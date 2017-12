Xpand Rally Extreme - rely pre sviatočných vodičov

Xpand Rally Extreme je nástupcom viac-menej arkádových rally závodov Xpand Rally od polského týmu Techland, od ktorého vydania uplynulo už viac ako dva roky. Za túto dobu by sa dalo stihnúť plnohodnotné pokračovanie, no XRX je skôr akýmsi datadiskom. Ako

16. apr 2007 o 11:00 Boris Kudlač

Na prvý pohľad vyzerá Xpand Rally Extreme (XRX) úplne rovnako ako jeho starší kolega. Rovnaké menu, rovnaká grafika a rovnako podivné chovanie auta. Po bližšom preskúmaní sa ale pár rozličností nájde. Okrem toho, že sa bude závodiť na niekoľkých nových prostrediach s novými vozmi, grafika predsa doznala určitých vylepšení, najmä čo sa týka bohatosti okolia a aj keď sa to ihneď nezbadá, prepracované sú aj dva rôzne módy fyziky auta. Stále ale treba hru brať skôr ako datadisk, alebo presnejšie vylepšenú verziu pôvodného Xpand Rally.

Medzi rely hrami malo Xpand Rally dôstojné postavenie, niekde medzi arkádovým Colin McRae Rally a simulátorom Richard Burns Rally. Aj keď neoslnilo na prvý pohľad, nešlo vôbec o hru zlú a svojich priaznivcov si dokázať našla. Líšila sa hlavne jazdou v otvorených priestranstvách, kde bolo dostupné každé viteľné miesto, narozdiel od ostatných “tunelových” rely hier. Grafika bola toho času na skvelej úrovni, vynikalo aj poškodenie auta, diskutabilnou časťou bola kvalita fyzikálneho modelu vozidla, ktorá mohla nejedného hráča, nechtiaceho sa prispôsobovať trochu divnému štýlu jazdného modelu, ľahko odradiť. XR ale malo svoju hrateľnosť a po zvyknutí si na jeho odlišnosti prinášalo obstojnú dávku zábavy. Ponúkalo dva módy realistickosti správania auta – arcade a simulation, no obidva ponúkali skôr arkádavý zážitok z jazdy. U XRX je situácia málinko inakšia. Arcade mód takmer súhlasí s bývalým simulation, je teda o niečo realistickejší ako tomu bolo minule, a zároveň ponúka pre väčšinu hráčov najlepšiu voľbu. Simulation mód je trochu prehnaný, no nie v zmysle realistickosti, ale skôr po stránke neovládateľnosti vozidla. Aj s volantom je ovládanie utrpením, reakcie auta sú príliš citlivé a veľmi ľahko sa dostáva do šmyku. S postupom v kariére a získavaním rozličných vylepšení sa ale naštastie ovládateľnosť zlepšuje a tak môže nakoniec niekomu vyhovovať aj tento mód. Nedá sa ale zbaviť dojmu, že hra je stavaná pre arcade mód a simulation je v nej iba na vyskúšanie pre odvážlivcov.

Hlavnou časťou XRX je opäť šampionát, s reálnymi majstrovstvami sveta v rally však mnoho spoločného nemá. Jedná sa skôr o kariéru typu vyhrávaj peniaze v závodoch a kupuj za ne lepšie autá. Začať treba od podlahy, a tak si môžete najprv dovoliť iba auto z najslabšej triedy a vydať sa do prvej súťaže. Rely sa tu väčšinou skladajú iba z troch rýchlostných skúšok, ktoré môžete absolvovať v ľubovoľnom poradí. V súťaži vás nič nedrží, hocikedy je možné jazdiť ľubovoľný závod, takže sa o rely v pravom slova zmysle ani nejedná. XRX postráda akúkoľvek licenciu, závodiť sa teda bude na vymyslených tratiach s vymyslenými autami. Tie sú však vymodelované podobne ako ich skutočné predlohy a ľahko ich spoznáte aj podľa názvu. Autori im povymýšľali fakt kreatívne názvy, tak napr. Lion 2007 je Peugeot 207, Cord Center je Ford Focus, Lemon B4 je Citroen C4 a čo bude taký RV Wolf? Trocha poprehadzujeme a zameníme písmenká a dostaneme VW Golf. Okrem týchto modelov obsahuje hra ešte pár ďalších, ale tým výber končí. Za dobré umiestnenie v závode ste peňažne odmeňovaný a že zarobené bubáky bude na čo míňať. Aby ste konkurencii stíhali, musíte auto vylepšovať novými súčiastkami, ako prevodovkou, motorom, pneumatikami a ďalšími. Nemalou položkou rozpočtu bude aj oprava aút, ktoré niekedy vyzerajú po rýchlostnej skúške ako krabice šrotu.

