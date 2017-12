Klasické DVD nástupom Blu–ray nevymrú

O budúcnosti DVD sme hovorili s Akirom Shimazuom, manažérom pre stratégiu Blu-ray vo firme Sony. je pravdepodobné, že DVD formát s príchodom nástupcov nevymrie, situáciu môže zmeniť iba vyrovnanie cien na trhu.

11. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel, MILAN GIGEL, Sony Media Experience 2007, Rhodos

Čo je to vlastne Blu-ray? Je to iba cesta k digitálnemu obsahu v High Definition rozlíšení na televíznych obrazovkách, alebo sa za týmto projektom skrýva toho viac?

Prinášame na trh balíček, ktorý umožňuje distribúciu videa v HD rozlíšení. V rovnakom čase sa na pultoch predajní objavujú médiá, stolové prehrávače a rekordéry, takže video je možné narozdiel od uvedenia DVD formátu nielen čítať, ale i zapisovať. BD (Blu-ray Disc) však ponúka viac ako vysokú kapacitu a priepustnosť dát pre video vo vysokom rozlíšení. Prichádza s ním interaktivita na silnej Java platforme, a sieťová konektivita ktorá otvára cestu k doplnkom na internete. Voláme to BD-Live. BD je vlastne formátom ktorý rozširuje súčasné možnosti DVD. Statický obsah je doplnený o dynamické prvky z internetu a možnosti Java interaktivity, takže divák si užije viac zábavy ako doposiaľ.

Vysoká kapacita médií môže byť zaujímavá i pre uchovávanie digitálnych fotografií alebo veľkých objemov kontinuálnych dát (streamov). Netreba očakávať že BD disky nahradia pri počítačoch DVD-R médiá pre uchovávanie veľkého objemu malých súborov. BD je formátom pre záznam videa. Preto je jednoduché predstaviť si, že nové vysokokapacitné médiá pomôžu pri spracovávaní HD videozáznamov na počítači.

Prečo vznikla vojna formátov HD-DVD vs. Blu-ray? Na trhu sa objavili súčasne dve rôzne technológie a koncový používateľ sa ocitá v bezradnej situácii. Pre ktorú z technológii sa rozhodnúť? Ktorá z nich má budúcnosť a ktorá nie? V hre je viac ako vojna technologických spoločností.

Pri každom evolučnom kroku vzniká konkurenčný boj a každý z hráčov na trhu je presvedčený o tom, že ponúka lepšie riešenie. Kým DVD Fórum sa snažilo zostať pri optickej clone 0,65 (DVD používa 0,6), my sme spolu s ďalšími hráčmi na trhu nadobudli presvedčenie že pre dlhšiu životnosť technológie je potrebné zmeniť nielen vlnovú dĺžku lasera ale i clonu na hodnotu 0,85. Preto sme sformovali združenie Blu-ray Disc Association a navrhli nový formát. Podarilo sa nám dosiahnuť lepšie parametre – či už vyššiu kapacitu záznamu 25GB pri jednej vrstve v porovnaní s 15GB ktoré ponúka HD-DVD ale i vyššiu priepustnosť dát 54 Mbit/s oproti 36,55 Mbit/s.

Blu-ray Disc Association netreba vnímať ako nejaké malé združenie – je porovnateľne veľké s DVD Fórom. Samotné DVD Fórum dokonca spolupracuje na Blu-Ray formáte a vníma situáciu v jeho prospech. Rozhodli nielen technológie ktoré sme do formátu vniesli, ale i filmové štúdiá ktoré sa pre túto platformu rozhodli.

Evolúcia DVD formátu v nový HD štandard vyvolala veľký záujem verejnosti a o tejto problematike sa v médiách mnoho diskutovalo ešte predtým, ako začalo byť smerovanie jasné. Dnes už vieme ako trh zareagoval, informácie z minulosti však stále rezonujú v myslení spotrebiteľov. Zákazník však má jednoduchú voľbu. Ak sa porozhliadne po početnosti filmových titulov v jednotlivých formátoch, zistí že Blu-ray na trhu vedie. Z 20 najpredávanejších titulov roku 2006 je 18 dostupných v BD formáte, kým v HD-DVD si ich môže pozrieť iba 4.

