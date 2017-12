Operátori nevylučujú zvýšenie cien za služby

K tomuto kroku by mohlo dôjsť po schválení novely zákona o elektronických komunikáciách. Telekomunikačný operátori totiž majú podľa nej financovať bezpečnosť namiesto štátu.

2. máj 2007 o 15:58 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Telefónni operátori nevylučujú v blízkej budúcnosti zvýšenie cien služieb vo svojich sieťach. K tomuto kroku by mohlo dôjsť po schválení novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorá by mohla začať platiť od 15. septembra.

Podľa tejto novely, ku ktorej sa dnes končí pripomienkové konanie, totiž musia operátori telefónnych sietí a prevádzkovatelia internetových služieb poskytovať silovým zložkám priamy prístup k databázam, čo vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/24/ES. Takto by malo Slovensko prispievať k bezpečnosti krajiny v rámci boja proti terorizmu aj priamym odpočúvaním telefónnych hovorov silovými zložkami.

Zároveň musia operátori odovzdať každý mesiac archivovanú podobu dát napr. na cd-disku. V tomto prípade už nejde o obsahovú stránku hovorov a mailov. Náklady na prevádzku zariadení, ktoré by sprístupňovali potrebné databázy, by mali podľa navrhovaného zákona vynaložiť len prevádzkovatelia bez prispenia štátu. K návrhu novely neprizvala vláda odbornú verejnosť, ani zástupcov prevádzkovateľov mobilných a internetových sietí.

"Nie je možné, aby operátor znášal tieto náklady. Je to v rozpore s ústavou aj s princípmi podnikania," uviedol generálny riaditeľ Telefónica O2 Slovakia Juraj Šedivý dnes na tlačovej konferencii, venovanej možným následkom, ktoré by pre prevádzkovateľov telefónnych a internetových služieb priniesla novela zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Konferenciu pripravil kongres ITAPA (Informačné technológie a verejná správa).

Náklady, ktoré operátori v súvislosti so zavedením novely zákona predpokladajú, vyčíslili predbežne na 800 miliónov až 1 miliardu korún. "Z toho len odhad za Slovak Telekom je 422 miliónov korún," uviedol predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekomu (ST) Miroslav Majoroš. Generálny riaditeľ Orange Slovensko Pavol Lančarič sa k téme financovania vyjadril prirovnaním, že "rovnako nie je možné, aby šoféri platili za radary polícii".

SR sa zaviazala, že podľa smernice Európskej únie (EÚ) zmení svoj zákon o elektronických komunikáciách. Novela počíta s tým, že operátori budú údaje zo svojich sietí poskytovať štátu bezplatne v rámci boja proti terorizmu. Okrem toho účastníci konferencie poukázali na problém, ktorý súvisí v rámci novely s ochranou osobných údajov a súkromia zákazníkov, ktorí využívajú elektronickú komunikáciu. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov Gyula Veszelei nesúhlasí s navrhovanou novelou, lebo účel spracovania databáz nie je celkom jasný. Zároveň sa vyjadril, že návrh je agresívny, keď zaťažuje operátorov. Tí prejavili aj obavy z úniku informácií, aj keď s nimi bude narábať polícia a spravodajské služby.

Problém s prístupom k sieťam mobilných operátorov pre potreby polície a ďalších silových zložiek má aj technickú rovinu. Vypnutie alebo zapnutie siete na základe rozhodnutia silových zložiek bude znamenať aj obmedzenie tiesňového volania. Zároveň aj prípadné zámerné rušenie signálu bude ohrozovať niektoré ďalšie elektronické služby. Podľa prezidenta ST Majoroša je tak používanie rušičiek technicky ťažko realizovateľné.

Advokát a spolupracovník Transparency International Pavel Nechala vidí ešte možnosti ovplyvnenia novely v parlamente, kde by sa mal tento zákon prerokovať vo výboroch. "Dá sa lobovať smerom k poslancom, sú možnosti ako tento zákon ovplyvňovať," povedal pre agentúru SITA Nechala. Tento zákon má podľa neho viacero nedostatkov, ktoré treba vyriešiť skôr ako bude prijatý. Nechalu by však podľa jeho slov zaujímalo, "čo viedlo k prijatiu návrhu alebo prijatiu takýchto noriem, kde je problém v ochrane bezpečnosti občanov SR a prečo by sa takéto oprávnenia mali dávať polícii".

Na konferencii prítomní koaliční aj opoziční poslanci prejavili nesúhlas s návrhom zákona. Podľa poslanca za stranu Smer-SD Petra Pelegriniho budú musieť poslanci nájsť kompromis, aby sa zabezpečila ochrana štátu, ale aj ochrana súkromia občanov. "Čím viac kanálov poskytneme, tým viac bude únikov informácií," obáva sa koaličný poslanec. Poslanec za opozičnú SDKÚ-DS Stanislav Janiš si myslí, že novelou dochádza zo strany štátu k prispôsobovaniu si zákona o ochrane osobných údajov. "Koalícia má v parlamente väčšinu, ale poslanci sa týmto návrhom detailne nezaoberali, takže predpokladám, že tam ešte prebehne diskusia. Bude závisieť na argumentoch, ktoré predložia silové rezorty, lebo tie ešte chýbajú," uviedol advokát Nechala.

Ak by novela zákona o elektronických komunikáciách nezačala platiť od polovice septembra, tak sa Slovensko podľa hlavnej štátnej radkyne MDPT SR Michaely Petríkovej vystavuje pokute zo strany EÚ. Legislatívnej rade vlády bude po dnešnom dni predložená verzia zákona, v ktorej by mali byť zohľadnené výsledky z dvoch kôl pripomienkového konania.