Keďže peňazí nebude nikdy dosť, treba jazdiť opatrne a auto šetriť. Pozor na silné nárazy, zhoršuje sa tým stav posádky, napr. pri zranení hlavy sa scéna rozmaže a dojazdiť je tak oveľa ťažšie. Obzvlášť nepríjemnou vecou je ukončenie kariéry po úmrtí vodiča. Jednotlivé rely sú stavané pre určitú triedu aut a po prejdení pár prvých súťaží sa odomknú ďalšie, na ktoré však budete musieť kúpiť auto nové. Môže sa ale stať, že ste veľa financií minuli na opravy alebo upgrade auta a na nové jednodcho nemáte. Potom musíte niektoré závody absolvovať znovu iba kvôli peňažnému zisku, čo môže byť dosť otravné. Asi to bola taktika autorov, aby vám hra vydržala čo najdlhšie. K tomu prispieva aj veľký počet závodov v kariére. Nie vždy ide iba o rýchlostné skúšky, nájdete tu aj rely špeciály (challenge) alebo závody baja. Ich cieľom je prejdenie checkpointov rozmiestnených voľne po okolí v danom poradí, nezáleží pritom na trase akú zvolíte.

Okrem šampionátu sa náchádza v menu už len položka single race, ktorá nie je ničím iným, ako samostaným závodom jedného vybraného závodu.

GRAFIKA 7 / 10

Boli časy kedy Xpand Rally svojím spracovaním vynikalo, lenže tie sú už dávno preč, a aj keď nová verzia nevyzerá zle, postarší vek Chrome enginu je už dosť cítiť, či lepšie povedané vidieť. Našťastie vyššiemu veku enginu zodpovedá aj hardvérová náročnosť. Vylepšení veľa nie je, ide hlavne o detailnejšie prostredia, ktoré sú teraz plné stromov, domov a plotov. Okolie cesty je husto posiate trávou, pri trati sem tam postávajú diváci, milovníci adrenalínu stoja dokonca na trati a uhýbajú sa až na poslednú chvíľu. Sem tam cez cestu prebehne jeleň, zraziť sa mi ho však nepodarilo. Farby rozžaruje všadeprítomný bloom, pri vysokej rýchlosti okolie rozmaže motion blur. Replaye si môžete spestriť rôznymi filtrami ako napr. radial blur, black&white, old movie alebo edges, ktoré zvýrazní hrany objektov. Dobre sú na tom aj špeciálne efekty, ako prachová stopa za autom uháňajúcim na šotoline alebo iskry odlietavajúce pri oškrení sa o plech. Skvelo je spracované poškodenie, na karosérii sú po nárazoch viditeľné oškreniny a počas závodu sa na nej usadzuje blato a prach z trate. Pri silnejších nárazoch sa rozbijú sklá a plechy riadne pokrčia. Nie je problém stratiť kapotu, alebo nárazníky. Slabšie miesta XRX sú hlavne v niektorých textúrach s nízkym rozlíšením a v modeloch, ktoré za dnešnými modelmi v nových hrách zaostávajú. Engine má, zdá sa, problémy s niektorými rozlíšeniami, napr. 1280x1024 sa nezobrazovalo na mojom LCD správne a nevyužívalo celú plochu.

