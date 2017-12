Topcom: Ako nahradiť USB bezdrôtovým pripojením

Radi si vychutnávate mobilitu? Potom zaiste padne vhod, ak sa zbavíte i USB kábla svojej tlačiarne, multifunkcie, skenera, faxu či čítačky pamäťových kariet. Stačí ak ich pripojíte k tlačovému serveru, ktorý zaistí komunikáciu so sieťou doma či v kancelár

3. máj 2007 o 9:30 Milan Gigel

ii. Otestovali sme riešenie z dielní Topcomu, ktoré komunikuje „po starom i po novom“.

Úloha tlačového serveru je jednoduchá. Tvorí bránu medzi lokálnou sieťou a USB rozhraním zariadenia, aby zjednodušil prístup k jeho službám. Energetické nároky sú minimálne a inštalácia je vďaka prehľadnosti softvéru hračkou. Chcete sa zbaviť káblov? Riešenie je na dosah ruky. Volá sa Topcom Wireless Printer Server 1000g.

Dva dôvody pre tlačový server

Zariadenie pripojené k tlačovému serveru je kedykoľvek dostupné ľubovoľnému počítaču v sieti. Nie je potrebné, aby zdieľanie zabezpečoval niektorý z počítačov. O všetko sa postará softvér bežiaci v zariadení, ktoré je menšie ako škatuľka od cigariet. Odpadá závislosť na ostatných počítačoch čo znamená nielen pohodlie a komfort, ale i úsporu energie.

Ak je tlačiareň prístupná prostredníctvom siete, je použiteľná i bez toho, aby boli jej káble pripojené k počítaču. V prípade notebooku to znamená plnohodnotnú mobilitu. Výhodou je, že používateľ nemusí budovať ani domácu sieť. Tlačový server Topcom je vybavený bezdrôtovým WiFi modulom, ktorý dokáže komunikovať s notebookom priamo bez sprostredkovateľa.

USB s vymedzeným rámcom

Tlačový server je schopný obslúžiť zariadenia, ktoré sú zvyčajne kombinované do multifunkcií. Dorozumie sa s tlačiarňou, skenerom, faxom, digitálnym fotoaparátom v profile USB Mass Storage a čítačkou pamäťových kariet. Nepočítajte však s podporou pevných diskov, optických mechaník či webkamier. Obslúži čokoľvek spadajúce do štvorice profilov bez ohľadu na to či ide o priame pripojenie, alebo prostredníctvom USB rozbočovača. Port ponúka plnú priepustnosť štandardu USB 2.0, aby bola práca s objemnými dátami čo najrýchlejšia. Zariadenie nie je potrebné nijako zvláštne konfigurovať, postačí ho pripojiť.

Sieť na dva spôsoby

Sieťová konektivita je v základnej výbave dostupná v bezdrôtovej podobe i vo forme metalického stomegabitového ethernetu. Znamená to, že používateľ môže siahnuť po oboch alternatívach súčasne tak, aby dosiahol všestranné použitie. Obe rozhrania ponúkajú nižšiu priepustnosť ako samotné USB, takže pri extrémne veľkých objemoch dát je potrebné počítať so spomalením. Pri bežnej tlači však používateľ rozdiely nepostrehne.

Bezdrôtový modul podporuje 54 megabitový prenos dát je zabezpečený 128 bitovým WEP šifrovaním a WPA zabezpečením. Používateľ má prostredníctvom konfiguračného softvéru alebo web rozhrania plnú kontrolu nad všetkými nastaveniami, nechýba ani zabezpečenie prístupu heslom. Nastavovanie je prehľadné, predsa len sú potrebné základné skúsenosti práce so sieťou.

Softvér je nápomocný

V prostredí Windows je sprevádzkovanie vďaka dodávanému softvéru intuitívne. Ovládací panel zaistí pripájanie a odpájanie vzdialených periférií a prostredníctvom virtuálnych USB portov v systéme umožňuje bezproblémovú inštaláciu softvérov obsluhujúcich multifunkciu, skener či fax.

Podobne ako pri USB serveri z dielní spoločnosti SILEX i v tomto prípade pripadajú do úvahy dva scenáre použitia. V prvom z nich sa tlačiareň k systému „pripojí“ vždy v momente tlače a následne sa uvoľní, aby ju mohol použiť ktorýkoľvek iný stroj v sieti. Pripojenie a odpojenie prebieha automaticky, používateľ sa nemusí o nič starať. Ak príde do hry skener či čítačka pamäťových kariet, používateľ vytvorí spojenie čím zablokuje používanie zariadení ostatnými účastníkmi siete. Po ukončení práce s čítačkou či skenerom je potrebné opätovne ich kliknutím uvoľniť.

Pri tlači je dostupná i komunikácia prostredníctvom protokolov LPR, IPP a SMB, takže do úvahy pripadá i použitie s operačnými systémami Netware, mac OS či Linux.

Technické parametre:Technické parametre: UASB port 2.0 * Podpora WiFi 802.11b/g * Ethernet 10/100 Base-TX * WEP, WPA * LPR, IPP, SMB/CP, RAW a ULP * Podpora profilov: tlačiareň, skener, fax, USB Mass Storage, USB Hub * Kompatibilita: Windows, Netware, MAC OS a Linux

Verdikt: vytiahne tŕň z päty

I keď dnes už o multifunkčné zariadenia a tlačiarne vybavené ethernet rozhraním nie je núdza, predsa len existujú prípady, kedy je potrebné čo najjednoduchším spôsobom skombinovať staršie zariadenia s novými technológiami. Výrobca ponúka riešenie pre malé kancelárie a domácnosti kde je atraktívnejším prvkom WiFi konektivita ako zdieľanie zariadení.