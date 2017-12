The Secrets of Atlantis: The Sacred Legacy - bájna Atlantída ožíva

Hľadať bájnu Atlantídu nie je quest príliš otrepaný, ale ak si predstavíte, že Atlantis k nám prichádza už po piaty raz, určite budete badať na celkovom adventúrnom koncepte niečo skazeného.

2. máj 2007 o 9:55 Ján Kordoš

Cryo Interactive si pamätajú už len postarší ľudia, ktorých tváre nezdobí nadšenie z novej dávky pixelov, ponúkajúcej ešte realistickejší zážitok. Kdeže sú tie časy slávy, keď sme s otvorenými ústami zízali na adventúrku z vlastného pohľadu – Atlantis. Vtedy do detailov spracované dobrodružstvo z vlastného pohľadu ponúkalo tajomstvami opradenú krajinu, ktorá lákala svojou prirodzenosťou. Druhý diel potvrdil ambície kvality, no ďalší výlet už nepatril medzi žiadané exotické destinácie a dovolenkári sa nehrnuli ani do „evolučného“ dielu. Séria jednoducho upadala, preto je mierne podivné, že sa znovu stretávame s dojením neproduktívnej stračeny. Na prvú ligu to rozhodne nie je, no ako pokusný krok späť sa dá povedať, že lepšie ako zostať doma ticho sedieť. Akútnych problémov, na ktoré Secrets of Atlantis trpí, je dostatok, no i tak je občas radosť zhliadnuť adventúrku v tradičnom šate. Tou náš dnešný recenzovaný subjekt rozhodne je, hoci občas uspí. Dosť však nič nehovoriaceho horekovania, čaká nás strastiplná cesta Howarda Brooksa za odhalením tajomstva svojej minulosti. Howard je návrhár vzducholodí a cesta úžasným Hindenburgom, oslnivým to klenotom 30.rokov, do ktorých je hra zasadená, sa zmení na dobrodružnú cestu za poznaním a... a samozrejme nesmie chýbať záchrana sveta. Hneď na začiatku je náš hrdina prepadnutý a keďže sa Hindenburg stal rakvou vo vzduchu, treba ju najprv opraviť. Neskôr zistíte dôvod svojej plavby, ktorá vás presunie do exotickejších destinácií ako India, New York, Macao, tajomné chrámy v Mezopotámií, až... až do pomerne rýchleho vyvrcholenia, za ktoré by vás partnerka nepochválila. Netuším, či ide o pravidlo, ale záver si necháva otvorené dvierka frázu: „Koniec? Nie, toto je len začiatok!“, začínam z duše nenávidieť.

Štylizácia do lukratívnej minulosti spôsobila výraznú dospelosť Atlantisu, navyše sa snaží zahrať na dobrodružnú strunu typu Indiana Jones. Dokonca aj Howard sa môže popýšiť klobúkom, cestovaním po pamiatkach a príťažlivou slečnou po boku. Už len ten bič mu chýba, ale to by zrejme vydalo na kapitoly sexuálnych praktík – aj keď Kamasutra sa tu mihne, občasné laškovanie s opačným pohlavím taktiež, no... no nechajme to radšej tak. Z vlastného pohľadu sledovaný svet je v civilizovanom prostredí odetý do pomerne originálneho art deco štýlu, ktorý hltáme z každého nového screenshotu Bioshocku. Celá atmosféra by sa tak dala krájať, keby svet dýchal. V klasickej podobe zbierame predmety (a tých nie je tak veľa, aby ste sa kombináciou všetko na všetko stratili v neprehľadných klikacích orgiách), používame ich na patričných, kurzorom označený miestach, riešime logické rébusy, ktoré potrápia hlavu a napokon i hodíme reč s niekoľkými postavami. Každá z nich má svojský charakter, avšak keďže ich je málo, nebolo až tak zložité vykresliť niektoré situácie. Príbeh sa posúva po vopred známych koľajách, nechýba tajomný spolok s hlavným zloduchom, trápiacim i po svojej „smrti“, drsný charakter, ktorý zišiel zo svojej cesty, aby ju znovu našiel, bohatý zberateľ v pozadí a slečna s bohatými skúsenosťami o histórii. Čo viac si môže človek, navyše hráč, ochotný okúsiť akékoľvek podmanivé dobrodružstvo, priať? Kvalitnú výpravu, ale to by som už zabiehal do hodnotenia. Ako sa to všetko deje, vyčítate aj z obrázkov, preto sa poďme pozrieť, kde by kárička s nápisom Atlantis potrebovala premazať, pretože to občas nepríjemne zaškrípe.

