Epson Stylus Photo RX620 – praktická ale pomalá (VIDEO)

Multifunkčné zariadenia si našli svoju cestu i k fotografiám. Jediný stroj v domácnosti poslúži nielen na tlač dokumentov, ale poradí si i s fotovýtlačkami, pamäťovými kartami, pripojeným fotoaparátom či skenovaním dokumentov a diapozitívov. Otestovali sm

10. máj 2007 o 2:00 Milan Gigel

e v redakcii riešenie z dielní Epsonu, ktoré skrýva rafinované príslušenstvo.

Náročná na priestor

Robustné objemné vyhotovenie zariadenia napovedá, že pri umiestňovaní bude potrebné vytvoriť samostatný priestor – na pracovný stôl vedľa počítača či notebooku sa jednoducho nevojde. Možno i preto sa dizajnéri s vyhotovením pohrali natoľko, aby ho optimalizovali pre formát samostatne stojaceho zariadenia. Počíta sa nielen s pripojením k počítaču, ale i so samostatnou obsluhou.

Zaoblené telo s tmavými dielcami vizuálne „nafukuje“ multifunkciu na väčšiu ako je a súčasne budí prirodzený rešpekt. Akoby ste mali pred sebou zariadenie ktoré nie je určené do domácnosti ale do podniku, kde je dôležité aby ovládacie prvky zniesli intenzívnu záťaž. Podstatné je, že nič nevyčnieva do okolitého priestoru. Akonáhle si RX620 obsadí svoj životný priestor, ďalej už neexpanduje.

Inštalácia softvéru je dôležitá

Keďže ovládací panel vybavený plnofarebným displejom so 6 riadkovým zobrazovaním je úzko previazaný so všetkými funkciami, potrebné je vykonať na počítači inštaláciu ovládača doplneného o rozsiahly balík softvéru. Ten sa postará nielen o prácu s fotografiami, ale i o skenovanie či rozoznávanie textov. Kompletná inštalácia je pre využívanie funkcií kľúčová – s redukovaným setom aplikácií budete ako „bez rúk“.

Pri prístupe k funkciám pomocou tlačidiel priamej voľby sa po výbere položky z menu vždy na počítači objaví dialógové okno, ktoré vás naviguje v činnosti ďalej. Určíte si do akej aplikácie bude výstup skenera odoslaný či ako sa má s fotografiami z karty naložiť. Softvér je lokalizovaný, obsluha je po krátkom zoznámení pohodlná a príjemná.

Ak je počítač vypnutý alebo s tlačiarňou prostredníctvom USB portu nekomunikuje, zostáva zachovaný prístup k základnému setu funkcií – môžete kopírovať dokumenty, skenovať podklady s uložením na pamäťovú kartu, možná je priama tlač z pamäťových kariet a pripojeného fotoaparátu.

Šesť oddelených farieb pre kvalitu

Atramentovým tlačiarňam sa vytýka vysoká nákladovosť prevádzky. Problémom je, že výrobcovia originálneho spotrebného materiálu nerozlišujú medzi atramentmi pre profesionálov a amatérov. Či sa rozhodnete pre tlač konceptu ktorý po prečítaní vhodíte do skartovača alebo pre fotografiu ktorá si má svoje farby zachovať desiatky rokov, vždy investujete naplno. Situácia by sa však čoskoro mohla zmeniť.

Epson sa pri Styluse Photo RX620 rovnako oko statní výrobcovia snaží prevádzkové náklady znížiť používaním oddelených tlačových zásobníkov. Šesť základných farieb pre fototlač je možné meniť samostatne, kedykoľvek sa ľubovoľná z farebných zložiek spotrebuje. Tlačová hlava s rozlíšením 5760 x 1440 DPI je pevne osadená na vozíku a v prípade jej zlyhania je výmena neekonomická.

Technológia tlače je optimalizovaná pre grafiku s vysokým detailom a jemnými farebnými prechodmi, čo znamená kompromis – tlač je pomalšia ako je zvykom v tejto triede. Farebnú fotografiu formátu 10x15 centimetrov vytlačíte za necelú minútu, pri ekonomickej rýchlej tlači čiernobielych dokumentov môžete počítať so 17 stránkami za minútu. Akonáhle je však nutné kvalitu tlače zdvihnúť, alebo do hry vstúpia fotografie v plnom detaile, na výtlačky čakáte minúty.

Pre domácu tlač sú parametre dostačujúce a kvalita fotovýtlačkov poteší. Šesťfarebná sútlač produkuje jemné farebné prechody, aké pri štyroch základných farbách žiadna atramentová tlačiareň neponúkne.

