Pribudnú nové (virtuálne) nemocničné lôžka

5. apr 2007 o 10:30 Ján Kordoš

Poďme však už k samotnému Hospital Tycoon. Rovnako ako v staručkom Theme Hospital sa tento zaujímavý projekt zhosti svojej úlohy s nadhľadom. Do vašich ordinácií budú prichádzať pacienti z podivuhodnými chorobami, ktoré vzbudia skôr úsmev na tvári ako strach z rôznych infekcií alebo mutácií. Veľmi dobre z Theme Hospital poznáme chorobu nafúknutých hláv (operácia: prasknutie hlavy, odobratie zbytočného tkaniva a následné nafúknutie na normálnu veľkosť) alebo Elvisovský syndróm (na koho tak vtipálci zo zaniknutého Bullfrogu asi narážali...). Je síce otázne, či sa Deep Red Games podarí zopakovať pomerne sarkastický kúsok predchodcu, ale nelámme barlu pred operáciou. Ak by náhodou samotné staranie sa o nemocnicu (kupovanie všetkých predmetov, objektov, zariadení atď, najímanie doktorov, sestričiek, upratovačiek...) nestačilo, zaviedli vývojári do hry aj príbehové prvky založené na telenovelách. Áno, už aj v nemocničnom prostredí budeme riešiť pletky virtuálnych postavičiek. Nechajme sa prekvapiť. Prostredie vyzerá byť zvolené správnou mierou medzi komixovosťou a funkčnosťou, takže jedinou otázkou ostáva, či sa Hospital Tycoon uchytí aj po stránke hrateľnosti. V júni tohto roku uvidíme, či si zašpásujeme so zdravotníctvom i na monitoroch.

Zdroj: PR