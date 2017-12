Operátori: ceny domácich hovorov nevzrastú

Mobilní operátori z južných krajín tvrdia, že regulácia roamingu bude znamenať zvýšenie domácich cien. Slovenskí klienti sa toho vraj nemusia obávať.

16. apr 2007 o 10:20 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Mobilní operátori na Slovensku zatiaľ nechcú hovoriť o tom, aké dosahy bude mať zavedenie regulácie poplatkov za používanie mobilného telefónu v zahraničí. Je to podľa nich predčasné.

Operátori v rámci Európy, najmä z južných krajín, už pohrozili, že ak začne regulácia platiť, bude to viesť k rastu cien domácich hovorov. Firmy v dovolenkových destináciách totiž majú každoročne počas sezóny vysoké príjmy práve z roamingových poplatkov.

Regulácia, ktorú navrhuje Brusel, má stanoviť cenový strop za minútu odchádzajúceho aj prijímaného hovoru. Poslanci z výboru europarlamentu pre priemysel podporili návrh, podľa ktorého by mala minúta hovoru zo zahraničia stáť najviac 40 eurocentov a minúta prijímaného hovoru najviac 15 eurocentov.

Takáto regulácia bude podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča všeobecne tlačiť na rast cien. „Ak sú totiž firmy zvyknuté na určitý zisk, budú si chcieť znížený zisk z roamingu nejako nahradiť,“ povedal. Dodal však, že slovenskí operátori budú musieť brať do úvahy citlivosť zákazníkov na ceny hovorov.

Martin Vidan z T-Mobilu oponuje: „Táto regulácia cien nemá nijaký priamy súvis s cenotvorbou na domácom trhu a ani negatívne neovplyvní koncové ceny za domáce hlasové služby.“

Poplatky pod nákladmi

Nielen zahraniční, ale aj slovenskí operátori hovoria, že stanovené poplatky sú nižšie ako ich náklady. „Je otázne, ako sa operátori a komisia vyrovnajú s faktom, že tento cenový strop je de facto už pod našimi nákladmi, a teda nás núti ísť do straty,“ povedal hovorca Orangeu Peter Tóth.

Navrhované ceny neberú podľa Vidana do úvahy napríklad náklady spojené s prepojením ústrední, výmenou účtovných dát či inováciou systémov. „Obávame sa, že sa môže takáto regulácia prejaviť na znížení kvality a spomalení rozvoja služieb,“ povedal.

Pôvodný cieľ eurokomisárky pre informačnú spoločnosť Viviane Redingovej bol ešte väčší. Za prijímané hovory sa nemalo platiť vôbec a telefonáty mali stáť rovnako, ako keby bol používateľ vo svojej domácej sieti.

Výrazné zníženie cien v zahraničí

Pre slovenského klienta by navrhované zníženie cien znamenalo, že by napríklad z Francúzska neplatil za minútu hovoru 48 korún (s DPH), ale asi len 15,50 koruny (s DPH). Ak by mu niekto volal, za každú minútu by zaplatil asi len šesť korún (s DPH) a nie súčasných zhruba 28 korún (s DPH).

Orange aj T-Mobile už vlani ponúkali za mesačný poplatok službu, vďaka ktorej platili klien­ti za minútu hovoru menej. Tieto ponuky sa však oplatilo využiť iba v prípade, že používateľ plánoval volať viac. Do celkových nákladov na volanie v zahraničí totiž bolo potrebné okrem prevolaných minút započítať aj mesačný poplatok.

Juhoeurópska loby

Predstavitelia slovenských mobilných operátorov viackrát naznačili, že za vysokými cenami roamingových poplatkov sú operátori z južných krajín Európskej únie. Veľký počet dovolenkárov totiž pre nich znamená, že musia mať vyššiu kapacitu mobilnej siete. Musia teda viac investovať. Investície na rozšírenú kapacitu siete sa im však vracajú len počas sezóny a nie v priebehu celého roka. Operátor má teda na výber medzi dlh­šou návratnosťou investície alebo stanovením vyšších poplatkov.

Pre slovenských používateľov je výška poplatkov limitujúcim faktorom. „Vieme, že širšej dostupnosti roamingu bráni práve cena hovorov, tá je limitujúcim faktorom, pre ktorý mnohí klien­ti službu nevyužívajú,“ povedal Tóth. Dodal, že hranicou, pod ktorú môže operátor znižovať ceny, sú náklady v podobe roamingových prepojovacích poplatkov, ktoré si platia operátori medzi sebou.

Telefónica O2 sa k otázke regulácie roamingových poplatkov zatiaľ nevyjadrila.