Čítačka kariet pod krytom

Pod priesvitným vekom sa nachádza čítačka pamäťových kariet, ktorej kontakty sú chránené proti všadeprítomnému prachu. Poradí si s kartami formátov Secure Digital, MultiMedia Card, Memory Stick (PRO), SmartMedia, xD Picture a Compact Flash. S podporou vysokokapacitných kariet SDHC nepočítajte, pre miniatúrne verzie kariet je možné použiť formátové redukcie.

Čítačka je prístupná priamo z operačného systému pre prácu so súbormi ale obsluhovaná je i firmvérom, ktorý bez asistencie PC umožňuje tlač fotografií priamo na papiere. Ak však chcete dosiahnuť plné rozlíšenie s optimalizáciou, vhodné je do tlače zapojiť PC – výsledok je o málo lepší.

Priama obsluha fototlače je prostredníctvom displeja a tlačidiel na paneli pohodlná a prehľadná.

Pamäťové karty majú ešte jedno poslanie – môžete na ne ukladať skenované dokumenty.

Vstupný USB port je pomalý

Na čelnej strane sa nachádza USB port pre priame pripojenie k fotoaparátom, ktoré ovládajú štandardy DPOF a PictBridge. Narozdiel od hlavného rozhrania pre pripojenie k PC ktoré je verzie 2.0 používa tento port pomalší štandard – 1.1. Tlač obslúži v plnej miere fotoaparát, prenos dát je však pomalší ako v prípade zasunutia karty do slotu. Ak nie je špeciálny dôvod pre tlač cez kábel, manipulácia s kartou je efektívnejšia.

CIS skener si so zvlnením neporadí

Zabudovaný skener exceluje vysokým rozlíšením 2400x4800 DPI a používateľovi ponúka pracovný formát A4. Je svižný a poradí si s predlohami, ktoré sú absolútne rovné. Akonáhle siahnete po zvlnených novinách alebo nejakom 3D objekte, s narastajúcou vzdialenosťou od snímacej plochy kvalita rapídne klesá.

Technológia CIS nie je pre prácu s novinami ideálna – ak sú pri kopírovaní a skenovaní stredobodom vašej pozornosti, buď budete musieť siahnuť po výstrižkoch, alebo je lepšie porozhliadnuť sa po stroji s CCD snímaním.

Atraktívna výbava rafinovane skrytá

Skener však nepracuje iba s papierovými dokumentami. Pod bielou prítlačnou doskou sa nachádza presvetľovacia jednotka a plastový rámik na skenovanie diapozitívov a filmových pásov. Ide o skvelú výbavu pre digitalizáciu domáceho archívu fotografií bez toho, aby ste museli investovať do nákladného zariadenia.

video //www.sme.sk/vp/448/

Kopírka ako každá iná

Kopírovanie dokumentov je jednoduché a multifunkcia je navrhnutá tak, aby pomohla i pri duplikovaní starých fotografií na nový fotopapier. Zo štandardných funkcií je dostupný zoom s manuálnym a automatickým nastavením, regulovať je možné kvalitu výstupnej tlače.

Trocha na škodu je, že ak chcete vybudiť farebnosť alebo regulovať jas/kontrast, potrebné je najprv predlohu naskenovať na kartu a následne ju tlačiť. Pridanie viacerých možností pri kopírovaní by na škodu nebolo.

Zásobníky by mohli byť lepšie

Automatický vstupný zásobník je určený pre jediný typ médií a tak je potrebné vždy pri fototlači vytiahnuť kancelársky papier von a nahradiť ho iným médiom – napríklad fotopapierom formátu 10x15. Vyžaduje to osobitnú starostlivosť, pretože každý mastný odtlačok prstu tlač degraduje. Je to drobná daň za ekonomický kompromis – lepšie riešenie by doprialo vyšší komfort.

Výstupný zásobník je výklopný a chráni tlačiareň pred vnikaním prachu. Našťastie nevyčnieva mimo rámca tlačiarne, takže čelný priestor nie je blokovaný.

Samostatnú pozornosť je potrebné venovať papierom s nízkou gramážou. Keďže tlačiareň má podávacie koliesko umiestnené príliš pri okraji, 60 gramový papier sa deformuje a krčí. S tlačou na tenké a špeciálne materiály preto nepočítajte. Problémom sú i tenké fólie.

Verdikt: jasne definovaný kompromis

Epson Stylus Photo RX620 je všestranná multifunkcia, ktorá v základnej výbave ponúka presvetľovaciu jednotku pre digitalizáciu filmov a diapozitívov. Ponúka detailnú a brilantnú tlač s jemnými farebnými prechodmi, používateľ sa však musí uspokojiť s nižšou rýchlosťou tlače a nie príliš pohodlnou manipuláciou s tlačovými médiami. Výrobca exceloval skvelou integráciou s počítačom a prehľadným ovládaním pomocou klávesnice. V domácich podmienkach ide o zaujímavý stroj, ktorý zastúpi nielen kancelársku prácu, ale hravo zvládne i fotografickú tlač a digitalizáciu.