Operátori: Za bezpečnosť nech platí štát

Orange, T-­Mobile, Slovak Telekom a O2 sú proti tomu, aby polícia či Slovenská informačná služba nemuseli platiť za prístup k údajom elektronickej komunikácie.

2. máj 2007 o 16:45 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SME

To, že operátori majú financovať bezpečnosť štátu, generálny riaditeľ Orangeu Pavol Lančarič prirovnal k tomu, akoby šoféri mali platiť za radary polícii.(Zdroj: ARCHÍV)

Orange, T-­Mobile, Slovak Telekom a O2 sú proti tomu, aby polícia či Slovenská informačná služba nemuseli platiť za prístup k údajom elektronickej komunikácie.

BRATISLAVA. Telekomunikační operátori protestujú proti navrhovanej novele zákona o elektronických komunikáciách. Orange, Slovak Telekom, T-Mobile a O2 kritizujú najmä to, že financovanie nových úloh v zákone majú zabezpečiť oni a nie štát. „Je úlohou štátu, aby zaistil bezpečnosť občanov, a nie telekomunikačných operátorov,“ tvrdia. „Nie je možné, aby operátor znášal náklady na bezpečnosť. Je to v rozpore s ústavou aj s princípmi podnikania,“ povedal generálny riaditeľ Telefónica O2 Juraj Šedivý.

Operátori sa obávajú, že ak nebudú štátne orgány platiť za prístup k údajom o elektronickej komunikácii občanov, ich požiadavky budú „bezbrehé“. Podľa predsedu Telekomunikačného úradu Branislava Máčaja, ak by za prístup k údajom a ich uchovávanie platil štát, vyriešili by sa aj ďalšie spory týkajúce sa novely. Napríklad objem uchovávaných údajov a čas ich archivácie.

Smernica únie, ktorú má novela zákona začleniť do slovenského práva, vznikla v rámci boja proti terorizmu.

Podľa odhadov Slovak Telekomu by ho len zavedenie uchovávania dát stálo jednorazovo 150 miliónov korún. Prevádzka a údržba systému by stála Telekom každoročne desiatky miliónov. „Náklady na všetky typy súčinnosti zo strany všetkých operátorov so silovými zložkami rezortov vlády odhadujeme na 800 miliónov až miliardu korún,“ tvrdí prezident Slovak Telekomu Miroslav Majoroš. Ide napríklad o odpočúvanie, uchovávanie a poskytovanie údajov či systémy núdzového volania na číslo 112.

„Ak štát finančne zabezpečuje hmotné rezervy a má na to zriadený aj samostatný úrad, mal by platiť aj za bezpečnostné úlohy, ktoré vyžaduje od telekomunikačných operátorov,“ povedala generálna riaditeľka medzinárodného kongresu ITAPA Lucia Mušková.

Telekomunikační operátori pripustili, že sa ich náklady na uchovávanie údajov a ďalšie bezpečnostné úlohy sa môžu prejaviť aj v cenách služieb.