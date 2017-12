Philips ponúkne mobil na AAA batérie

Philips uvedie na trh mobil, ktorý nabijete jednoduchšie ako ostatné na trhu. Nemusíte na letisku hľadať zásuvku, nepotrebujete ani špeciálnu cestovnú batériu. Stačí ak siahnete po AAA batérii, ktorú zasuniete do špeciálneho kabinetu v zadnom kryte.

5. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel

Bez ohľadu na to či použijete alkalický mončlánok alebo nabíjateľný NiMH akumulátor, Xenium NRG ponúkne tri hodiny aktívnej prevádzky alebo 10 hodín pohotovostného režimu. Zabudovaný Li-Ion akumulátor s trojnásobnou kapacitou nabíjaný nebude – energia sa bude čerpať priamo z vloženej batérie. Výrobca siahol po technológii Energi To Go z dielní spoločnosti Techtium, ktorá je súčasťou konzorcia Energizer Holdings. Batéria je doplnená o napäťový menič, ktorý zaistí aby sa 1.2-1.5V napätie znásobilo na úroveň (7,7V), ktorú pre napájanie vyžaduje mobil.

Nový mobil by sa mal na trhu objaviť koncom roku 2007 a zástupcovia spoločnosti očakávajú záujem verejnosti. Narozdiel od podobných konceptov ktoré sa na trhu objavili v minulosti ide o doplnkové riešenie, ktoré pomáha riešiť krízové situácie. Na jedinú AAA batériu sa v batožine nájde vždy dostatok miesta.