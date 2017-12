Šedivý: Chceme ponúkať aj mobilný broadband

Vstup tretieho operátora, Telefónica O2, už podľa jeho generálneho riaditeľa JURAJA ŠEDIVÉHO ovplyvnil ponuky zabehaných hráčov.

Vstup tretieho operátora na slovenský trh, Telefónica O2, už podľa jeho generálneho riaditeľa JURAJA ŠEDIVÉHO ovplyvnil ponuky zabehaných hráčov. Hovorí, že nový operátor osloví všetkých potenciálnych klientov – aj záujemcov o širokopásmové mobilné pripojenie do internetu.

Ako by ste zhodnotili slovenský mobilný telekomunikačný trh?

„Slovenský telekomunikačný trh je veľmi vyspelý, najmä v mobilnej oblasti. Penetrácia, ktorá sa dostáva k sto percentám, je toho dôkazom. Takáto situácia na trhu nie je pre vstup ďalšieho hráča ideálna. Aj napriek tomu sa nám za necelé 3 mesiace prevádzky podarilo získať viac ako 400-tisíc aktívnych zákazníkov a celkove sme prekonali viaceré rekordy týkajúce sa vstupu mobilných operátorov na nové trhy. Vzhľadom na vysoký stupeň penetrácie, veľká väčšina našich budúcich klientov bude musieť prísť od ostatných dvoch operátorov. Nepovažujem to však za problém. Klienti si budú vyberať podľa ponuky.“

Používatelia mobilných telefónov na Slovensku vnímali stav, kedy tu bol len Orange a T-Mobile, ako nekonkurenčný. Myslíte si, že si títo dvaja operátori konkurovali?

„Samozrejme, aj medzi dvoma operátormi je určitá konkurencia. Na druhej strane je takéto postavenie pre operátorov komfortné. V zásade totiž nemusia veľmi o zákazníka bojovať. Je to také tiché – určite nie vedomé – rozdelenie trhu. Aj ponuky sa líšili len kozmeticky. Zákazník teda nemal veľa možností na výber.“

V čom môže Telefónica O2 ovplyvniť mobilný trh na Slovensku?

„Trh po našom vstupe už je konkurenčnejší. Zatiaľ sme predplatenými kartami oslovili len jednu časť klientov, ale už sme videli reakcie našich konkurentov. Toto bude pokračovať vo všetkých segmentoch. Nebude to však len otázka ceny, ale aj ponukou služieb pre zákazníkov, šírky ponuky, vzťahu k zákazníkovi.“

Niektoré aktivity Orangeu a T-Mobilu v tomto roku už teda podľa Vás boli reakciou na príchod O2?

„Určite sme zrýchlili niektoré plány ostatných dvoch operátorov a možno aj vyprovokovali niektoré zmeny v ponukách.“

V ktorých segmentoch trhu vidíte priestor pre O2?

„V konečnom dôsledku by sme chceli oslovovať všetkých potenciálnych klientov. Reálne na Slovensku potrvá nejaký čas, kým rozvinieme vlastnú infraštruktúru a podporné systémy. V úvodnej fáze bola naša ponuka atraktívna najmä pre mladšiu generáciu a rodiny. Postupne by sme chceli pokryť všetky skupiny klientov, od domácností až po veľké korporácie a verejnú správu.“

Dá sa ešte v súčasnej situácii, keď už operátori ponúkajú väčším firmám neobmedzené volania za paušálny poplatok, niečím novým osloviť klientov?

„Hlas sa už v súčasnosti stáva komoditou, nad ním sa nikto nezamýšľa. Ľudia už berú j pokrytie sieťou ako samozrejmosť. Hlas by teda mal byť za paušál bez obmedzení minút. Svet k tomu smeruje a určite aj my budeme mať takýto paušál. Rozhodovať bude úroveň zákazníckej starostlivosti a služieb a služby s pridanou hodnotou. Ide o mobilný obsah, o informačné a zábavné služby. Takéto služby možno u nás čakať už v priebehu tohto roku.“

Ľudia na Slovensku si sľubovali od príchodu tretieho hráča na trh výrazný pokles cien za SMS správy, podobne ako tomu bolo v Česku. Prvá ponuka O2 ich však mohla sklamať.