Prečo Blu-ray, prečo nie HD-DVD? Ide skutočne o technológiu, ktorá ovládne svet?

Keďže Blu-ray technológia ponúkla lepšie parametre a možnosti nielen na strane prehliadania digitálneho obsahu ale i pri jeho tvorbe, filmové štúdiá sa rozhodli prevažne pre túto technológiu. Blu-ray ponúka detailnejší obraz ako HD-DVD, očakávať je možné kvalitnejší zvuk a súčasne hrá veľkú úlohu vysoká miera interaktivity a bonusových prvkov. Rozhoduje i počet titulov dostupných na trhu – tam je však situácia viac ako jasná. Warner Brothers a Paramount vydávajú filmy v oboch formátoch, Sony Pictures, Disney, Fox či Lions Gate podporujú iba Blu-Ray. Ak si kúpite HD-DVD prehrávač, na filmové tituly týchto spoločností môžete zabudnúť. V súčasnosti si BD formát osvojilo viac ako 70 veľkých spoločností, čo znamená podstatnú prevahu na trhu.

Firma LG predstavila optickú mechaniku, ktorá si poradí s oboma formátmi, zdá sa že podobne budú reagovať i ďalší výrobcovia. Zopakuje sa opäť história, ktorú všetci dôverne poznáme z éry DVD + a DVD – nosičov?

V každej ére dátových nosičov a formátov existovalo viacero štandardov, vždy však dominoval iba jediný. Myslím si, že práve BD sa stane pre HD video dominantným riešením a bude to najbežnejšie „balenie“ pre distribúciu HD videa. Samozrejme, výrobcovia mechaník môžu využiť obe technológie a je zrejmé že multiformátová podpora môže byť pre zákazníka zaujímavým lákadlom. Vždy je to však koncový používateľ ktorý zaplatí licenčné poplatky za používanie dvojice formátov namiesto jedného. Rozhodne sám, či takéto mechaniky budú populárne alebo nie. To isté platí pre prehrávače. Ak je spotrebiteľ ochotný zaplatiť o 150 eur viac za to, že bude môcť pozerať oba formáty médií, tak je to jeho rozhodnutie. Je však málo pravdepodobné, že by sa to uberalo týmto smerom.

Na trhu sa postupne objavujú filmové tituly v Blu-ray formáte, európsky trh si pomaly osvojuje HDTV technológie. Kedy môžeme očakávať masovejšie nasadenie? Ceny prehrávačov sú zatiaľ vysoké a keď sa porozhliadnete kde skončila DVD technológia, zistíte že v obchodných reťazcoch kúpite prehrávač za 40 či 50 dolárov.

Ak na trh prichádza nová technológia, zákazníci očakávajú špičkové zariadenia. Preto sme ako prvý prehrávač predstavili model BDP-S1E ktorý je vybavený špeciálnymi technológiami a konštrukciou ktorá prináša nové prvky. V tesnom závese však budú pokračovať jednoduchšie a cenovo prijateľnejšie prehrávače, ktoré budú na pulte dostupné za polovičnú cenu.

Je to bežná praktika a inak tomu nebolo ani pri DVD prehrávačoch, ktoré vstúpili na trh pred desiatimi rokmi. I keď je dnes vývoj o čosi rýchlejší, treba očakávať podobný priebeh cien a dostupnosti i pri BD technológii. Aby spadli ceny súčasných prehrávačov na desatinu, bude musieť byť technológia na trhu 4 možno 5 rokov.

Zomrie s hromadným nasadením Blu-ray platformy súčasné DVD tak, ako ho poznáme?

Jedným z faktorov ktoré situáciu ovplyvní sú samotné televízne obrazovky. Veľkej popularite sa tešia ploché panely – či už LCD alebo plazmové – ktoré do domácností prinášajú vyššie rozlíšenie pri zobrazovaní filmov. Ak má človek televízny prijímač ktorý je pripravený na zobrazovanie HD obsahu, viac používateľov uprednostní BD prehrávač s vyšším detailom a kvalitou obrazu, ako štandardný DVD prehrávač, ktorý potenciál obrazovky naplno nevyužije.

