Ako si vybrať predplatenú kartu

Už po šiestich týždňoch od príchodu tretieho hráča prišlo k osvieženiu mobilného trhu v oblasti predplatených kariet. Nové služby, nižšie ceny či vernostný program.

Prinášame vám porovnanie cien hovorov a SMS správ u všetkých troch operátorov.

O2 prišla s atraktívnou ponukou ešte pred Vianocami. Dve koruny za minútu hovoru, aj keď len do vlastnej siete, sú naozaj dobrým lákadlom, čo sa potvrdilo začiatkom roka, keď nový operátor ohlásil niečo vyše 600 tisíc registrovaných záujemcov. Druhá ponuka s programom Narovinu už nie je taká zaujímavá.

Prvý zo "starých" operátorov, ktorý sa ozval na túto konkurenčnú ponuku, bol T-Mobile, keď 15. januára spustil svoj vernostný program pre Easy karty. Spočiatku to boli akciové bezplatné SMS (do 13. februára, 6.00 - 18.00 h), neskor za korunu (6.00 - 18.00 h) a 21. februára sa k nim pridali aj hovory v rámci vlastnej siete rovnako za korunu (cez pracovné dni od 20.00 do 6.00 h, počas víkendov a sviatkov nonstop). Aj táto ponuka má svoj háčik, na aktiváciu programu je nutné dobiť si kartu min. 500 Sk v deň aktivácie a potom min. raz za mesiac dobiť kartu sumou 300 resp. 500 Sk (podľa podmienok programu). Pre upozornenie bonusy vernostného programu platia až do odvolania.



Orange zareagoval až s odstupom času. 1. marca spustil akciu pre Orange Click. Za minútu hovoru v rámci vlastnej siete zaplatíte 1.50 Sk, do ostatných sietí Vás vyjde minúta hovoru 6.50 Sk. SMS v rámci vlastnej siete stoja 1.50 Sk do ostatných slovenských sietí 2.50 Sk. Ako bolo spomenuté ide len o akciu a jej platnosť končí 31. mája. Ďalšou reakciou na zvýšenú konkurenciu bolo spustenie GPRS na Prima a Orange Click kartách, čo iste mnohí z Vás uvítali.

Porovnanie cien SMS

Vlastná sieť Ostatné

siete

Zahraničie 6.00 -

18.00 h 18.00 -

6.00 h

O2

Jednotka 3.20 3.20

3.20 4.20

O2

Narovinu 3.20

3.20

3.20 4.20 Orange

Click (1) 1.50

1.50 2.50 4.20 Orange

Click (2)

2.50 2.50 2.50 4.20 Prima

3.50 3.50 3.50 4.20 Easy

Plus

1.00

3.40 3.40 4.80 Easy

Team

3.40 3.40 3.40 4.80 Easy

Nonstop

3.40 3.40 3.40 4.80

Zvýraznené bunky zobrazujú najvýhodnejšiu cenu v danej skupine.

Ceny sú uvádzané v Sk s DPH za odoslanie jednej SMS.

(1) - zobrazuje ceny pre Orange Click v rámci prebiehajúcej akcie platnej do 31. mája 2007

(2) - zobrazuje štandardné ceny pre Orange Click





Porovnanie cien hovorov v rámci Slovenska

Vlastná sieť Ostatné

siete

6.00 -

18.00 h 18.00 -

20.00 h 20.00 -

6.00 h

Víkendy,

sviatky

O2

Jednotka

2.00

2.00 2.00 2.00 8.50 O2

Narovinu

8.50

8.50 8.50 8.50

8.50 Orange

Click (1)

1.50

1.50 1.50 1.50 6.50 Orange

Click (2)

8.90

8.90 8.90 8.90 8.90 Prima

9.50 4.90 3.90 3.90 14.00 Easy

Plus

9.50 5.40 1.00 1.00 14.50 Easy

Team

9.50 5.40 3.90 3.90 14.50 Easy

Nonstop

9.60 9.60 9.60 9.60 9.60

Zvýraznené bunky zobrazujú najvýhodnejšiu cenu v danej skupine.

Ceny sú uvádzané v Sk s DPH za minútu hovoru.

(1) - zobrazuje ceny pre Orange Click v rámci prebiehajúcej akcie platnej do 31. mája 2007

(2) - zobrazuje štandardné ceny pre Orange Click, pri volaniach na Orange Click čísla

v čase od 16.00 - 6.00 h cez pracovné dni a cez víkendy a sviatky

neobmedzene platí cena 2.90 Sk za minútu hovoru.

Ako je z tabuliek zrejmé, v súčasnosti je cenovo najvýhodnejšia predplatená karta Orange Click. Netreba zabudnúť, že tento stav je platný len do 31. mája, kedy končí akcia pre Orange Click karty. Ak sa ceny pri Orange Click vrátia späť k štandardným cenám, prvé miesto v cenovo najvýhodnejších predplatených kartách opäť zaberie O2 Jednotka.