GRAFIKA 5 / 10

Prostredie dokážete ohodnotiť aj z okolo rozhádzaných obrázkov. Hoci by sa mohlo zdať, že je všetko príjemné na pohľad, dosť často sa nevyhnete konštatovaniu, že je spracovanie až príliš umelé. Bez života. Okolie sa síce snaží zaujať animáciou v pozadí, no minimalistickosť prezentácie neskryje. Okrem niekoľkých animácií sa dôležité činnosti prezentujú v malom okne, čo ešte viac dokazuje obmedzenosť použitého enginu. Netuším, či ide o akúsi odrodu Omni 3D enginu (spomeňme na Versailles a podobné kúsky), avšak doba je už iná a keď nám chce niekto ponúknuť prostredie, kde sa pohybujeme po skokoch a môžeme sa obzerať vôkol seba, musí ho náležite vyšperkovať. V niektorých prípadoch použili tvorcovia metódu rozmazania pozadia, čo romantické duše ako ja pochvália v Indii, ale v mnohých iných prípadoch skôr zavrhnú. Opakujúce sa a nevýrazné mapky tak prejdete bez povšimnutia a to to dizajnérsky prešľap – dalo sa toho vytvoriť kopec, až by sme s otvorenými ústami hltali zaujímavé prostredie (navyše sa Secrets of Atlantis odohráva v lukratívnom časovom období, nezabúdajte), lenže po prvotnom záujme sa niekoľko obrazoviek preje a do očí začnú biť odfláknuté textúry.

Ako som už spomenul, animácie za hriech nestoja, no pozastavil by som sa ešte pri stvárnení postáv. Možno sa tvorcovia vybrali pre nápady do nákupných centier a figuríny vo výkladoch predajní s handrami (ó, prepáčte, s najnovšími kusmi látky) sa im až tak zapáčili, že ich stoj čo stoj museli dostať i do ich pripravovaného projektu. Takže takto: pokým sa nič nedeje, sú statické, až sa ich človek bojí. Pri dialógoch ak už otvoria ústa, rozhodne to nekorešponduje s hovoreným slovom. Plastickosť až umelosť z nich sála a miera detailov je chabá. A tie tváre... tie nechutné tváre ma strašia v nepríjemných nočných morách spoločne s tvorbou slovenských hudobných stálic a moderátorských zabávačov typu Jožko alebo Vilko. Des a hrôza – farebne vôbec nekorešpondujú s ľudskou pokožkou, krivky tváre sú neprirodzené a hlavný hrdina vyzerá ako niekoľko rokov po smrti. Keby mali postavy zo Secrets of Atlantis predstavovať krásu ľudstva, zrejme si i ja začnem hovoriť playboy. No i tak v hodnotení svieti priemer a to som zatiaľ len hanil. Ono to je však tak, že grafiku budete akceptovať a dokonca si ju i obľúbite. Na obrazovke nemusia hrať všetky farby – pričom práve špecifická paleta pre to ktoré prostredie je zvolená bravúrne – dokonca nebazírujem ani využívaní tých grafických efektov, ktoré bez zakoktania ani len nedokáže vysloviť. Lenže Secrets of Atlantis zostal niekde v dobách dávno minulých, preto musíte spracovanie buď brať za štandard alebo si vziať kýblik. Ja volím prvú možnosť, aj keď nesmierne ľutujem a ostávam stále očarený staršími no o to atmosférou nasiaknutejšími kúskami ako už spomínaný Atlantis, Ring, Faust či z pohľadu kamery videnej Syberie alebo The Longest Journey.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie spĺňa pomerne prísne kritériá a nemusíte sa báť ničoho zložitého. Na všetko postačí myš, inventár vyvolávate stlačeným pravého tlačidla, kurzor je napevno umiestnený v strede – jednoduché klikanie, ktoré zvládne i úplný nováčik. Na interaktívnych miestach (použitie predmetu, možnosť pohybu) sa zobrazí kurzor a upozorní na dôležité veci. Privítal by som však trochu viac komfortu pri logických hádankách alebo aktívnych miestach, pretože zopár ich nájdete nepríjemne zastrčených a ľahko sa z nich stanú problémové miesta vedúce k zákysu. Nie je to však nič znemožňujúce hranie. Novinky v podobe zvýraznenia aktívnych miest, predmetov alebo podobných pomôcok nehľadajte, na druhú stranu nehrozí ani pixel hunting. Len musíte vedieť, kam zablúdiť kurzorom.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Secrets of Atlantis je typickým príkladom dobrodružstva, ktoré premárnilo svoj potenciál. Netreba sa príliš zaoberať tým, že máme pred sebou vlastne už piate dobrodružstvo. Svojim zameraním ide o novinku, klasický vážny príbeh so štipkou tajomnej atmosféry a historickým podtextom. Lenže posúvanie zápletky sa deje len v niektorých momentoch, niektoré zvraty sa dajú predpokladať a o niečom takom, ako je gradovanie príbehu zrejme vývojári ani len nepočuli.

