadiť Darwina z trónu. Ľudia by nemali večne veriť úplnej hlúposti darvinizmu. Človek je dielom stvoriteľa, čo si myslí i mnoho vedcov."

V americkom Kansase si v novembri 2005 konzervatívna väčšina školskej rady presadila osnovy, ktoré spochybňovali význam evolúcie a vykladali ju ako nezlučiteľnú s náboženstvom. Vtedajší predseda školskej rady Steve Abrams hovoril o "veľkom dni vo vzdelávaní". Teraz, keď konzervatívci voľby prehrali, chystá sa návrat evolučnej biológie do tamojších škôl v neskreslenej podobe. Abrams vyhlásil, že to "v skutočnosti zníži schopnosť študentov samostatne sa učiť a rozmýšľať."

Do tretice poľský europoslanec Maciej Giertych vydal brožúru s názvom Vojna civilizácií v Európe, dokonca s logom Európskeho parlamentu, v ktorej o. i. tvrdí: Vyučovanie biológie v evolučnom duchu je výmyslom ateistov a neprispieva k správnej výchove poľskej mládeže. Kniha súčasne obsahuje rasistické a antisemitské výroky. Giertych už zožal ostrú kritiku svojich šéfov aj kolegov.

6-tisíc alebo 4,5 miliardy?

Tvrdý variant kreacionizmu sa drží doslovného výkladu Biblie: Boh stvoril svet a človeka za šesť dní, Zem je stará 6-tisíc rokov. Je však čoraz ťažšie oponovať novým a novým dôkazom, najmä z geológie a paleontológie, ale aj z iných vied, ktoré dokladajú skutočný vek našej planéty - okolo 4,5 miliardy rokov. Pred rokmi sa však zrodil modernejší variant kreacionizmu. Nehovorí už o stvorení, ale o "neredukovateľných komplexných systémoch", ako napríklad bakteriálne bičíky. Tie sú natoľko zložité a môžu fungovať iba v tej podobe, v akej práve sú, preto je úplne vylúčené, aby vznikli prirodzeným vývojom.

Čierna skrinka M. Beheho

K hlavným tvorcom a propagátorom inteligentného plánu (ID z anglického Intelligent Design) patrí americký biochemik Michael J. Behe, autor knihy Darwinova čierna skrinka, ktorá vyšla roku 1996 (v češtine 2001). Behe, ktorý je naozaj dobrým biochemikom, sa dôsledne vyhýba slovám ako boh či stvorenie. S nadšením opisuje neredukovateľné komplexné biochemické systémy, ktoré údajne vyvracajú "trúfalé tvrdenia darvinovskej evolúcie", pretože ich vznik nie je možné vysvetliť "bez pôsobenia nejakej inteligencie". Citát je z knihy Lee Strobela Kauza Stvoriteľ, Porta Libri 2005, Bratislava, ktorá obsahuje pomerne rozsiahly rozhovor s Behem. Ťažko však hodnotiť, či a nakoľko jej objektívnosť ovplyvňuje fakt, že Strobel sa práve na základe rozhovorov s niekoľkými vedcami vrátane Beheho vzdal svojho ateistického svetonázoru, čo dokladá o. i. tým, že v závere prechádza od kauzy Stvoriteľ ku kauze Kristus.

Príbehy, ktoré možno overiť

Behe vie, že mnohé biochemické systémy sú naozaj veľmi zložité, a že je ťažké predstaviť si, hlavne pre obyčajných smrteľníkov, ako vznikla postupnou evolúciou trebárs bunka. Biológom Behe vyčíta, že nedokážu presne objasniť priebeh významných evolučných zmien a namiesto toho si s obľubou vymýšľajú príbehy. "Má do určitej miery pravdu," píšu Jan Zrzavý, David Storch a Stanislav Mihulka v knihe Ako sa robí evolúcia. Od sebeckého génu k rozmanitosti života (Ladislav Horáček, Paseka, 2004). Nijakú evolučnú udalosť totiž nemožno do detailu vysvetliť, pretože to všetko sú unikátne deje, ktoré sa už proste stali. Preto vysvetlenia evolucionistov budú vždy tak trochu "príbehy", ale príbehy "založené na hypotézach, ktoré je možné overiť, a ktoré sa odrážajú od známych faktov. A to nie je možné vyhlásiť o nijakom vysvetlení s pomocou inteligentného dizajnéra."

Evolúcia je teda oveľa viac ako len teória. Dnes ju možno považovať za overený fakt. Aj vďaka syntéze Darwina, Mendela a najnovších genetických objavov.

Kľúčový dôkaz?

Českí biológovia okrem slovnej kritiky šli ešte ďalej: s citom jemných mechanikov rozobrali Beheho kľúčový dôkaz "neredukovateľných" komplexných systémov, bakteriálny bičík. Podľa Beheho totiž musí jeho činnosť ovládať presne určený počet bielkovín, inak by bol nefunkčný. Nemohol teda vzniknúť vývojom, postupným pridávaním jednej bielkoviny k druhej, musel byť hotový jediným dokonalým zásahom.

Záver rozboru Zrzavého, Storcha a Mihulku znie: "Ak môže niektorá baktéria existovať bez niekoľkých bielkovín, a predsa sa jej bičík pohybuje, je to priamy dôkaz, že ide o štruktúru redukovateľnú."

Ak opomenieme iné výhrady, iba z tohto príkladu vyplýva, že inteligentný plán sa pohybuje, mierne povedané, na veľmi tenkom ľade. Tam, kde poctivá veda hovorí "Nevieme", ID pripichuje nápis "Stvorené inteligentným dizajnérom". Jeho propagátori však vydávajú svoje zbožné želanie za skutočnosť a silou-mocou presadzujú, aby sa ID vyučoval na hodinách biológie. A zrejme ani len netušia, v akom neznámom teréne sa pohybujú, keď chcú dať zbohom Darwinovi a súperiť s evolúciou na jej vlastnom poli.

K tomu sa dá povedať iba to, čo už vyhlásila osvietenejšia časť školskej rady v Kansase: Good bye, milý ID.



A my odporúčame knihu Jana Zrzavého, Davida Storcha a Stanislava Mihulku Ako sa robí evolúcia.

Foto SME - Miroslava Cibulková



Takto zobrazil Darwina časopis Hornet.