Vlani sa darilo najmä veľkým operátorom

BRATISLAVA. Trojica najväčších slovenských telekomunikač­ných operátorov mala vlani viac ako o desatinu vyššie výnosy ako v roku 2005. Spolu im na faktúrach všetci ich klienti zaplatili 55,7 miliardy korún.

Tento rast bol aj napriek tomu, že bývalému monopolnému hráčovi Slovak Telekomu sa výnosy každoročne znižujú. Je to preto, že Telekomu odchádzajú používatelia pevných liniek. Hoci po minulé roky zverejňovala spoločnosť počet pevných liniek tzv. channels, tento rok zverejnila počet prístupov. Ten je však nižší, ako počet liniek a na konci roka to bolo 1,16 milióna. Na konci roka 2005 evidoval Telekom 1,18 milióna prístupov a 1,32 milióna liniek. Spoločnosť si od uvedenia nových služieb, najmä služby založenej na princípe Triple play, sľubuje zastavenie poklesu tržieb. Triple play je služba, ktorá spája digitálnu televíziu, pevnú linku a širokopásmové pripojenie na internet.

Samotný Slovak Telekom sa po vlaňajšku dostal z pohľadu výnosov na tretie miesto. Dostala sa pred neho jeho mobilná dcéra T-Mobile. Najväčšie výnosy z telekomunikačných služieb mal vlani Orange. Klienti mu za služby zaplatili takmer 24 miliárd korún.

Veľká trojka rástla rýchlejšie

Celý telekomunikačný trh vzrástol vlani oproti roku 2005 o 6,5 percenta, čo je pomalšie ako výnosy trojice Orange – T-Mobile – Slovak Telekom. Celkové tržby telekomunikačných firiem boli vlani 62,2 miliardy korún.

Znamená to, že klesli výnosy niektorým alternatívnym operátorom. Väčším alternatívnym operátorom sa však vlani podarilo zvýšiť svoje tržby. Napríklad GTS Nextre alebo Slovanetu vzrástli tržby oproti roku 2005 zhruba o 18 percent. Celkovo tvoril „alternatívny“ trh vlani asi šesť miliárd korún, v roku 2005 to bolo osem miliárd.

Mobilných klientov pribúda

Na rozdiel od Slovak Telekomu, ktorému sa počet klientov znižuje, zaznamenali mobilní operátori vlani pomerne vysoký rast počtu nových SIM kariet. Orange aj T-Mobile aktivovali aj napriek očakávanému príchodu tretieho hráča O2 spolu 670-tisíc nových SIM kariet.

Nie za každou z nich je však reálny používateľ. Započítavajú sa sem aj dátové karty, ktoré sa využívajú na pripojenie na internet. Rozšírenie SIM kariet dosiahlo na konci minulého roka 96 percent. Ide o podiel počtu občanov Slovenska a počtu aktívnych SIM kariet.

V tomto roku sa dá očakávať výraznejší rast počtu klientov mobilných operátorov. Tretí mobilný operátor Telefónica O2 začal totiž vo februári poskytovať svoje služby. Po niekoľkých týždňoch mal operátor 200-tisíc aktívnych SIM kariet.

Investície vzrástli

V minulom roku mierne vzrástli aj investície troch najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku. Orange a skupina Slovak Telekom preinvestovali spolu 11,6 miliardy korún. Najväčšia časť investícií šla do služieb spojených s pripojením na internet a digitálnou televíziou.

Orange investoval do svojej optickej siete na báze FTTH, ktorú využíva na poskytovanie služieb Triple play, a do siete tretej generácie UMTS a jej nadstavby HSDPA. Samotný Slovak Telekom investoval taktiež do služieb Triple play. Táto služba zahŕňa v sebe digitálnu televíziu, širokopásmové pripojenie na internet a pevnú linku. Dcéra Slovak Telekomu spoločnosť T-Mobile investovala najmä do rozširovania pokrytia sieťou Flash-OFDM, ktorá je určená na mobilné širokopásmové pripojenie na internet, a taktiež do siete tretej generácie UMTS a HSDPA.

V tomto roku možno okrem investícií do zabehnutých operátorov očakávať veľké investície do siete od spoločnosti Telefónica O2. Alternatívni operátori zase čakajú s väčšími investíciami najmä na uvoľnenie miestnych vedení Slovak Telekomom.

(ik)