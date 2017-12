Nahnevaný zákazník nabúral do budovy mobilného operátora

11. apr 2007 o 10:47 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA/AFP) - Nahnevaný zákazník priviezol svoje auto do sídla vedenia jedného z popredných juhokórejských mobilných operátorov, aby tak vyjadril svoj nesúhlas so zlými službami pre zákazníkov. Autom zničil vchodové dvere v budove spoločnosti SK Telecom uprostred Soulu. Pri incidente sa nikto nezranil. Štyridsaťsedemročný muž narazil do budovy so svojím Mercedesom, pričom na čelnom skle mal pripevnený nápis "Podradný SK". Podľa polície sa zákazník na mobilného operátora nahneval potom, čo mu odmietli opraviť mobilný telefón, keď zistil, že roamingová služba mu nefunguje. Zatiaľ nie je jasné, akým obvineniam bude muž čeliť.