Srdce zo skúmavky?

Britskí vedci hovoria: Po desaťročnom úsilí sme vytvorili kúsky tkaniva z kmeňových buniek, ktoré by raz mohli nahradiť ľudské srdce.

12. apr 2007 o 0:00 Michal Ač

Funguje ako chlopne

Vedúcim štúdie, o ktorej informoval britský The Guardian, je popredný svetový kardiochirurg sir Magdi Yacoub, profesor Imperial College v Londýne. Jeho tím z Harefieldovho Centra výskumu srdca v britskom Middlesexe hľadal možnosť, ako efektívne opraviť najcennejší sval ľudského tela. Používaná náhrada v podobe umelých chlopní je síce pozoruhodná vec, má však súčasne veľa nevýhod. Pacienti musia brať celý život lieky a ak srdce rastie, chlopne sa musia vymeniť, lebo sa nedokážu zmene prispôsobiť.

Vedci z Yacoubovho tímu chceli vytvoriť také chlopne, ktoré by sa vyvíjali spolu so srdcom a nijako ho neobmedzovali. Teraz oznámili, že po desiatich rokoch tvrdej práce dokázali vypestovať z kmeňových buniek kostnej drene organické tkanivo, ktoré plne nahradí umelú chlopňovú "protézu" a nemá jej nevýhody. Tkanivo organických chlopní vyrástlo na podpornej konštrukcii z kolagénu, ohybného, ale pevného tkaniva, ktoré je súčasťou ľudského tela. Jeho funkčnosť v obehovom systéme vyskúšajú na ovciach a prasatách ešte tento rok. Ak pôjde všetko podľa predpokladov, do troch až piatich rokov by mohli chlopne vypestované z kmeňových buniek pacientov "plátať" ich choré srdcia.

Čo dokážu kmeňové bunky

Kmeňové sú také bunky, ktoré sa nachádzajú v ranom štádiu vývoja. Ako keby sa ešte nerozhodli, akou časťou tela sa chcú stať v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti. Túto ich nepochybne veľmi zaujímavú vlastnosť možno využiť. Treba im však vnútiť presný návod, ako sa stať napríklad bunkou močového mechúra alebo šľachy, a súčasne ako vytvoriť zodpovedajúce tkanivá. Toto už predtým iní vedci zvládli.

Čím však donútiť kmeňové bunky, aby vytvorili niečo také zložité, ako je chlopňa srdcového svalu? Vedci z Yacoubovho tímu, v ktorom sú nielen lekári a biológovia, ale aj inžinieri a špecialisti na farmakológiu či bunkovú biológiu, museli zmapovať funkciu desiatok typov buniek, ktoré tvoria srdcový sval. Nakoniec našli nielen vhodné chemikálie, ale aj postupy pri príprave správneho receptu pre kmeňové bunky, ktoré začali utvárať tkanivo chlopní. Yacoub Guardianu povedal, že výskum priblížil vedu k vytvoreniu celého bijúceho srdca z kmeňových buniek. "Je to ctižiadostivý, nie však nereálny projekt. Keby ste odo mňa chceli nejaký termín, povedal by som desať rokov," uviedol chirurg. Vzhľadom na rýchly vedecký pokrok však nevylučuje, že by to mohlo byť aj skôr.

Iba plané sľuby?

Je tu jeden háčik, verme, že iba formálny. Výsledky výskumu zverejní až v auguste časopis Philosophical Transactions of the Royal Society. "Ako pri všetkom, čo sa zverejní predčasne, je ťažké zistiť, čo v Middlesexe presne urobili," komentoval Yacoubov výskum pre britský týždenník New Scientist Stephen Minger, ktorý sa zaoberá výskumom kmeňových buniek v londýnskej King's College. Mingerovo skeptické stanovisko je oprávnené. Nepísaná etika vedeckého výskumu hovorí, že by sa mal pred zverejnením v médiách zjaviť najskôr v odbornej tlači. Pravda je aj to, že až doteraz kmeňové bunky odobraté z kostnej drene neukazovali také vlastnosti, aké majú embryonálne kmeňové bunky, použitie ktorých však mnohí ľudia považujú za eticky sporné.

Na druhej strane ani publikácia v renomovaných periodikách nemusí garantovať správnosť výsledkov. Pripomeňme iba najkrikľavejší prípad niekdajšieho juhokórejského "klonovacieho mága" profesora Wo Suk Hwanga. Ten sa v roku 2005 stal národným hrdinom a ocitol sa dokonca na poštových známkach, keď vyhlásil, že s použitím dospelých ľudských buniek a vajíčok od dobrovoľných darkýň prvý raz vytvoril embryonálne kmeňové bunky na lekárske použitie. Články Hwangovho tímu vyšli v najprestížnejších vedeckých týždenníkoch. Po dôkladnom preverení jeho "prevratných" výsledkov ho však vyhlásili za podvodníka a vyhnali ho z Národnej soulskej univerzity.

Verme, že toto nebude osud tímu M. Yacouba. Veď podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2005 zomrelo vo svete na srdcové choroby 15 miliónov ľudí. Do roku 2010 zrejme bude potrebovať nové chlopne viac ako 600-tisíc pacientov. Keby vedci dokázali pre ľudí nové chlopne vypestovať z ich vlastných buniek, znamenalo by to revolúciu v zdravotníctve. Najmä preto, že v tomto prípade nehrozí odmietnutie nového orgánu pre imunitnú reakciu organizmu, pretože má v sebe rovnakú genetickú výbavu.

Nezostáva teda než veriť, že čas predsa len potvrdí optimistické výsledky, ktoré už zrejme bolo ťažké udržať v tajnosti, a že Yacoub neriskoval svoje renomé planými sľubmi.

Môžu nahradiť mnohé iné tkanivá

Riaditeľka pražského Centra bunkovej terapie a tkanivových náhrad Eva Syková povedala, že českí vedci tiež pestujú rôzne typy kmeňových buniek na najrôznejšie účely. Experimentálne pripravujú napríklad náhrady kostných, kožných a očných tkanív. "Srdcové chlopne zatiaľ neskúšame, ale ani to by nemal byť problém," poznamenala vedkyňa.

Všetko je zatiaľ vo fáze laboratórneho výskumu, chrupavky z kmeňových buniek sa však už čoskoro začnú klinicky overovať na ľuďoch. Prednosťou českej cesty je podľa Sykovej to, že ako podklad na rast buniek používa veľmi sľubné nanovláknové materiály, teda s rozmermi miliardtín metra.

(čtk)