Nedá sa očakávať že filmy na DVD nosičoch a prehrávače budú o toľko lacnejšie aby motivovali divákov kupovať si ich namiesto High Definition riešenia. Netreba zabudnúť na to, že čím je väčšia uhlopriečka obrazovky, tým kvalitnejšie video na nej musíte zobrazovať. I preto vznikol High Definiton standard.

Druhým z faktorov sú počítače a zariadenia, kde nie je potrebné na jediné médium vtesnať extrémne veľký objem dát. Tak ako sa dodnes používajú štandardné CD nosiče i keď máme DVD éru, DVD nosiče zostanú podľa všetkého aktuálne i v BD ére.

Hovorili sme o BD-Live a sieťovej konektivite. Dokáže multimediálny HD obsah stimulovať poskytovateľov pripojenia a firmy budujúce infraštruktúry k tomu, aby neustále zvyšovali priepustnosti internetových pripojení?

Myslím si že áno, pretože BD-Live neponúka iba možnosť distribúcie kompletného obsahu zo serverov ale i rôznych bonusov a addonov. Aktualizovať je možné trailery titulov prichádzajúcich na trh, takže i v prípade ak si budete v prehrávači prehliadať dva roky starý titul, pozrieť si môžete ukážky z noviniek, ktoré práve prichádzajú na trh. To isté platí pre bonusový obsah, ktorý môže byť dostupný za príplatok.

Nemusí však ísť bezpodmienečne o internetové pripojenie. Technológia je využiteľná i rozvodoch káblových televízií či v iných dátových okruhoch. Do svojho domáceho rekordéra si stiahnete film od predajcu, a vypálite si ho na svoj vlastný disk. Dnes sú v hre disky ako médiá, vo vzdialenej budúcnosti bude možno stačiť samotné pripojenie k internetu.

Aká budúcnosť nás čaká? Stretneme sa opäť o niekoľko rokov s ďalším dúhovým diskom popisovaným laserom, alebo môžeme očakávať éru polovodičových pamätí, holografických médií či čohosi podobného?

Pracujeme na rôznych projektoch a nechýba medzi nimi ani holografický záznam. Zatiaľ sa však zdá, že najbližších 10 rokov bude súčasný BD formát dostatočný pre dáta a je zrejmé, že ľudia si na okrúhle médiá s priemerom 12 centimetrov akosi zvykli. Technológia ponúka možnosť pre uloženie až 200 gigabajtov dát na jednom médiu, takže ešte stále existuje dostatočná rezerva i pre ďalšie rozšírenia. Nemyslím si však že sa v mainstreame dostaneme k holografickému záznamu. Skôr si myslím že sa začne online konektivita kombinovať s dátami na diskoch, takže sa postupne dostaneme k ére VOD (Video on Demand)

Zabúdať by sme nemali ani na ekológiu. Optické nosiče sa vyrábajú v neskutočne veľkých objemoch a skôr či neskôr končia na skládkach. Objavili sa informácie o možnosti použitia papiera, či iných organických materiálov? Stane sa papierové „cédečko“ niekedy realitou?

Pri Blu-ray diskoch zapisujeme dáta 0.1 milimetra pod povrch, takže je prakticky jedno, z čoho je vyrobená zvyšná časť disku. Experimentovali sme s rôznymi materiálmi, avšak problémom celulózy a ďalších organických materiálov je, že nie sú tak tvarovo stále, ako by sme potrebovali. Ak by sa skombinovali s plastom tak, aby boli ich vlastnosti vyhovujúce, bola by to jedna z ciest ako odľahčiť životnému prostrediu. Skôr či neskôr sa vhodný materiál na trhu objaví. Nemyslím si však že by vznikol v rámci vývoja alternatívneho materiálu pre optické nosiče, ale objaví sa kdesi v úplne inom priemyselnom segmente a my túto technológiu iba použijeme. Kľúčové priority vývoja sú trochu inde, i keď objavenie vhodného materiálu by nás skutočne potešilo.