Nabíjačky od Motoroly sú najúspornejšie

Ak by americké domácnosti vytiahli zo zásuviek nabíjačky mobilov keď ich nepoužívajú, ušetrili by energiu, ktorá zaistí celoročné osvetlenie pre 760 tisíc domov. Súčasne by sa znížil objem emisií CO2 o úroveň, ktorú ročne vyprodukuje viac ako 200 tisíc áu

5. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 0 0

t. Ak si predstavíte úspory v celosvetovom meradle, čísla sa vyšplhajú ešte vyššie. Motorola sa preto rozhodla dodávať ku svojim mobilom nabíjačky, ktoré sú dostatočne úsporné na to, aby ste ich mohli ponechať v zásuvke po celý rok. V súčasnosti sú všetky nabíjačky vybavené novou úspornou technológiou, ktorá minimalizuje spotrebu okamžite, ak sa mobil nabije. Ak na svojej nabíjačke logo Energy Star nájdete, patríte medzi tých, čo drahocennú energiu šetria. Motorola je prvým výrobcom mobilných telefónov, ktorý od EPA (Environmental Protection Agency) pre svoje produkty logo Energy Star získal.