„Nemyslím si, že cena za SMS správy u našich predplatených služieb je vysoká. Treba sa totiž dívať na cenový balíček v celku. Okrem toho si treba uvedomiť, že zatiaľ fungujeme formou národného roamingu a ekonomika služby predstavuje pre nás istú záťaž. Postupným prechodom na vlastnú sieť budeme mať pri tvorbe ponuky podstatne voľnejšie ruky.

Bude Telefónica O2 uvádzať ceny pri paušáloch s daňou z pridanej hodnoty alebo bez nej alebo oboje ako to robí Slovak Telekom?

„Naším presvedčením je, že zákazník by mal dostať informáciu o koncovej sume, ktorú zaplatí a podľa toho budeme postupovať.“

Aký je pohľad Telefónici O2 na sieť 3G/UMTS? Licenciu máte.

„My sa pozeráme nie na technológiu, ale na to, aké služby môžeme klientom ponúkať. V súčasnosti sa stávajú realitou služby ako streamovanie televízie, sťahovanie videoklipov, hudby. Technológiu teda budeme voliť podľa toho, čo bude najvýhodnejšie a čo nám umožní poskytovať klientom aj širokopásmové pripojenie do internetu. Rozhodnutie, ktorým smerom sa vydáme, padne do troch až štyroch mesiacov. Jednoznačne pôjdeme do širokopásmového internetu na mobilnej technológii. Dôraz kladieme aj na služby, ktoré budeme môcť na takej technológii poskytovať. V hre je viacero technológií.“

Kedy sa budú mobilné telefóny vašich klientov prihlasovať priamo do siete O2?

„Sme veľmi opatrní a zatiaľ je naša sieť uzatvorená. Prechod z národného roamingu na vlastnú sieť bude prebiehať po ucelených častiach územia. Napríklad celé mesto či mestská časť.“

V akom stave je v súčasnosti výstavba siete O2?

„Prvých 400 vysielačov, BTS, musíme spustiť do začiatku septembra. Potom bude prechod na vlastnú sieť ešte rýchlejší tak, aby sme do konca roka 2008 mali 950 až tisíc bázových staníc, ktoré by mali podľa našich analýz postačovať na pokrytie Slovenska. V súčasnosti máme rozpracovaných asi 500 staníc.“

Európska komisia a europarlament sa pripravujú na zavedenie regulácie roamingových poplatkov. Myslíte si, že toto je cesta, ako znížiť ceny za volania v zahraničí?

„V súčasnom stave liberalizácie európskeho telekomunikačného trhu dochádza k znižovaniu roamingových poplatkov. Regulačný a politický tlak do určitej miery ten proces urýchli. Rozhodujúca je však samotná sila trhu. Už aj teraz sú roamingové poplatky súčasťou konkurenčného boja medzi operátormi. Skôr teda verím trhu, ako regulácii. Regulácia by však mala zohľadňovať náklady operátora na realizáciu tej-ktorej služby. V tom smere sú regulačné princípy eurokomisie zadefinované dobre, no nemyslím si, že je regulácia potrebná.“

Viete ešte nájsť kvalitných zamestnancov pre telekomunikačný biznis?

„Môžete sa na to pozrieť z dvoch strán. Jedna je, že je nedostatok voľných ľudí a druhá, že už boli vychovaní. Ľudí nie je prebytok, no vieme dotiahnuť k sebe dobrých ľudí. Čerpáme aj zo zdrojov v rámci skupiny, máme tu ľudí zo Španielska či Česka. Je to taký vyvážený stav, kedy sa nám podarilo z trhu stiahnuť veľmi dobrých odborníkov zo Slovenska. Okrem toho sme našli aj dobrých nových ľudí, ktorí sú motivovaní.“

To ale znamená, že ste museli odlákať ľudí aj od ostatných operátorov na trhu.

„To je život a je to úplne normálne.“