INTERFACE 7 / 10

Dostávame sa asi k najproblematickejšej časti hry. Už som spomínal, že je ovládanie trochu odlišné od toho, na čo sme zvyknutí a ťažko ho zaraďovať medzi arkádu či simuláciu. Pri vytváraní profilu ponúka hra arcade alebo simulation mód a toto rozhodnutie asi najviac ovplyvní váš zážitok z hry. Pri zvolení simulation sa môže stať, že hru po prvom závode vypnete a odinštalujete. Ovládať auto na tomto nastavení je naozaj oriešok, riadenie reaguje aj na ten najmenší pohyb volantom a udržať auto na trati vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti a námahy. S arcade módom je to oveľa lepšie a po pár odjazdených kilometroch mi celkom sadol. Čo mi ale neprestalo byť divné, bol pohyb auta pri zatáčaní. Auto nejde do šmyku plynulo, ale akosi podivne sa “trhá”. Toto som si všimol už pri pôvodnom XR a vo vylepšenej verzii sa na tom nič nezmenilo. Nezmenilo sa ani grafické stvárnenie interfacu.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Pri hraní XRX som často dostával chuť zahrať si staré dobré Colin McRae Rally 2 (CMR). Hrateľnosťou mi ho táto hra pripomínala najviac, bavil som sa slušne a nebyť trochu otravne vymyslenej kariéry a pár drobných nedostatkov a bugov, jednalo by sa o ničím nerušenú zábavu. XRX kombinuje prvky CMR a NFS a z obidvoch zdrojov si berie zväčša pozitívne vlastnosti. Z CMR berie zábavné závodenie a z NFS systém kariéry. Peňažné odmeňovanie, nakupovanie nových aút a súčiastok beriem ako pozitívum, škoda len, že vozov je tak málo. Pribudlo pár nových, “extrémnych”, medzi nimi buginy, SUV-čka, ale aj GT špeciály, stále je to však málo. Získať sa dá aj pár bonusových, ale ide väčšinou o pozmenené verzie už dostupných aút. Nákup vylepšení do auta je povinnosťou, bez neho nie je šanca poraziť protivníkov, ktorí často vynikajú práve iba lepšie vybaveným vozom. Výber je vskutku veľký, cez prevodovky, množstvo pneumatík na rôzne povrchy, vylepšenia motora až po výfuky a odľahčenie karosérie. Inštalácia súčiastok podstatne ovplyňuje výkon a ovládateľnosť auta. Na vlastnosti auta má ďalej zásadný vplyv aj nastavenie vozidla. Pozmeniť sa dá napr. radenie, rozloženie účinnosti bŕzd alebo výška podvozku. Setup nie je príliš technicky zameraný, jednotlivé nastavenia sú označované názvami ako soft, medium, hard a podobne, takže je prístupný aj pre laikov. Chýba tu však viac informácii o trati, napr. mapka, podľa ktorej by bolo možné auto lepšie prispôsobiť. Prostredia sú fajn, je ich však trochu málo. Zavítate do Malajzie, Číny alebo Japonska, každé ponúka viacero povrchov, šotolinu ako aj asfaltky. Keďže sa trate nachádzajú v otvorených priestranstvách, často sa dá využiť “sekanie” zákrut, niekedy až na hranici pravidiel. Niektoré skratky tak možno považovať až za bug, no väčšinu podobných manévrov si hra stráži a trestá respawnom s časovou penalizáciou. Bugové sú ale skoky, pri ktorých sa auto vo vyššej rýchlosti po dopadne úplne zastaví. Neviem, či to bolo takto zamýšľané, a je vždy pred nimi potreba spomaliť, ale určite mi to pripadalo divné.

MULTIPLAYER

XRX obsahuje závodenie online a po LAN, no v čase recenzovania neboli ani v jednej možnosti dostupné žiadne servery. Po vytvorení vlastnej sieťovej hry a osamotenom jazdení po trati som túto ponuku opustil so zistením, že multiplayer asi nebude nič moc.

ZVUKY 6 / 10

Po zvukovej stránke hra príliš nevyniká. Síce znie každé auto inak, ale kvalita je iba priemerná. Zvuk motora začne po čase mierne liezť na nervy. S ozvučením ostaných vecí problém nebol a nie sú ničím zvláštne.

HUDBA 7 / 10

Zvláštny rockový mix, ktorý autori vybrali, mi príliš nesadol, ale keďže hudba hrá iba v menu, dalo sa to zniesť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

AI svojou inteligenciu, resp. zručnosťou nijak extra neoslnia. Vidno to hlavne na ghostoch, ktorí predstavujú aktuálne najlepší čas na danej trati. Často robia oveľa väčšie jazdecké chyby ako vy a lepší čas dosahujú predovšetkým kvôli lepšiemu vybaveniu auta. Celkovo by sa ale dala umelá inteligencia zhodnotiť kladne, žiadne výrazné bugy alebo chyby neobsahuje. Náročnosťou patrí XRX k mierne ťažším kúskom. Už viackrát spomínaný ťažkopádny postup v kariére spôsobuje, že je treba takmer každý závod vyhrať, alebo aspoň odjazdiť viacej krát. Prekonať nastavené časy ale zase nie je až taký problém a po zvyknutí si na štýl jazdy sa to zvládnuť dá. Odhadnúť čistý herný čas si netrúfam, záleží to hlavne od zručnosti jazdca. Niekedy môže totiž jedno vyletenie z trate znamenať nielen časovú stratu, ale aj finančné problémy, keďže ceny za opravu súčastí nie sú najmenšie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Vylepšená verzia Xpand Rally nedopadla teda najhoršie. Treba ale poznamenať, že veľa nového neprináša a pre vlastníkov pôvodnej hry nemá kúpa väčší zmysel. Jedná sa ale o celkom zábavnú hru a niekoho môže zlákať aj priloženie editoru na vytvorenie vlastných tratí a súťaží.