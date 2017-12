ASUS ponúka notebook pripravený na upgrady

Asus uviedol na trh notebook s označením C90S určený pre hráčov počítačových hier. Aby bol vždy pripravený na hranie najnovších herných titulov, navrhnutý bol tak, aby bolo možné priebežne meniť jeho konfiguráciu podobne, ako je tomu pri stolových počítač

6. apr 2007 o 9:46 Milan Gigel, (mg)

och.

Architektúra základnej dosky bola navrhnutá modulárne. Znamená to, že je možné v prípade potreby vymeniť všetky kľúčové komponenty za výkonnejšie. Podľa výrobcu potrebujete iba niekoľko minút na to, aby ste nielen rozšírili operačnú pamäť či vymenili procesor so socketom LGA775 za výkonnejší, ale môžete počítať i s bezproblémovou výmenou grafickej karty za vyšší model.

I keď je modulárnosť novinkou na trhu, o mobilnom hraní však hovoriť nemožno. V najvyššej konfigurácii dokáže akumulátor pri plnej záťaži dodávať energiu nie dlhšie ako 15 minút.

Isté však je, že nový koncept má čosi do seba. Prieskumy vravia o tom, že používatelia notebookov iba zriedkavo pristupujú k ich upgradu. Kým rozširovanie operačnej pamäte je bežnou záležitosťou, výmena procesora či pevného disku je skôr zriedkavosťou. Typickým riešením problému s nízkym výkonom je kúpa nového notebooku.