Celé hranie je prispôsobené bežnejšiemu publiku: aby zbytočne neblúdilo, je Secrets of Atlantis rozdelený na niekoľko častí, pričom miest, ktoré môžete v danom akte navštíviť, nie je príliš mnoho. Akurát toľko, aby ste sa nestratili, no zároveň necítili príliš obmedzovaní. Akonáhle vyriešite vzniknuté problémy, môžu sa vynoriť nové, avšak všeobecne platí, že musíte postupovať podľa daných pravidiel lineárnou cestou. Niekedy prehliadnete maličkosť a hoci viete, čo a s kým máte spraviť, nedá sa inak, než skúšať všetky možné kombinácie. Stalo sa mi to napríklad pri scéne s uštipnutím hada – vedel som, kto mi môže poskytnúť protijed, no nevedel som ho od dotyčnej osoby dostať. Jednoducho som miestnemu bylinkárovi neponúkol perlu, bez ktorej mi protijed nedal. Maličkosť, ktorá dokáže spôsobiť problém, no pozorným hraním sa ich výskyt minimalizuje. Zastavím sa ešte pri minihrách. Väčšina z nich je mechanická a musíte zapojiť svoje schopnosti pri prechádzaní bludiska, nastavovaní vhodnej kombinácie rôznych hlavolamov, skladaní obrázku, obrázkovom sudoku alebo okúsiť šťastie v kartách... sú to výborne vytvorené úlohy, ktoré ste už nie raz videli, ale keďže sú do hry umiestnené prirodzenou cestou, radi si nad nimi polámete hlavu. Len keby celková atmosféra poháňala viac dopredu.

MULTIPLAYER

Secrets of Atlantis je adventúrka, preto by ste ho tu hľadali márne.

ZVUKY 6 / 10

Dabing sa vydaril, o tom netreba mať ani najmenších pochýb. Ku každému charakteru sa hlasový sprievod výborne hodí a dokážete sa s danou osobou stotožniť. Horšie sú na tom zvuky prostredia – nie je ich príliš mnoho a preto môže nastať nepríjemné obdobie ticha, popretkávané maximálne tak hudbou. Lenže všetko, čo ozvučené byť má, ozvučené i je, z čoho nám pekne vyplýva, že zvukové efekty neurazia, ani neohromia.

HUDBA 6 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Priemerný adventúrista nebude mať s dokončením Secrets of Atlantis vážnejšie problémy. Nápoveda existuje vo všetkých prípadoch, len treba zaloviť v niektorých knihách, pozorne pozrieť dokumenty v inventári či počúvať rozhovory. Občas sa síce pritrafí nepekný zákys, avšak všetko sa dá zvládnuť prebehnutím všetkých miest nanovo. A práve v tom je menší problém. Mnohé sa dá prehliadnuť, niekedy je lineárnosť skutočne zväzujúca, pretože bez predošlých akcií nemáte prístup k iným veciam. Chcete napríklad získať kľúč od jedného domu, takže ma okamžite napadlo, že sa skúsim poobzerať okolo spomínanej chatrče. Nič aktívne, možno pomôže jedno dievčatko, ktoré však na oplátku niečo potrebovalo. To, že bol kľúč ukrytý pod drevom hneď pri drevách, je jeden z príkladov. Samozrejme, nejedná sa o nič extrémne otravujúce, na podobné postupy sme v adventúrkach zvyknutý, no pôsobí to príliš umelo. Omnoho viac zamrzí trochu kratšia herná doba, ktorá sa zastaví na približne 7 hodinách, čo rozhodne nie je dlhý čas. Ukončenie príde nečakane, človek ho vlastne ani nestihne vnímať a je tu. Statickosť a lineárna cesta obmedzujúca použiť hráčovu hlavu, je v týchto momentoch markantná a je to obrovská škoda. Keď sa začne filozofovať nad tým, že tajomstvo Atlantídy by dnešní ľudia radšej nemali odhaliť, pretože ho určite zneužijú, mohlo to otvoriť nové cesty ako ďalej. Lenže s jednoduchosťou a len jedinou cestou sa náročnosť akéhokoľvek rozhodovania scvrkne na jedinú možnosť. Navyše je to občas nelogické riešenie a hráč by jednal iným spôsobom. Kombinovanie predmetov na správnych miestach je uľahčené menším množstvom predmetov, trochu náročnejšie to začne byť až v spomínanej osade, avšak všeobecne ide o to, že stačí použiť obyčajný rozum a nepokúšať sa vykopať rastlinku oceľovou trubkou, ale použiť motyku. Jednoduchosť je však dvojsečná zbraň: skúsení hráči hrou doslova prefrčia.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,9 / 10

Fanfáry na záver rozhodne nezaznejú, no na druhú stranu nemôžem tvrdiť, že som sa pri hraní nebavil, prípadne ľutoval strávený čas so Secrets of Atlantis. Je to úplne bežná adevntúrka, ktorých bolo v minulosti neúrekom, no dnešné časy im až tak neprajú. Rozhodne škoda nevyužitého potenciálu, veď tvorcovia zvolili samé kulinárske ingrediencie, no výsledok nadšeniu nezodpovedá. Chcelo by to skutočného rozprávača, scenár dať do ruky niekomu so zmyslom pre rozpútanie pôsobivej atmosféry, ktorá by postupne vťahovala hráča. Nechala ho na správnych miestach zastaviť, vydýchnuť, prípadne nasať nejaký ten zvrat. Toto považujem za obrovský problém posledného Atlantisu. Nová séria vážnych adventúr nezačala zle, avšak na skutočný zážitok budeme potrebovať kvalitnejšie rozprávanie.